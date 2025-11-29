🎥 JPL-coach weer niet te spreken over scheidsrechterlijke beslissingen: geef ook uw mening over deze penalty

🎥 JPL-coach weer niet te spreken over scheidsrechterlijke beslissingen: geef ook uw mening over deze penalty
Foto: © photonews

Scheidsrechterlijke beslissingen kunnen een grote impact hebben op het functioneren van een coach. Als je onderaan staat, is elke tegenslag er ook eentje te veel. Dender-trainer Hayk Milkon is weer ontevreden over enkele beslissingen.

Het is niet de eerste keer dat de voormalige assistent van Nicky Hayen zich druk maakt over de spelleiding. In de thuiswedstrijd tegen Westerlo kreeg Dender twee keer een strafschop tegen. Zo wordt het uiteraard moeilijk, maar de bezoekers lieten de eerste elfmeter liggen. Dender kwam nog twee keer op voorsprong, het werd uiteindelijk 2-2.

Na tien minuten ging de bal al een eerste keer op de stip en daar was Milkon niet over te spreken. "Die eerste penaltyfase is hetzelfde als met Bruny Nsimba enkele weken geleden waar wij dan ook eigenlijk een penalty voor zouden moeten krijgen. Dan spreek je over een verschil van vier punten", zucht de coach van de hekkensluiter bij DAZN.

Dender-coach is het beu om het over de refs te hebben

Milkon vindt dat dit toch wat voor een zure nasmaak zorgt na de puntendeling met de Kemphanen. "Dat is wel een extra domper op deze wedstrijd én de vier gele kaarten waar ik mijn mening over heb, maar ik ga stoppen met mijn mening erover te geven, want het wordt heel vermoeiend." Laten we zeggen dat hij niet de grootste fan is van de refs in de JPL.

Lees ook... Dender kan dan toch geen zes op zes pakken, Westerlo liet enorme kansen liggen en ontsnapt nogOver dat eerste strafschopgeval kunt u ook zelf oordelen op basis van de bovenstaande beelden. Mbamba controleerde een diepe pass en ging voorbij Ferraro. De linkerwingback van Dender tikte vervolgens met zijn knie het been van zijn tegenstander aan. Een zware fout is het niet, maar er is wel degelijk contact. Boterberg floot dan ook strafschop. 

Een lange en moeilijke weg voor Dender

Dender speelt dinsdag alweer voor de beker en over dat drukke programma wond Milkon zich ook wat op. "Het lijkt erop dat we echt de moeilijkste weg moeten bewandelen, maar als je een steile berg opklimt, dan is het op de top van de berg uiteindelijk een mooi uitzicht."

Westerlo
FCV Dender EH
Hayk Milkon

