Antwerp mist penalty, maar dient dominant Club Brugge in het slot eerste thuisnederlaag aan

Club Brugge heeft zijn eerste thuisnederlaag van het seizoen geleden. Het was dominant tegen Antwerp, maar scoren lukt niet. Dat deed The Great Old wel in het slot, dat zo zijn eerste uitzege van het seizoen boekt.

Na de 3-0 nederlaag in de Champions League tegen Sporting opnieuw de rug rechten. Met Mignolet opnieuw in doel en met Vermant en Tresoldi wilde Club afrekenen thuis afrekenen met Antwerp.

Bij The Great Old nog geen Joseph Oosting op de bank, wel Faris Haroun. Hij zag hoe zijn ploeg de beste kans kreeg in de eerste helft, Thibo Somers kopte tegen de buitenkant van de paal.

Club Brugge was wel bijzonder dominant in de eerste 45 minuten met zo’n 80% balbezit, maar deed daar weinig mee. Met enkele schoten en kopballen kon Club doelman Nozawa niet echt in de problemen brengen.

Simon Mignolet werd, volgens Club uit voorzorg, in de kleedkamer gehouden aan de rust, de Nederlander Dani van den Heuvel maakte zo zijn debuut bij blauw-zwart. Club Brugge bleef dan weer hopeloos zoeken naar een doelpunt.

Vermant trapte na één minuut te centraal en Mechele zette twintig minuten voor tijd van dichtbij naast. Antwerp moest ondergaan, maar kreeg een kwartier voor tijd wel een penalty voor hands van Onyedika in de zestien.

Adekami mist penalty, Benitez scoort toch

Van den Heuvel ontpopte zich tot de held van Club Brugge en pakte de penalty van Adekami, die de rebound onbegrijpelijk hoog over trapte. Club Brugge ontsnapte en met een vierdubbele wissel probeerde Hayen de overwinning nog over de streep te trekken.

Drie minuten voor tijd volgde echter een koude douche. De pas ingevallen Hamdaoui haalde de achterlijn en legde terug tot bij Benitez, die makkelijk binnen trapte. In de negen minuten toegevoegde kon Club niet meer vermijden.

Antwerp pakt zo drie belangrijke punten en zijn eerste uitzege van het seizoen, het schuift voorlopig op naar plaats twaalf. Club kan straks Union zeven punten zien uitlopen als de landskampioen wint van Anderlecht.