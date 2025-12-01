Had Anderlecht een strafschop moeten krijgen tegen Union? Jonathan Lardot geeft het antwoord

RSC Anderlecht won zondag met het kleinste verschil van Union SG. Maar had dat verschil groter kunnen zijn? Jonathan Lardot oordeelt over de strafschopfase.

Ilay Camara werd namelijk uit evenwicht gebracht door Ousseynou Niang. Het Lotto Park schreeuwde moord en brand, maar RSC Anderlecht kreeg geen strafschop.

Ook daags na de paars-witte overwinning bleef de fase voer voor discussie. Op de herhalingen leek de fout een pak minder zwaar dan in real time. Langs de andere kant: aan die snelheid was er amper iets nodig om Camara tegen de grond te werken.

🫵 | Ilay Camara tombe dans la surface mais l’arbitre ne bronche pas. ❌🤷‍♂️ #ANDUSG pic.twitter.com/ss2CBYzyM0 — DAZN Belgique (@DAZN_BEFR) November 30, 2025

"Ik vind dat de scheidsrechter de juiste beslissing heeft genomen", aldus Jonathan Lardot bij DAZN. "De verdediger blijft in zijn looplijn en er is geen beweging van het lichaam."

Lees ook... Veel lof voor Anderlecht en vooral Hasi, ondanks hele tweede helft in de verdediging: "Is ook een kwaliteit"›Lardot erkens dat Niang zijn hand op de schouder van Camara legt. "Maar we beschouwen dat niet als voldoende om de aanvaller te doen vallen."

Geen strafschop

"De interventie van de verdediger was te licht om een strafschop te fluiten", besluit de scheidsrechtersbaas. "Al kan ik begrijpen dat de fase in real time anders werd geïnterpreteerd."