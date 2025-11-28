KV Mechelen KV Mechelen
56' Dennis Ayensa (Nayel Mehssatou)
Datum: 28/11/2025 20:45
Competitie: Jupiler Pro League
Speeldag: Speeldag 16
Stadion: Achter de Kazerne
No Hammar, no party: KV Mechelen na zege in Genk door Standard weer met de voeten op de grond gezet
Kevin Vanbuggenhout
Kevin Vanbuggenhout vanuit Mechelen
25 reacties
Foto: © photonews

KV Mechelen had net in Genk gewonnen en Standard was gehavend. Er kon dus een moeilijke avond verwacht worden voor de Rouches Achter de Kazerne. In het voetbal draait het echter niet altijd uit zoals verwacht: Standard zette Mechelen weer met de voeten op de grond.

Standard trok met een lange lijst aan afwezigen richting Mechelen. Dan maar van systeem veranderen en de tegenstander opvangen, dacht Euvrard. De coach liet Standard voor het eerst in een 5-4-1 spelen en zag zijn plan kloppen. Dat had ook te maken met een te laag tempo en te weinig beweging bij KV Mechelen. Zo was Standard toch de ploeg met het meeste balbezit in de eerste helft.

Ayensa doet het voor Standard

Daar werd echter niets uit gepuurd. De bezoekers kregen ook een nieuwe tegenslag te verwerken met het uitvallen van Dierckx. Ze hadden in het slot wel het enige kansje in een eerste helft die een maat voor niets was. Karamoko trapte van in de grote rechthoek naast. Tien minuten na de koffie was het wel prijs. De ingevallen Eckert liep zich vrij op voorzet van Mehssatou en duwde de 0-1 voorbij Miras.

De thuisploeg had nog werkelijk niets gecreëerd en stond dus voor een flinke opgave. Dat was halverwege de tweede periode nog altijd zo, toen Vanderbiest drie frisse krachten in de strijd gooide. Antonio bracht wel wat extra schwung, maar het bleek nog altijd een te moeilijke klus om Standard uit verband te spelen. Op stilstaande fases kreeg Mechelen bovendien ook weinig klaar.

Ondanks een voorlopige vijfde plek in de rangschikking is dit nog altijd niet het team dat er goed in is om zelf het spel te maken. Dat bleef ook in de slotfase merkbaar. Nochtans kwam Standard er ook niet al te vaak meer uit, wat wel te verklaren valt door het scoreverloop. In de huidige omstandigheden telt enkel het resultaat voor de Luikenaars.

Mechelen heeft geschorste aanvoerder gemist

Hun overwinning kwam enkel op hoekschop eens in gevaar. Bij een heet standje kon het schot van Lauberbach gekeerd worden. Standard pakte zo toch de volle buit in een match die op basis van het aantal kansen makkelijk een brilscore had kunnen opleveren. Bij Mechelen worden ze geconfronteerd met het feit dat ze hun geschorste aanvoerder Fredrik Hammar wellicht erg gemist hebben. 

Opstellingen

KV Mechelen KV Mechelen
Miras Nacho 90' 6.38 6
  • Reddingen: 1
  • Weggebokst: 0
  • Geslaagde plukballen: 0
  • Nauwkeurige lange ballen: 8/17 (47.1%)
Meer statistieken
St. Jago Tommy 90' 6.94 6
  • Nauwkeurige passes: 78/87 (89.7%)
Meer statistieken
Konaté Mory 67' 6.87 6
  • Nauwkeurige passes: 40/41 (97.6%)
Meer statistieken
Struyf Ian 67' 5
Koudou Therence 82' 6.2 5
  • Nauwkeurige passes: 41/52 (78.8%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Succesvolle dribbels: 0/3 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/4 (25%)
  • Balverliezen: 22
Meer statistieken
Servais Mathis 90' 6.52 6
  • Nauwkeurige passes: 46/55 (83.6%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Schoten op doel: 0/1
  • Nauwkeurige voorzetten: 1/6 (16.7%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 4/11 (36.4%)
Meer statistieken
Salifou Dikeni 68' 6.57 6
  • Nauwkeurige passes: 31/33 (93.9%)
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
Meer statistieken
Marsa Jose 90' 6.43 5
  • Nauwkeurige passes: 45/53 (84.9%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/2 (0%)
Meer statistieken
van Brederode Myron 90' 6.78 6
  • Nauwkeurige passes: 27/31 (87.1%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 1/5 (20%)
Meer statistieken
Lauberbach Lion 90' 6.11 6
  • Nauwkeurige passes: 27/30 (90%)
  • Schoten op doel: 0/3
  • Succesvolle dribbels: 0/2 (0%)
Meer statistieken
Raman Benito 78' 5.99 6
  • Nauwkeurige passes: 13/18 (72.2%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/2
Meer statistieken
Bank
Diouf Gora 0'  
Bafdili Bilal 8' 6.3  
  • Nauwkeurige passes: 7/10 (70%)
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/3 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/2 (0%)
Meer statistieken
Bandé Hassane 12' 6.29 6
  • Nauwkeurige passes: 8/8 (100%)
Meer statistieken
Van Ingelgom Tijn 0'  
Truyf Ian 67' 6.56 6
  • Nauwkeurige passes: 43/55 (78.2%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 3/10 (30%)
Meer statistieken
Mrabti Kerim   23' 6.14 6
  • Nauwkeurige passes: 15/16 (93.8%)
Meer statistieken
Golic Lovro 0'  
Zekri Moncef 22' 6.65 6
  • Nauwkeurige passes: 13/13 (100%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Meer statistieken
Willockx Axel 0'  
Antonio Bill 23' 6.49 6
  • Nauwkeurige passes: 12/15 (80%)
  • Schoten op doel: 1/1
  • Succesvolle dribbels: 1/3 (33.3%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/2 (0%)
Meer statistieken
Decoene Massimo 0'  
 

Standard Standard
Epolo Matthieu 90' 7.06 7
  • Reddingen: 2
  • Weggebokst: 2
  • Geslaagde plukballen: 1
  • Nauwkeurige lange ballen: 13/32 (40.6%)
Meer statistieken
Lawrence Henry 90' 6.56 6
  • Nauwkeurige passes: 33/39 (84.6%)
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/2 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/7 (28.6%)
Meer statistieken
Dierckx Daan 31' 7.28 7
  • Nauwkeurige passes: 18/21 (85.7%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/3 (0%)
Meer statistieken
Hautekiet Ibe 90' 7.46 7
  • Nauwkeurige passes: 58/64 (90.6%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/3 (0%)
Meer statistieken
Homawoo Josué 90' 7.17 7
  • Nauwkeurige passes: 39/49 (79.6%)
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 3/12 (25%)
Meer statistieken
Mohr Tobias   78' 7.36 7
  • Nauwkeurige passes: 26/30 (86.7%)
  • Sleutelpasses: 2
Meer statistieken
Mehssatou Nayel A 90' 7.7 7
  • Assists: 1
  • Nauwkeurige passes: 25/30 (83.3%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 1/2 (50%)
Meer statistieken
Karamoko Ibrahim 90' 6.75 7
  • Nauwkeurige passes: 28/35 (80%)
  • Schoten op doel: 0/3
Meer statistieken
Nielsen Casper 45' 6.94 7
  • Nauwkeurige passes: 26/31 (83.9%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Nauwkeurige lange ballen: 3/3 (100%)
Meer statistieken
Henry Thomas 45' 5
El Hankouri Mohamed 90' 6.8 7
  • Nauwkeurige passes: 40/47 (85.1%)
  • Schoten op doel: 1/1
Meer statistieken
Bank
Sahabo Hakim 0'  
Ayensa Dennis 59' 8.08 7
  • Goals: 1
  • Nauwkeurige passes: 13/17 (76.5%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 1/1
Meer statistieken
Kuavita Leandre 45' 7.02 -
  • Nauwkeurige passes: 6/12 (50%)
  • Succesvolle dribbels: 2/2 (100%)
Meer statistieken
Pirard Lucas 0'  
Calut Alexandro 12' 6.99 6
  • Nauwkeurige passes: 3/7 (42.9%)
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/2 (0%)
Meer statistieken
Godfroid Matteo 0'  
Assengue Steeven 0'  
NKada Timothée 45' 6.33 6
Meer statistieken
