Datum: 30/11/2025 19:15
Competitie: Jupiler Pro League
Speeldag: Speeldag 16
STVV doet gouden zaak na tien dolle minuten in Gent
Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt vanuit Gent
| 11 reacties
STVV doet gouden zaak na tien dolle minuten in Gent
Foto: © photonews

STVV heeft een gouden zaak gedaan. Het zette op bezoek bij KAA Gent een 1-0 achterstand bij de rust om in een knappe 1-2 zege. Het pakt zo acht punten voorsprong op KAA Gent in de stand, wat voor een fluitconcert in het stadion zorgde.

KAA Gent en STVV sloten de speeldag af in de Planet Group Arena. De Kanaries konden bij een overwinning liefst acht punten voorsprong pakken op de zevende plaats in de stand én bovendien tot op zes punten naderen van leider Union SG.

De Buffalo's van hun kant konden hun stekje in de top-6 heroveren en tot op twee punten van STVV komen. Bij de thuisploeg bleef Kanga voorin staan met Goore op de bank, Samoise en Van Der Heyden vervingen achteraan Kotto en Paskotsi. Bij STVV verving Musliu dan weer Hata, die vorige week in Leuven snel geblesseerd raakte.

Snelle openingsgoal sust Gent in slaap: wet van de remmende voorsprong

In een bemoedigende openingsfase was het Skoras die meerdere malen uitpakte met kwieke dribbels en schoten op doel, maar het was na twintig minuten Kanga die de ban leek te breken voor de Buffalo's. Hij kon een voorzet van Araujo makkelijk tegen de touwen werken.

Daarna kregen we het economische model van de 'wet van de remmende voorsprong' aan het werk te zien. De wet van de remmende voorsprong is een fenomeen dat stelt dat een oorspronkelijke voorsprong op een bepaald gebied ervoor kan zorgen dat er minder stimulans is om te innoveren, waardoor men uiteindelijk wordt ingehaald door concurrenten die later instappen en de 'kinderziektes' van het eerdere product kunnen overslaan.

In dit geval iets letterlijker: Gent liet betijen en zo STVV meer en meer in de wedstrijd komen, al leverde dat voor de rust nog geen tegendoelpunt op. Na de soep en koffie ging het echter van kwaad naar erger met de thuisploeg en kregen ze alsnog wat ze over zichzelf hadden afgeroepen.

STVV erop en erover: gouden zaak in klassement voor Kanaries en Vrancken

Iets voor het uur kon Arbnor Muja na een korte corner zomaar de zestien indribbelen, om vervolgens in de korte hoek de 1-1 tegen de netten te schuiven. En even later ging STVV er zelfs op en over via Keisuke Goto, die moederziel alleen in doel kon koppen.

Gent werd te laat wakker. De ingevallen Goore liet nog wat goede bedoelingen zien, maar een gelijkmaker viel niet meer. En zo doet STVV een prima zaak en komt het tot op twee punten van de tweede plaats, maar neemt het vooral acht punten voorsprong op Gent.

Opstellingen

KAA Gent KAA Gent
Roef Davy 90' 5.75 -
  • Reddingen: 2
  • Weggebokst: 0
  • Geslaagde plukballen: 2
  • Nauwkeurige lange ballen: 7/26 (26.9%)

Araujo Tiago A 84' 7.75 -
  • Assists: 1
  • Nauwkeurige passes: 30/38 (78.9%)
  • Sleutelpasses: 6
  • Schoten op doel: 0/2

Van Der Heyden Siebe 90' 6.78 -
  • Nauwkeurige passes: 49/61 (80.3%)

Volckaert Matties   90' 6.76 -
  • Nauwkeurige passes: 44/56 (78.6%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 6/16 (37.5%)

Samoise Matisse 90' 6.21 -
  • Nauwkeurige passes: 26/35 (74.3%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 0/3 (0%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/2 (0%)

Ito Atsuki 78' 6.23 -
  • Nauwkeurige passes: 28/34 (82.4%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/3 (33.3%)

Delorge Mathias 65' 6.39 -
  • Nauwkeurige passes: 28/34 (82.4%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Nauwkeurige voorzetten: 1/6 (16.7%)

Skoras Michal 78' 6.03 -
  • Nauwkeurige passes: 18/27 (66.7%)
  • Schoten op doel: 2/5
  • Succesvolle dribbels: 1/2 (50%)

Kadri Abdelkahar 84' 5.86 -
  • Nauwkeurige passes: 33/41 (80.5%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 1/4 (25%)

Gandelman Omri 90' 6.62 -
  • Nauwkeurige passes: 13/16 (81.3%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Schoten op doel: 0/2
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/2 (0%)

Kanga Wilfried 90' 7.71 -
  • Goals: 1
  • Nauwkeurige passes: 12/16 (75%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 1/3
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)

Bank
Kotto Samuel 0'  
Omgba Aimé 0'  
Sonko Momodou 12' 6.49 -
  • Sleutelpasses: 1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 3/3 (100%)

Mitrovic Stefan 0'  
Lopes Leonardo Da Silva 6' 6.34  
  • Nauwkeurige passes: 7/8 (87.5%)
  • Schoten op doel: 1/2

Vandenberghe Tom 0'  
De Vlieger Tibe   12' 6.1 -
  • Nauwkeurige passes: 9/9 (100%)
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)

Abdoul Ayinde Rachid 6' 6.33  

Goore Hyllarion 25' 6.13 -
  • Nauwkeurige passes: 7/10 (70%)
  • Schoten op doel: 0/1

 

STVV STVV
Kokubo Leobrian 90' 6.33 -
  • Reddingen: 3
  • Weggebokst: 0
  • Geslaagde plukballen: 0
  • Nauwkeurige lange ballen: 7/30 (23.3%)

Vanwesemael Robert-Jan   59' 6.57 -
  • Nauwkeurige passes: 18/20 (90%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 1/3 (33.3%)

Taniguchi Shogo   90' 6.69 -
  • Nauwkeurige passes: 55/61 (90.2%)

Musliu Visar 90' 6.85 -
  • Nauwkeurige passes: 47/53 (88.7%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/7 (28.6%)

Van Helden Rein 90' 7.14 -
  • Nauwkeurige passes: 41/46 (89.1%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 1/1
  • Succesvolle dribbels: 2/3 (66.7%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 1/3 (33.3%)

Sissako Abdoulaye 90' 6.44 -
  • Nauwkeurige passes: 34/44 (77.3%)
  • Succesvolle dribbels: 0/3 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/6 (33.3%)

Yamamoto Rihito A 90' 7.24 -
  • Assists: 1
  • Nauwkeurige passes: 39/45 (86.7%)
  • Sleutelpasses: 4
  • Schoten op doel: 0/1

Sebaoui Ilias 90' 6.24 -
  • Nauwkeurige passes: 17/28 (60.7%)
  • Schoten op doel: 1/5
  • Succesvolle dribbels: 1/4 (25%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/3 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 5/11 (45.5%)
  • Balverliezen: 22

Ito Ryotaro 82' 6.78 -
  • Nauwkeurige passes: 37/42 (88.1%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Schoten op doel: 0/2
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/4 (0%)

Muja Arbnor 90' 7.75 -
  • Goals: 1
  • Nauwkeurige passes: 36/44 (81.8%)
  • Schoten op doel: 1/2
  • Succesvolle dribbels: 4/6 (66.7%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 1/6 (16.7%)
  • Balverliezen: 21

Goto Keisuke 82' 8.16 -
  • Goals: 1
  • Nauwkeurige passes: 12/14 (85.7%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Schoten op doel: 1/2

Bank
Ferrari Andres 8' 6.53  
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)

Delpupo Isaias 0'  
Merlen Ryan 8' 6.43  
  • Nauwkeurige passes: 7/9 (77.8%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/2 (100%)

Juklerød Simen A 31' 6.71 -
  • Assists: 1
  • Nauwkeurige passes: 10/13 (76.9%)
  • Sleutelpasses: 2

Lendfers Matt 0'  
Janssens Wolke 0'  
Diriken Alouis 0' 6.3  

Matsuzawa Kaito 0' 6.53  
  • Schoten op doel: 0/1

Nhaili Adam 0'  
Herbeleef KAA Gent - STVV
Jupiler Pro League

 Speeldag 16
KV Mechelen KV Mechelen 0-1 Standard Standard
FCV Dender EH FCV Dender EH 2-2 Westerlo Westerlo
Zulte Waregem Zulte Waregem 1-1 Cercle Brugge Cercle Brugge
Charleroi Charleroi 0-0 La Louvière La Louvière
Club Brugge Club Brugge 0-1 Antwerp Antwerp
KRC Genk KRC Genk 2-1 OH Leuven OH Leuven
Anderlecht Anderlecht 1-0 Union SG Union SG
KAA Gent KAA Gent 1-2 STVV STVV
