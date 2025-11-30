STVV doet gouden zaak na tien dolle minuten in Gent

STVV heeft een gouden zaak gedaan. Het zette op bezoek bij KAA Gent een 1-0 achterstand bij de rust om in een knappe 1-2 zege. Het pakt zo acht punten voorsprong op KAA Gent in de stand, wat voor een fluitconcert in het stadion zorgde.

KAA Gent en STVV sloten de speeldag af in de Planet Group Arena. De Kanaries konden bij een overwinning liefst acht punten voorsprong pakken op de zevende plaats in de stand én bovendien tot op zes punten naderen van leider Union SG.

De Buffalo's van hun kant konden hun stekje in de top-6 heroveren en tot op twee punten van STVV komen. Bij de thuisploeg bleef Kanga voorin staan met Goore op de bank, Samoise en Van Der Heyden vervingen achteraan Kotto en Paskotsi. Bij STVV verving Musliu dan weer Hata, die vorige week in Leuven snel geblesseerd raakte.

Snelle openingsgoal sust Gent in slaap: wet van de remmende voorsprong

In een bemoedigende openingsfase was het Skoras die meerdere malen uitpakte met kwieke dribbels en schoten op doel, maar het was na twintig minuten Kanga die de ban leek te breken voor de Buffalo's. Hij kon een voorzet van Araujo makkelijk tegen de touwen werken.

Daarna kregen we het economische model van de 'wet van de remmende voorsprong' aan het werk te zien. De wet van de remmende voorsprong is een fenomeen dat stelt dat een oorspronkelijke voorsprong op een bepaald gebied ervoor kan zorgen dat er minder stimulans is om te innoveren, waardoor men uiteindelijk wordt ingehaald door concurrenten die later instappen en de 'kinderziektes' van het eerdere product kunnen overslaan.

In dit geval iets letterlijker: Gent liet betijen en zo STVV meer en meer in de wedstrijd komen, al leverde dat voor de rust nog geen tegendoelpunt op. Na de soep en koffie ging het echter van kwaad naar erger met de thuisploeg en kregen ze alsnog wat ze over zichzelf hadden afgeroepen.

STVV erop en erover: gouden zaak in klassement voor Kanaries en Vrancken

Iets voor het uur kon Arbnor Muja na een korte corner zomaar de zestien indribbelen, om vervolgens in de korte hoek de 1-1 tegen de netten te schuiven. En even later ging STVV er zelfs op en over via Keisuke Goto, die moederziel alleen in doel kon koppen.

Gent werd te laat wakker. De ingevallen Goore liet nog wat goede bedoelingen zien, maar een gelijkmaker viel niet meer. En zo doet STVV een prima zaak en komt het tot op twee punten van de tweede plaats, maar neemt het vooral acht punten voorsprong op Gent.