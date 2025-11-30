Datum: 30/11/2025 16:00
Competitie: Jupiler Pro League
Speeldag: Speeldag 16
Racing Genk wint nipt maar verdiend van OH Leuven dankzij twee assists van Kos Karetsas
Foto: © photonews

Racing Genk heeft na de nederlaag thuis tegen KV Mechelen opnieuw de drie punten kunnen pakken in het eigen stadion. Tegen OH Leuven wonnen de Limburgers verdiend met 2-1 dankzij doelpunten van Sadick en Heymans. Kaba maakte het nog even spannend maar OHL kon geen punten rapen.

Dominant Genk

Nadat hij tegen FC Basel 90 minuten op de bank bleef, mocht Erabi tegen OH Leuven wel starten voor RC Genk. Ook Adedeji-Sternberg veroverde een basisplaats, ten koste van Sor. Dat Fink voor Erabi koos, werd al snel duidelijk waarom want Noë Dussenne en Erabi vochten regelmatig enkele pittige duels uit.

Los van die duels was Genk duidelijk de meest dominante ploeg in de eigen Cegeka Arena. De 77% balbezit na meer dan een halfuur spelen sprak boekdelen. Toch moest Genk opletten dat het geen wedstrijd zou worden met veel balbezit en weinig punten zoals zo vaak dit seizoen.

Want hoewel OH Leuven in die eerste 45 minuten maar één keer dichtbij Van Crombrugge kwam, was het wel bijna raak. Een slidende El Ouadhi gooide zich voor een schot van Verlinden maar verschalkte zo ei zo na zijn eigen doelpunt.

Verder was het vooral KRC Genk wat de klok sloeg met een immer bedrijvige El Ouahdi die voor de eerste schotjes zorgde.Uiteindelijk was het Adedeji-Sternberg die voor het grootste gevaar zorgde. Zijn eerste schot werd door Leysen nog in corner getikt, even later spatte zijn fraaie poging uiteen op de paal.

Sadick breekt de ban

Meteen na rust was het wel raak voor de Genkies. Karetsas zette een vrije trap scherp voor doel waar Sadick voor de neus van Leysen sprong om van dichtbij de openingstreffer in doel te koppen.

Een reactie hadden de bezoekers niet meteen in huis. Genk ging na de 1-0 opzoek naar een verdubbeling van de score maar Erabi kon van dichtbij onbegrijpelijk niet scoren. El Ouahdi probeerde het met een vrije trap maar zag zijn schot net naast gaan.

Kaba zorgt even voor stress

Toch slaagde Racing Genk erin om het zichzelf nog heel lastig te maken want het eerste doelgevaar van OH Leuven in de tweede helft was meteen raak. Van Crombrugge kwam uit zijn doel om een voorzet van Opoku op te rapen maar had geen rekening gehouden met invaller Sory Kaba. Die reageerde net iets sneller en tikte de bal voor de Genk-doelman in doel.

Het leek opnieuw een baalavond te worden voor Genk in het eigen stadion zoals vorige week tegen KV Mechelen maar ditmaal werd er wel orde op zaken gezet. Na een goede combinatie legde Karetsas de bal niet aan de tweede paal tot bij Oh maar trok hij het leer achteruit waar Heymans klinisch afwerkte.

Zowel gelijkmaker als grotere zege waren nog mogelijk

Meteen na de 2-1 volgde bijna de 3-1 maar Karetsas bewees dat hij vooral de man van de assist is dan de pure killer. Na een geweldige inspanning van Adedeji-Sternberg kwam Karetsas alleen voor doel maar de jonge Griek verloor zijn kalmte en trapte in één tijd wild naast.

Toch werd het nog bijna opnieuw gelijk. Ikwuemesi lepelde het leer over Van Crombrugge richting tweede paal en was geklopt. Gelukkig voor hem stond Matte Smets goed opgesteld om een meter voor doel de bal weg te koppen.

Een verdiende en logische zege voor Racing Genk maar geen eenvoudige ondanks het overwicht. De Limburgers staan wel opnieuw in de top 6, minstens tot vanavond. OH Leuven raakt voorlopig niet weg uit de laatste 4.

Opstellingen

KRC Genk KRC Genk
Van Crombrugge Hendrik 90' 7.13 -
  • Reddingen: 4
  • Weggebokst: 0
  • Geslaagde plukballen: 1
  • Nauwkeurige lange ballen: 4/9 (44.4%)
El Ouahdi Zakaria 90' 6.8 -
  • Nauwkeurige passes: 38/46 (82.6%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 1/5
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/3 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/4 (0%)
Smets Matte 90' 7.28 -
  • Nauwkeurige passes: 46/50 (92%)
Sadick Aliu Mujaid 90' 8.16 -
  • Goals: 1
  • Nauwkeurige passes: 42/44 (95.5%)
  • Schoten op doel: 1/1
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/4 (0%)
Medina Yaimar 90' 7.23 -
  • Nauwkeurige passes: 56/64 (87.5%)
  • Schoten op doel: 2/3
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/2 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/5 (40%)
Hrosovský Patrik 75' 6.81 -
  • Nauwkeurige passes: 48/53 (90.6%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/3
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
Heynen Bryan 90' 7.2 -
  • Nauwkeurige passes: 77/83 (92.8%)
  • Schoten op doel: 0/2
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Karetsas Konstantinos A A 84' 8.6 -
  • Assists: 2
  • Nauwkeurige passes: 46/50 (92%)
  • Sleutelpasses: 10
  • Schoten op doel: 1/2
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 2/7 (28.6%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 5/14 (35.7%)
  • Balverliezen: 22
Heymans Daan 90' 8.2 -
  • Goals: 1
  • Nauwkeurige passes: 48/61 (78.7%)
  • Sleutelpasses: 4
  • Schoten op doel: 2/3
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/2 (100%)
Adedeji-Sternberg Noah 85' 7.09 -
  • Nauwkeurige passes: 39/45 (86.7%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Schoten op doel: 0/3
  • Schoten op doelkader: 1
  • Succesvolle dribbels: 2/4 (50%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/2 (0%)
Erabi Jusef 75' 6.3 -
  • Nauwkeurige passes: 14/16 (87.5%)
Bank
Steuckers Jarne 6' 6.18  
Oh Hyun-Gyu 15' 6.43 -
Sor Yira Collins 5' 6.51  
  • Schoten op doel: 1/1
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/2 (0%)
Bangoura Ibrahima Sory 0'  
Sattlberger Nikolas 15' 6.45 -
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/2 (0%)
Lawal Tobias 0'  
Mirisola Robin 0'  
Palacios Adrian 0' 6.73  
Ndenge Kongolo Josue 0'  
 

OH Leuven OH Leuven
Leysen Tobe 90' 7.28 -
  • Reddingen: 6
  • Weggebokst: 3
  • Geslaagde plukballen: 1
  • Nauwkeurige lange ballen: 16/41 (39%)
Opoku Davis A 79' 6.95 -
  • Assists: 1
  • Nauwkeurige passes: 15/16 (93.8%)
  • Sleutelpasses: 3
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
Pletinckx Ewoud 90' 6.22 -
  • Nauwkeurige passes: 23/29 (79.3%)
  • Schoten op doel: 1/1
Dussenne Noë   87' 6.4 -
  • Nauwkeurige passes: 19/20 (95%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/2 (100%)
Nyakossi Roggerio 90' 6.74 -
  • Nauwkeurige passes: 26/30 (86.7%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 4/4 (100%)
Teklab Henok   45' 6.1 -
  • Nauwkeurige passes: 9/13 (69.2%)
Lakomy Lukasz 67' 5.99 -
  • Nauwkeurige passes: 17/23 (73.9%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 1/3 (33.3%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/3 (0%)
Verstraete Birger   90' 5.94 -
  • Nauwkeurige passes: 27/31 (87.1%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/2 (100%)
Verlinden Thibaud 67' 6.64 -
  • Nauwkeurige passes: 9/13 (69.2%)
  • Schoten op doel: 1/1
  • Succesvolle dribbels: 2/2 (100%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 1/5 (20%)
Ikwuemesi Chukwubuikem 90' 6.49 -
  • Nauwkeurige passes: 7/11 (63.6%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Schoten op doel: 2/3
  • Succesvolle dribbels: 1/3 (33.3%)
Maertens Mathieu 90' 6.61 -
  • Nauwkeurige passes: 11/15 (73.3%)
  • Schoten op doel: 1/2
  • Succesvolle dribbels: 1/2 (50%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/2 (0%)
Bank
Ominami Takuma 0'  
George Wouter 0'  
Karim Traoré Abdoul 3' 6.18  
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Maziz Youssef 23' 6.26 -
  • Nauwkeurige passes: 10/12 (83.3%)
  • Sleutelpasses: 1
Terho Casper 11' 6.37 -
  • Nauwkeurige passes: 4/6 (66.7%)
  • Schoten op doel: 0/2
Prévôt Maxence Andre 0'  
Mijatovic Jovan 0'  
Gil Regaño Óscar 45' 6.28 -
  • Nauwkeurige passes: 5/7 (71.4%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/2 (0%)
Kaba Sory 23' 8.2 -
  • Goals: 1
  • Nauwkeurige passes: 4/7 (57.1%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 1/2
  • Succesvolle dribbels: 3/3 (100%)
Jochmans Owen 0'  
KV Mechelen KV Mechelen 0-1 Standard Standard
FCV Dender EH FCV Dender EH 2-2 Westerlo Westerlo
Zulte Waregem Zulte Waregem 1-1 Cercle Brugge Cercle Brugge
Charleroi Charleroi 0-0 La Louvière La Louvière
Club Brugge Club Brugge 0-1 Antwerp Antwerp
KRC Genk KRC Genk 2-1 OH Leuven OH Leuven
Anderlecht Anderlecht 18:30 Union SG Union SG
KAA Gent KAA Gent 19:15 STVV STVV
