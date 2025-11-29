Blessuregolf bij Standard: Euvrard geeft cruciale update over Daan Dierckx

Daan Dierckx verliet vrijdagavond na slechts 25 minuten noodgedwongen het veld in de wedstrijd tussen KV Mechelen en Standard. Vincent Euvrard gaf op de persconferentie na de partij meer details over de toestand van de speler.

Na twee matige prestaties tegen Sint-Truiden en Zulte Waregem veerde Standard vrijdagavond opnieuw recht en boekte het een overwinning op het veld van KV Mechelen.

Het beloofde een lastige opdracht te worden voor Standard, omdat coach Vincent Euvrard bij de aftrap verschillende basisspelers moest missen.

Adnane Abid, Rafiki Saïd en Marlon Fossey waren geblesseerd, terwijl ook Boli Bolingoli en David Bates nog altijd out zijn. Marco Ilaimaharitra was dan weer geschorst. Kort voor het halfuur verloor de T1 van de Rouches nóg een basisspeler door een blessure.

Daan Dierckx loopt een ontwrichte schouder op

Na een onschuldig duel met Benito Raman greep Daan Dierckx meteen naar zijn schouder. De speler ging zitten, bleef liggen en kon uiteindelijk niet meer verder. De centrale verdediger werd vervangen door Dennis Ayensa, die na een uur spelen het enige doelpunt van de wedstrijd scoorde.

Op de persconferentie na de wedstrijd kwam Vincent Euvrard met belangrijk nieuws over Dierckx. De schade lijkt al bij al nog mee te vallen. "Het ging om een ontwrichte schouder. Ze zijn er niet in geslaagd om zijn schouder op het veld weer in de kom te zetten, maar dat is nu wel gebeurd", aldus Euvrard, die dus niet lijkt te vrezen voor een langdurige afwezigheid.