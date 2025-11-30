Anderlecht Anderlecht
1-0
Union SG Union SG
andAnderlecht
usgUnion SG
(Ludwig Augustinsson) Nilson Angulo 11'
1-0
Datum: 30/11/2025 18:30
Competitie: Jupiler Pro League
Speeldag: Speeldag 16
Anderlecht doet dé zaak van het weekend: zowaar op intensiteit, wilskracht én karakter voorbij Union
Johan Walckiers
Johan Walckiers vanuit het Lotto Park
| 75 reacties
Anderlecht doet dé zaak van het weekend: zowaar op intensiteit, wilskracht én karakter voorbij Union
Foto: © photonews

Anderlecht heeft vier wedstrijden op rij gewonnen, waaronder tegen de twee titelpretendenten. Zondag ging een - vooral in de eerste helft - mak Union voor de bijl. Een goal van Nilson Angulo besliste het duel dat twee gezichten kende. Drie punten korter bij de top twee...

Herinnert u zich de onderlinge duels tussen Anderlecht en Union van de voorbije jaren? Waar lag het verschil meestal? Ja, Union was harder in de duels, beter in het pressing zetten en sterker in de intensiteit die ze in het spel legden. Wel, Anderlecht was zondag in al die aspecten van het voetbal de betere.

Anderlecht met betere intensiteit dan Union

Zeker het eerste halfuur. Union kwam niet aan voetballen toe, de thuisploeg won de duels en tweede ballen en troefde de buren af in intensiteit. Dat heeft Besnik Hasi er toch maar mooi ingekregen. En het leverde ook succes op. Angulo zette zich door tussen twee verdedigers, duwde de bal vooruit en schoot via het been van Burgess in het hoekje: 1-0.

Je verwachtte dat Union ging drukken, maar ze geraakten niet aan een uitgespeelde kans. De Cat haalde Zorgane uit de match en Llansana maakte Ait El Hadj het leven zuur. En op de flanken kwamen de jongens van David Hubert er ook niet door. Het moet lang geleden zijn dat Union geen enkele kans bij elkaar kon spelen in een helft.

Jawel, eentje misschien, maar Sardella tackelde de bal uit de voeten van Raul voor die kon afdrukken. Als vervanger van Hey deed hij het heel goed. Anderlecht claimde ook nog een penalty na een contact van Niang met Camara, maar ref Verboomen ging er niet op in.

Anderlecht achteruit

De tweede helft was een ander paar mouwen. Anderlecht kroop achteruit en kon de bal niet meer in de ploeg houden. Het was verdedigen geblazen voor de thuisploeg, maar Union puurde weer geen enkele kans uit zijn balbezit. En aan de overkant was er zeker niets meer te zien.

Hasi en Hubert zetten elk drie verse krachten erin, maar ook dat bracht weinig zoden aan de dijk. De kwaliteit om een opening te forceren, was er niet. Het was dus wachten op één of andere flits. Invaller Patris leek op weg naar de gelijkmaker, maar N'Diaye hinderde hem net genoeg om hem zijn schot in het zijnet te doen belanden.

Anderlecht liet op de counter de beslissing liggen. De pass van Hazard was net te ver voor Bertaccini. Voor de rest was het alle hens aan dek bij de paars-witten, maar ze lieten niets meer passeren. Ook dat zal Hasi deugd doen: afzien als ploeg kunnen ze dus ook. Het was wel pompen of verzuipen, maar iedereen legde er zijn hoofd voor.

En zo een belangrijke zege binnen harken, want Anderlecht doet wel dé zaak van het weekend. Ze naderen drie punten op zowel Union als Club Brugge. En ze hebben nu al meer zeges tegen de topploegen dan vorig seizoen.

Opstellingen

Anderlecht Anderlecht
Coosemans Colin 90' 6.7 6.5
  • Reddingen: 1
  • Weggebokst: 1
  • Geslaagde plukballen: 2
  • Nauwkeurige lange ballen: 7/26 (26.9%)
Meer statistieken
Camara Ilay 64' 6.9 7
  • Nauwkeurige passes: 20/27 (74.1%)
  • Succesvolle dribbels: 3/5 (60%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/8 (12.5%)
Meer statistieken
Kana Marco 55' 7.3 8
  • Nauwkeurige passes: 30/32 (93.8%)
Meer statistieken
Sardella Killian 90' 7.3 7.5
  • Nauwkeurige passes: 28/35 (80%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 3/9 (33.3%)
Meer statistieken
Augustinsson Ludwig A 90' 7.0 7.5
  • Assists: 1
  • Nauwkeurige passes: 29/44 (65.9%)
  • Sleutelpasses: 3
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 3/16 (18.8%)
  • Balverliezen: 24
Meer statistieken
Llansana Enric 64' 6.3 6.5
  • Nauwkeurige passes: 17/27 (63%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/5 (20%)
Meer statistieken
De Cat Nathan   90' 6.7 7.5
  • Nauwkeurige passes: 19/26 (73.1%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
Meer statistieken
Bertaccini Adriano 90' 6.4 7.5
  • Nauwkeurige passes: 20/24 (83.3%)
  • Succesvolle dribbels: 1/6 (16.7%)
Meer statistieken
Hazard Thorgan   90' 6.4 6
  • Nauwkeurige passes: 24/37 (64.9%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Succesvolle dribbels: 2/3 (66.7%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/7 (0%)
  • Balverliezen: 23
Meer statistieken
Angulo Nilson 83' 8.2 9
  • Goals: 1
  • Nauwkeurige passes: 15/19 (78.9%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 1/1
  • Succesvolle dribbels: 5/10 (50%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/2 (0%)
Meer statistieken
Cvetkovic Mihajlo 64' 6.3 7
  • Nauwkeurige passes: 8/10 (80%)
  • Schoten op doel: 1/1
Meer statistieken
Bank
Hey Lucas 35' 7.1 6
  • Nauwkeurige passes: 4/6 (66.7%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/2 (0%)
Meer statistieken
N'Diaye Moussa 26' 6.9 6
  • Schoten op doel: 0/1
Meer statistieken
Verschaeren Yari 26' 7.4 6
  • Nauwkeurige passes: 7/9 (77.8%)
  • Sleutelpasses: 1
Meer statistieken
Kikkenborg Mads 0'  
Vazquez Luis 0'  
Stroeykens Mario 26' 6.6 7
  • Nauwkeurige passes: 8/11 (72.7%)
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Meer statistieken
Maamar Ali 7' 7.0  
Meer statistieken
Degreef Tristan 0'  
Kanate Ibrahim 0'  
 

Union SG Union SG
Scherpen Kjell 90' 6.9 -
  • Reddingen: 1
  • Weggebokst: 1
  • Geslaagde plukballen: 1
  • Nauwkeurige lange ballen: 11/24 (45.8%)
Meer statistieken
Mac Allister Kevin 90' 7.0 -
  • Nauwkeurige passes: 55/64 (85.9%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 5/13 (38.5%)
Meer statistieken
Burgess Christian   90' 7.0 -
  • Nauwkeurige passes: 51/60 (85%)
Meer statistieken
Sykes Ross 90' 7.4 -
  • Nauwkeurige passes: 41/53 (77.4%)
  • Intercepties: 4
  • Schoten op doel: 0/1
Meer statistieken
Khalaili Anan   90' 6.4 -
  • Nauwkeurige passes: 39/46 (84.8%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Succesvolle dribbels: 5/10 (50%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 1/4 (25%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/6 (33.3%)
Meer statistieken
Van de Perre Kamiel   62' 6.3 -
  • Nauwkeurige passes: 19/25 (76%)
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
Meer statistieken
Zorgane Adem 90' 7.2 -
  • Nauwkeurige passes: 67/78 (85.9%)
  • Sleutelpasses: 3
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/3 (0%)
Meer statistieken
Niang Ousseynou 62' 6.2 -
  • Nauwkeurige passes: 19/23 (82.6%)
  • Succesvolle dribbels: 0/2 (0%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/2 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/3 (33.3%)
Meer statistieken
Ait El Hadj Anouar   88' 6.5 -
  • Nauwkeurige passes: 30/34 (88.2%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Succesvolle dribbels: 0/2 (0%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 1/5 (20%)
Meer statistieken
Florucz Raul 78' 6.1 -
  • Nauwkeurige passes: 17/23 (73.9%)
  • Schoten op doel: 0/2
  • Succesvolle dribbels: 1/4 (25%)
Meer statistieken
David Promise 62' 6.6 -
  • Nauwkeurige passes: 4/7 (57.1%)
  • Schoten op doel: 1/1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Meer statistieken
Bank
Chambaere Vic 0'  
Rasmussen Mathias 28' 7.1 -
  • Nauwkeurige passes: 27/33 (81.8%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 3/3 (100%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 5/5 (100%)
Meer statistieken
Smith Guilherme 0'  
Rodriguez Kevin 28' 6.3 -
  • Schoten op doel: 0/4
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Meer statistieken
Schoofs Rob 2' 6.2  
Meer statistieken
Giger Marc 12' 6.0 -
  • Nauwkeurige passes: 9/11 (81.8%)
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/2 (0%)
Meer statistieken
Boufal Sofiane 0'  
Patris Louis 28' 6.7 -
  • Nauwkeurige passes: 15/19 (78.9%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/1
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/2 (0%)
Meer statistieken
Leysen Fedde 0'  
