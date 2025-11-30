Datum: 30/11/2025 13:30
Competitie: Jupiler Pro League
Speeldag: Speeldag 16
Antwerp mist penalty, maar dient dominant Club Brugge in het slot eerste thuisnederlaag aan
Jeroen Deheegher
Jeroen Deheegher vanuit Jan Breydelstadion
| 169 reacties
Antwerp mist penalty, maar dient dominant Club Brugge in het slot eerste thuisnederlaag aan
Foto: © photonews

Club Brugge heeft zijn eerste thuisnederlaag van het seizoen geleden. Het was dominant tegen Antwerp, maar scoren lukt niet. Dat deed The Great Old wel in het slot, dat zo zijn eerste uitzege van het seizoen boekt.

Na de 3-0 nederlaag in de Champions League tegen Sporting opnieuw de rug rechten. Met Mignolet opnieuw in doel en met Vermant en Tresoldi wilde Club afrekenen thuis afrekenen met Antwerp. 

Bij The Great Old nog geen Joseph Oosting op de bank, wel Faris Haroun. Hij zag hoe zijn ploeg de beste kans kreeg in de eerste helft, Thibo Somers kopte tegen de buitenkant van de paal. 

Club Brugge was wel bijzonder dominant in de eerste 45 minuten met zo’n 80% balbezit, maar deed daar weinig mee. Met enkele schoten en kopballen kon Club doelman Nozawa niet echt in de problemen brengen. 

Simon Mignolet werd, volgens Club uit voorzorg, in de kleedkamer gehouden aan de rust, de Nederlander Dani van den Heuvel maakte zo zijn debuut bij blauw-zwart. Club Brugge bleef dan weer hopeloos zoeken naar een doelpunt. 

Vermant trapte na één minuut te centraal en Mechele zette twintig minuten voor tijd van dichtbij naast. Antwerp moest ondergaan, maar kreeg een kwartier voor tijd wel een penalty voor hands van Onyedika in de zestien.

Adekami mist penalty, Benitez scoort toch

Van den Heuvel ontpopte zich tot de held van Club Brugge en pakte de penalty van Adekami, die de rebound onbegrijpelijk hoog over trapte. Club Brugge ontsnapte en met een vierdubbele wissel probeerde Hayen de overwinning nog over de streep te trekken. 

Drie minuten voor tijd volgde echter een koude douche. De pas ingevallen Hamdaoui haalde de achterlijn en legde terug tot bij Benitez, die makkelijk binnen trapte. In de negen minuten toegevoegde kon Club niet meer vermijden. 

Antwerp pakt zo drie belangrijke punten en zijn eerste uitzege van het seizoen, het schuift voorlopig op naar plaats twaalf. Club kan straks Union zeven punten zien uitlopen als de landskampioen wint van Anderlecht. 

Opstellingen

Je favoriete speler beoordelen? Meld je aan en beoordeel net als andere voetbalfans alle spelers! Aanmelden

Club Brugge Club Brugge
Mignolet Simon 45' 7.7 7
  • Reddingen: 4
  • Weggebokst: 0
  • Geslaagde plukballen: 0
Meer statistieken
Spileers Jorne 82' 6.7 7
  • Nauwkeurige passes: 39/46 (84.8%)
Meer statistieken
Ordonez Joel 90' 7.4 6
  • Nauwkeurige passes: 78/84 (92.9%)
  • Schoten op doel: 0/1
Meer statistieken
Mechele Brandon 90' 7.4 6
  • Nauwkeurige passes: 79/88 (89.8%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/2
  • Nauwkeurige voorzetten: 1/3 (33.3%)
Meer statistieken
Seys Joaquin 90' 7.1 6
  • Nauwkeurige passes: 46/57 (80.7%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Schoten op doel: 0/2
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 1/5 (20%)
Meer statistieken
Vanaken Hans 90' 7.1 6
  • Nauwkeurige passes: 58/74 (78.4%)
  • Sleutelpasses: 3
  • Schoten op doel: 2/4
  • Nauwkeurige voorzetten: 4/10 (40%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 6/14 (42.9%)
  • Balverliezen: 24
Meer statistieken
Onyedika Raphael 90' 7.2 6
  • Nauwkeurige passes: 63/69 (91.3%)
  • Sleutelpasses: 3
  • Schoten op doel: 0/3
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 5/5 (100%)
Meer statistieken
Forbs Carlos 81' 6.6 6
  • Nauwkeurige passes: 30/34 (88.2%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Succesvolle dribbels: 1/4 (25%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 2/7 (28.6%)
Meer statistieken
Tresoldi Nicolò 81' 6.4 5
  • Nauwkeurige passes: 7/9 (77.8%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 1/6
  • Succesvolle dribbels: 1/2 (50%)
Meer statistieken
Tzolis Christos 81' 7.2 6
  • Nauwkeurige passes: 28/37 (75.7%)
  • Sleutelpasses: 4
  • Schoten op doel: 0/3
  • Succesvolle dribbels: 0/4 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/3 (33.3%)
Meer statistieken
Vermant Romeo 82' 6.5 5
  • Nauwkeurige passes: 21/29 (72.4%)
  • Schoten op doel: 2/4
  • Succesvolle dribbels: 0/2 (0%)
Meer statistieken
Bank
Vetlesen Hugo 0'  
Sandra Cisse 0'  
van den Heuvel Dani 45' 8
Nilsson Gustaf 0'  
Osuji Vince 0'  
Stankovic Aleksandar 8' 6.4  
  • Nauwkeurige passes: 3/6 (50%)
Meer statistieken
Siquet Hugo 8' 6.8  
  • Nauwkeurige passes: 6/8 (75%)
  • Schoten op doel: 1/1
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/3 (0%)
Meer statistieken
De Corte Axl 0'  
Campbell Shandre 9' 6.7  
  • Nauwkeurige passes: 4/6 (66.7%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/2 (100%)
Meer statistieken
Furo Kaye 9' 6.5  
  • Nauwkeurige passes: 5/10 (50%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/2 (0%)
Meer statistieken
 

Antwerp Antwerp
Nozawa Taishi Brandon   90' 7.7 7
  • Reddingen: 6
  • Weggebokst: 1
  • Geslaagde plukballen: 1
  • Nauwkeurige lange ballen: 9/37 (24.3%)
  • Balverliezen: 23
Meer statistieken
Van Den Bosch Zeno 90' 7.1 7
  • Nauwkeurige passes: 5/17 (29.4%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/11 (9.1%)
Meer statistieken
Kouyaté Kiki   90' 6.5 9
  • Nauwkeurige passes: 16/22 (72.7%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Intercepties: 5
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/8 (25%)
Meer statistieken
Tsunashima Yuto 90' 7.0 7
  • Nauwkeurige passes: 19/25 (76%)
  • Succesvolle dribbels: 1/2 (50%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/5 (0%)
Meer statistieken
Somers Thibo 90' 6.8 7
  • Nauwkeurige passes: 9/14 (64.3%)
  • Schoten op doel: 1/4
  • Schoten op doelkader: 1
Meer statistieken
Benítez Mauricio  90' 8.2 8
  • Goals: 1
  • Nauwkeurige passes: 18/20 (90%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 1/2
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/3 (33.3%)
Meer statistieken
Praet Dennis 90' 6.7 7
  • Nauwkeurige passes: 11/14 (78.6%)
Meer statistieken
Kerk Gyrano 63' 6.3 7
  • Nauwkeurige passes: 1/6 (16.7%)
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Meer statistieken
Scott Christopher 75' 6.6 7
  • Nauwkeurige passes: 10/14 (71.4%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/2 (0%)
Meer statistieken
Adekami Farouck 86' 7.2 6
  • Nauwkeurige passes: 7/8 (87.5%)
  • Sleutelpasses: 4
  • Schoten op doel: 2/5
  • Succesvolle dribbels: 2/6 (33.3%)
Meer statistieken
Al-Sahafi Marwan 75' 6.5 7
  • Nauwkeurige passes: 7/9 (77.8%)
  • Succesvolle dribbels: 0/2 (0%)
Meer statistieken
Bank
Corbanie Kobe 0'  
Babadi Isaac 15' 6.9 6
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/3 (0%)
Meer statistieken
Thoelen Yannick 0'  
Bijl Glenn 0'  
Bozhinov Rosen 0'  
Hamdaoui Youssef A 4' 7.1  
  • Assists: 1
  • Sleutelpasses: 1
  • Succesvolle dribbels: 2/3 (66.7%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/2 (0%)
Meer statistieken
Renders Semm 0'  
Valencia Anthony 0'  
Dierckx Xander 16' -
Vandeplas Gerard 27' 6.8 8
  • Nauwkeurige passes: 7/8 (87.5%)
  • Schoten op doel: 1/1
Meer statistieken
Herbeleef Club Brugge - Antwerp

Vooraf

LIVE Club Brugge-Antwerp: Recht Club de rug of kan Antwerp nog eens winnen in Jan Breydel?

LIVE Club Brugge-Antwerp: Recht Club de rug of kan Antwerp nog eens winnen in Jan Breydel?

09:35

Club Brugge opent zijn terugronde met de komst van Antwerp. Recht blauw-zwart de rug na de stevige nederlaag in de Champions League of doet The Great Old hen nog eens pijn?

Jupiler Pro League

 Speeldag 16
KV Mechelen KV Mechelen 0-1 Standard Standard
FCV Dender EH FCV Dender EH 2-2 Westerlo Westerlo
Zulte Waregem Zulte Waregem 1-1 Cercle Brugge Cercle Brugge
Charleroi Charleroi 0-0 La Louvière La Louvière
Club Brugge Club Brugge 0-1 Antwerp Antwerp
KRC Genk KRC Genk 0-0 OH Leuven OH Leuven
Anderlecht Anderlecht 18:30 Union SG Union SG
KAA Gent KAA Gent 19:15 STVV STVV
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved