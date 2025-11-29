Matchwinnaar Ayensa stuurt duidelijke boodschap naar Euvrard: "Ik heb er de kwaliteiten voor"

Dennis Ayensa vertolkt onder Vincent Euvrard de rol van invaller bij Standard. De Duitser vierde zijn doelpunt van vrijdagavond in Mechelen niet echt, omdat hij ontevreden is met zijn bankzittersstatuut.

Dennis Ayensa, die in zestien competitiewedstrijden voorlopig slechts acht keer in de basis stond, verving vrijdagavond Daan Dierckx na een half uur spelen. In de tweede helft stond de 28-jarige spits op de juiste plaats om zijn tweede doelpunt van het seizoen te scoren en de Luikenaars de drie punten te bezorgen.

"Ik zei tegen mezelf: ‘Oké, ik ga in de eerste zone staan’. De bal kwam perfect aan. Ik hoefde er alleen maar mijn been tegen te zetten en ik ben erg blij. Ik had nog nooit gewonnen in Mechelen. Noch met Union, noch met Standard. Het is hier altijd moeilijk. Je weet nooit wat er kan gebeuren voor het einde van de wedstrijd, daarom heb ik niet te veel gevierd", vertelde hij ons in de mixed zone.

Een niet-viering die veel zegt

Zijn niet-viering straalde enige frustratie uit. "Ik ben teleurgesteld dat ik niet vaak in de basis sta. Ik heb de ambitie om alle wedstrijden te starten en ik heb er de kwaliteiten voor. Ik moet de beslissingen van de coach accepteren, maar ik ben blij dat ik hem kan laten zien dat ik kan scoren. Waarom we daar de laatste weken zoveel moeite mee hebben? Ik heb daar niets over te zeggen. Het is niet aan mij om dat uit te leggen, maar aan iemand anders."

Ondanks het succes van Standard loopt Ayensa niet te hard van stapel. De Rouches presteren dit seizoen erg wisselvallig. Dat beseft de aanvaller maar al te goed.

"We moeten werken aan onze regelmaat. We weten dat we moeite hebben om een reeks goede prestaties neer te zetten. We moeten bescheiden blijven, met beide voeten op de grond blijven en aan de volgende wedstrijd denken en die proberen te winnen. Met deze supporters weten we dat we veel kunnen bereiken en we zullen blijven werken om onze doelstellingen te behalen."