Van invaller tot sleutelspeler: Karetsas duwt Steuckers uit de ploeg en pikt zijn titel

Hij begon het seizoen met een assist maar moest dan 11 wedstrijden wachten voor de volgende. Ondertussen is hij in de laatste 4 wedstrijden in België goed voor 4 assists. Zondagavond loodste Karetsas KRC Genk met twee stuks voorbij OH Leuven.

Voetje in elk doelpunt

De voorbije 4 wedstijden in België wist KRC Genk 4x te scoren. Alle doelpunten kwamen er dus na een assist van Karetsas. Mede daardoor komt hij naast Steuckers te staan in de assistenstand van de Jupiler Pro League. En dat terwijl Karetsas de plaats van Steuckers heeft overgenomen rechtsvoor bij Racing Genk.

Assistenkoning uit de ploeg

De eerste speeldagen probeerde Fink de jonge Griek nog als aanvallende middenvelder uit te spelen maar de statistieken bleven uit. Pas wanneer hij Steuckers kwam vervangen, leek de puzzel in elkaar te vallen. "En dat is heel jammer voor Steuckers", aldus Thorsten Fink voor de persconferentie.

"Want hij zou normaliter altijd een starter zijn maar de concurrentie is groot. Karetsas zit gewoon in topvorm en dan laat ik hem staan, ookal moet hij dan twee wedstrijden per week spelen. En mijn keuze bleek de goede te zijn want we winnen ook tweemaal", klopt de trainer van KRC Genk zich op de borst.

Onmisbaar

Is Karetsas nu onmisbaar geworden bij Genk? Zelf blijft hij er nuchter onder: "Het blijft stressen als de coach met de opstelling komt", aldus Karetsas zelf tegen de verzamelde journalisten. Vorige week tegen KV Mechelen stond hij namelijk niet in de basis maar vooral wanneer hij op de 10 werd uitgespeeld, was hij meer een rotatiespeler.

Ondertussen is hij uitgegroeid tot de beste speler op de Belgische velden. Of toch de speler die het beste vormpeil te pakken heeft. "Ik voel me echt goed en fit", weet hij er zelf over te vertellen. "Of de belasting niet te groot wordt met wedstrijden om de drie dagen? Nee hoor, als je je lichaam verzorgt als een prof zoals ik doe dan gaat dat perfect. Laat Anderlecht maar komen donderdag", besluit hij strijdvaardig.