FCV Dender EH FCV Dender EH
2-2
Westerlo Westerlo
denFCV Dender EH
wesWesterlo
(Fabio Ferraro) David Toshevski 40'
1-0
1-1
50' Allahyar Sayyadmanesh (pen)
Bruny Nsimba 56'
2-1
2-2
64' Nacho Ferri (Arthur Piedfort)
Datum: 29/11/2025 16:00
Competitie: Jupiler Pro League
Speeldag: Speeldag 16
Dender kan dan toch geen zes op zes pakken, Westerlo liet enorme kansen liggen en ontsnapt nog
Foto: © photonews

Dender en Westerlo hebben er wel een boeiende partij van gemaakt, maar er viel geen winnaar uit de bus. Dender kwam twee keer op voorsprong, Westerlo miste een penalty en scoorde er één. Uiteindelijk schoot Ferri de Kemphanen nog naar een gelijkspel.

De openingsfase in het Dender Football Complex bood meteen spanning, maar geen doelpunten. Westerlo zette vanaf de aftrap druk, en Sakamoto kreeg al in de tweede minuut een eerste kans. Zijn schot belandde echter in het zijnet.

Sakamoto mist strafschop en grote kans

Tien minuten later kreeg Westerlo een enorme mogelijkheid op voorsprong via een penalty. Mbamba werd onderuit gehaald door Ferraro, de VAR bevestigde de strafschop, maar Sakamoto schoot heel flauw naar de linkerhoek, waar ook Dietsch lag. Ook later kreeg hij nog een uitgelezen kans, maar opnieuw kon de Dender-doelman de bal eenvoudig keren.

Dender probeerde het vooral via de vleugels. Ferraro zette zich goed door aan de linkerkant en legde de bal knap voor op Nsimba, maar diens kopbal belandde te centraal in de handen van Jungdal.

Westerlo bleef loeren op de counter. In de 21e minuut kreeg Sayyadmanesh een vrije kans vanaf de penaltystip, maar hij gleed uit. Even later volgde opnieuw een grote mogelijkheid via Sakamoto na een snelle uitbraak, maar Dietsch stond paraat. Een kans die eigenlijk een goal had moeten opleveren.

Dender scoort bij eerste en tweede kans

Het spel bleef de rest van de eerste helft traag en geconcentreerd. Beide ploegen slaagden er niet in om elkaar echt te ontwrichten, en de meeste aanvallen strandden al voor de zestienmeter. De kansen bleven schaars en ongevaarlijk.

Maar het venijn zat hem in de staart van de eerste helft. De eerste echte kans voor Dender werd meteen verzilverd. Ferraro zette voor en Toshevski controleerde en schoot vanuit de draai de 1-0 op het bord. Het spreekwoordelijke deksel op de neus voor Westerlo. En vooral Sakamoto mocht zich dat aanwrijven.

Hij mocht bij de rust ook in de kleedkamer blijven. Westerlo kreeg kort na de herneming een tweede penalty na een fout van Toshevski op Ferri en Sayyadmanesh miste deze niet. Westerlo erop en erover? Nee, want Dender puurde ook uit zijn tweede kans een goal.

Gelijkmaker en Ferraro mist reuzenkans

Nsimba kreeg tot zijn eigen verbazing alle ruimte om te schieten en zette de 2-1 op het bord. Westerlo hing de bordjes even later opnieuw gelijk toen Ferri randje buitenspel mocht doorgaan en de 2-2 naast Dietsch legde.

Een winnaar? Nee, die viel er niet meer uit de bus omdat beide ploegen schrik hadden om te verliezen. De voorzichtigheid kroop in het spel en de wedstrijd bloedde dood. In de slotfase miste Ferraro wel nog de winnende treffer die zijn ploeg heel wat deugd had gedaan. Weer een gelijkspel waar beide ploegen niet veel mee opschieten.

Opstellingen

Je favoriete speler beoordelen? Meld je aan en beoordeel net als andere voetbalfans alle spelers! Aanmelden

FCV Dender EH FCV Dender EH
Dietsch Guillaume 90' 6.21 -
  • Reddingen: 3
  • Weggebokst: 0
  • Geslaagde plukballen: 0
  • Nauwkeurige lange ballen: 11/26 (42.3%)
Meer statistieken
Marijnissen Luc   90' 5.76 -
  • Nauwkeurige passes: 19/30 (63.3%)
  • Succesvolle dribbels: 1/2 (50%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/9 (0%)
Meer statistieken
Sambu Marsoni 90' 5.96 -
  • Nauwkeurige passes: 19/26 (73.1%)
  • Succesvolle dribbels: 1/2 (50%)
Meer statistieken
Goncalves Bryan   90' 5.83 -
  • Nauwkeurige passes: 28/45 (62.2%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/6 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 7/24 (29.2%)
  • Balverliezen: 24
Meer statistieken
Ferraro Fabio A 90' 6.34 -
  • Assists: 1
  • Nauwkeurige passes: 20/27 (74.1%)
  • Sleutelpasses: 3
  • Schoten op doel: 1/2
  • Succesvolle dribbels: 1/2 (50%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 2/5 (40%)
  • Balverliezen: 22
Meer statistieken
Rodes Nathan 90' 6.53 -
  • Nauwkeurige passes: 14/16 (87.5%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/2 (0%)
Meer statistieken
Kvet Roman 78' 6.13 -
  • Nauwkeurige passes: 21/30 (70%)
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 1/3 (33.3%)
Meer statistieken
Viltard Malcolm 90' 6.24 -
  • Nauwkeurige passes: 21/28 (75%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 0/2 (0%)
Meer statistieken
Mbamba Noah   90' 6.38 -
  • Nauwkeurige passes: 20/27 (74.1%)
  • Intercepties: 4
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
Meer statistieken
Toshevski David 63' 7.73 -
  • Goals: 1
  • Nauwkeurige passes: 8/12 (66.7%)
  • Schoten op doel: 1/1
Meer statistieken
Nsimba Bruny 86' 8.19 -
  • Goals: 1
  • Nauwkeurige passes: 15/19 (78.9%)
  • Schoten op doel: 2/3
  • Succesvolle dribbels: 1/2 (50%)
Meer statistieken
Bank
Daali Amine 0'  
Fortin Louis 0'  
Koton Krzysztof 0'  
Attah Kadiri Jordan 0'  
Hrnčár David 0'  
Acquah Desmond 12' 6.65 -
  • Nauwkeurige passes: 6/8 (75%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/3 (33.3%)
Meer statistieken
Jahanbakhsh Alireza   27' 6.51 -
  • Nauwkeurige passes: 7/8 (87.5%)
  • Sleutelpasses: 1
Meer statistieken
Moutha-Sebtaoui Nail 0'  
Berte Mohamed 4' 6.59  
Meer statistieken
 

Westerlo Westerlo
Jungdal Andreas 90' 6.22 -
  • Reddingen: 2
  • Weggebokst: 0
  • Geslaagde plukballen: 0
  • Nauwkeurige lange ballen: 3/13 (23.1%)
Meer statistieken
Mbamba Lucas 90' -
Bayram Emin 90' 6.98 -
  • Nauwkeurige passes: 40/48 (83.3%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Schoten op doel: 1/2
  • Nauwkeurige lange ballen: 4/14 (28.6%)
Meer statistieken
Lapage Amando 90' 6.66 -
  • Nauwkeurige passes: 49/54 (90.7%)
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
Meer statistieken
Reynolds Bryan 90' 6.51 -
  • Nauwkeurige passes: 44/52 (84.6%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 2/2 (100%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 5/11 (45.5%)
Meer statistieken
Piedfort Arthur A 90' 7.03 -
  • Assists: 1
  • Nauwkeurige passes: 43/53 (81.1%)
  • Sleutelpasses: 3
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 0/3 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/2 (100%)
Meer statistieken
Haspolat Dogucan 90' 6.43 -
  • Nauwkeurige passes: 32/40 (80%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 2/7 (28.6%)
Meer statistieken
Sayyadmanesh Allahyar  86' 6.08 -
  • Goals: 1
  • Penalty: 1
  • Nauwkeurige passes: 10/19 (52.6%)
  • Schoten op doel: 1/3
  • Succesvolle dribbels: 2/3 (66.7%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/2 (0%)
Meer statistieken
Sakamoto Isa 45' 5.75 -
  • Nauwkeurige passes: 7/8 (87.5%)
  • Schoten op doel: 1/4
Meer statistieken
Yow Griffin 69' 6.48 -
  • Nauwkeurige passes: 10/17 (58.8%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Succesvolle dribbels: 1/3 (33.3%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 1/4 (25%)
Meer statistieken
Nacho Ferri 90' 8.2 -
  • Goals: 1
  • Nauwkeurige passes: 9/15 (60%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Schoten op doel: 2/6
  • Succesvolle dribbels: 1/3 (33.3%)
Meer statistieken
Bank
Sydorchuk Sergiy 0'  
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/2 (0%)
Bujupi Eliot 0'  
Cordero Antoñito 4' 6.33  
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Meer statistieken
Mebude Adedire 0'  
Vaesen Kyan 0'  
Mbamba-Muanda Lucas 0' 6.71  
  • Nauwkeurige passes: 26/30 (86.7%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/1
Meer statistieken
Vanlangendonck Koen 0'  
Neustädter Roman 0'  
Van Den Keybus Thomas 21' 5.99 -
  • Nauwkeurige passes: 6/8 (75%)
Meer statistieken
Alcocer Josimar 45' 6.44 -
  • Nauwkeurige passes: 16/19 (84.2%)
Meer statistieken
