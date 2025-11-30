Gent-speler streng na nederlaag tegen STVV: "Dat is kinderlijk, moeten hierover praten"

KAA Gent begon goed aan zijn wedstrijd tegen STVV, maar de voorsprong liep het nog volledig verkeerd. In de tweede helft lieten ze zich de kaas van het brood stelen en werd met 1-2 verloren. En dus waren ze niet tevreden bij de Buffalo's achteraf.

KAA Gent kwam 1-0 voor tegen STVV, maar liet na de pauze De Kanaries helemaal in de wedstrijd komen. "We staan op voorsprong, ook al was het zonder goed te spelen", opende Siebe Van Der Heyden in de catacomben van de Planet Group Arena.

KAA Gent slikt op kinderlijke wijze de gelijkmaker tegen STVV

"Want we wilden winnen. Dat moesten we doen om de top te kunnen bereiken. Maar als je dan ziet hoe we die corner weggeven waarop de 1-1 valt en we op zo'n manier een tegendoelpunt slikken? Dat is te kinderlijk."

"We gaan hierover moeten spreken onderling, want op zo'n manier kan je niet de top bereiken. Na de 1-1 viel alles in elkaar. Een gebrek aan vertrouwen of scherpte? Ik weet het niet, we zullen hierover moeten spreken onderling zodat we die fouten niet meer maken."

Ivan Leko wil de winnaarsmentaliteit in de ploeg

"Het is niet de eerste keer dat het gebeurd is. Ivan Leko wil die winnaarsmentaliteit in de ploeg krijgen. Dan is het bizar dat het de ene wedstrijd wél heel goed loopt en de volgende wedstrijd helemaal niet."

