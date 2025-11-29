Veel water, weinig golven: Zulte Waregem en Cercle Brugge serveren erg lauwe koffie

Zulte Waregem Zulte Waregem
Anton Tanghe (pen) 26'
1-0
1-1
46' Edgaras Utkus (Flavio Nazinho)
Datum: 29/11/2025 18:15
Competitie: Jupiler Pro League
Speeldag: Speeldag 16
Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt vanuit Waregem
Foto: © photonews

Zulte Waregem en Cercle Brugge hebben de neutrale kijker niet kunnen overtuigen in een natte Elindus Arena. Beide ploegen pakten uiteindelijk één punt en daar schiet niemand echt veel mee op in de stand.

Zulte Waregem kon bevrijd spelen, want het pakte uit de heenronde al twintig punten en stond daarmee net buiten de top-6. Met een overwinning tegen Cercle Brugge konden ze voorlopig zelfs in de top-6 gaan plaatsnemen.

Cercle Brugge van zijn kant ging op zoek naar punten. Het stond voorlaatste en wilde graag wat meer afstand nemen van hekkensluiter Dender. Vooraf kondigde coach Vandenbroeck een zeer open wedstrijd aan.

Zulte Waregem op voorsprong via strafschop

Bij de thuisploeg één noodgedwongen wissel: Lofolomo verving de geschorste Nnadi. Ook de bezoekers kozen voor tien dezelfde namen van vorig week: Oumar Diakité kwam aan de aftrap, hij nam de plek in van Ouattara. 

De eerste helft leverde overwicht op voor Cercle Brugge. 57% balbezit, meer passen, meer schoten op en naast doel en meer in het aanvallende segment. Toch was het Zulte Waregem dat met een 1-0 kon gaan rusten.

Essevee kreeg een strafschop na een contact van Nazinho op Nyssen. Kapitein Tanghe stuurde Delanghe de verkeerde kant uit op een steeds natter wordende grasmat. In de blessuretijd van de eerste helft kwam Cercle Brugge op gelijke hoogte, maar Diakité stond buitenspel en zo ging het feest niet door.

Cercle Brugge maakt snel gelijk na rust

Gabriël moest een paar keer redden in die eerste helft, maar na de pauze was ook hij meteen gezien. Op de eerste corner kwam Utkus aan de tweede paal helemaal vrij en moederziel alleen kon hij de 1-1 tegen de touwen werken.

Daarna verzandde de wedstrijd in een steeds trager wordende partij, waarbij beide ploegen te veel slordigheden lieten zien. Op een corner scoorde Essevee wel nog eens, maar Jelle Vossen hinderde daarbij de doelman volgens de ref. Zo bleef het bij 1-1, een resultaat waar eigenlijk niemand wat mee opschiet.

Opstellingen

Zulte Waregem Zulte Waregem
Gabriel Brent 90' 6.84 -
  • Reddingen: 3
  • Weggebokst: 0
  • Geslaagde plukballen: 1
  • Nauwkeurige lange ballen: 4/21 (19%)
Cappelle Yannick 90' 6.53 -
  • Nauwkeurige passes: 28/41 (68.3%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Succesvolle dribbels: 3/3 (100%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 1/5 (20%)
Lemoine Laurent 90' 7.12 -
  • Nauwkeurige passes: 24/26 (92.3%)
Tanghe Anton 90' 7.52 -
  • Goals: 1
  • Penalty: 1
  • Nauwkeurige passes: 29/33 (87.9%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 1/2
  • Schoten op doelkader: 1
Nyssen Benoit 90' 6.04 -
  • Nauwkeurige passes: 27/45 (60%)
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/2 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 6/23 (26.1%)
  • Balverliezen: 29
Claes Thomas   90' 6.16 -
  • Nauwkeurige passes: 24/32 (75%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Nauwkeurige voorzetten: 1/3 (33.3%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/5 (40%)
Lofolomo Enrique 90' 6.26 -
  • Nauwkeurige passes: 17/23 (73.9%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 3/3 (100%)
Ake Marley 90' 6.41 -
  • Nauwkeurige passes: 13/19 (68.4%)
  • Schoten op doel: 1/1
  • Succesvolle dribbels: 1/2 (50%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/2 (100%)
Erenbjerg Jeppe 63' 6.25 -
  • Nauwkeurige passes: 15/19 (78.9%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/2
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
Opoku Joseph 77' 6.48 -
  • Nauwkeurige passes: 14/21 (66.7%)
  • Sleutelpasses: 3
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 1/2 (50%)
Ementa Anosike 90' 6.09 -
  • Nauwkeurige passes: 11/20 (55%)
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Bank
Bostyn Louis 0'  
Kiilerich Jakob 0'  
Mituljikic Nikola 0'  
Vossen Jelle 13' 6.94 -
Gavriel Stavros 0'  
Soglo Emran 27' 6.58 -
  • Nauwkeurige passes: 4/10 (40%)
  • Succesvolle dribbels: 2/2 (100%)
Hedl Tobias 0'  
Ujka Serxho 0'  
De Jaegere Benoit 0'  
 

Cercle Brugge Cercle Brugge
Delanghe Maxime 90' 6.28 -
  • Reddingen: 1
  • Weggebokst: 0
  • Geslaagde plukballen: 0
Nazinho Flavio A 90' 7.39 -
  • Assists: 1
  • Nauwkeurige passes: 29/39 (74.4%)
  • Sleutelpasses: 3
  • Intercepties: 4
  • Schoten op doel: 0/3
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 1/2 (50%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 1/5 (20%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 3/9 (33.3%)
Utkus Edgaras 90' 7.81 -
  • Goals: 1
  • Nauwkeurige passes: 54/68 (79.4%)
  • Intercepties: 4
  • Schoten op doel: 1/3
  • Nauwkeurige lange ballen: 4/17 (23.5%)
Ravych Christiaan 90' 6.66 -
  • Nauwkeurige passes: 41/50 (82%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Nauwkeurige lange ballen: 4/13 (30.8%)
Diakite Ibrahim 90' 5.95 -
  • Nauwkeurige passes: 23/35 (65.7%)
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/2 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/5 (0%)
  • Balverliezen: 21
Diop Edan 90' 6.43 -
  • Nauwkeurige passes: 33/42 (78.6%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 1/2
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/5 (20%)
Van der Bruggen Hannes   83' 6.25 -
  • Nauwkeurige passes: 38/46 (82.6%)
Agyekum Lawrence 90' 6.37 -
  • Nauwkeurige passes: 18/26 (69.2%)
  • Sleutelpasses: 3
  • Schoten op doel: 0/1
  • Schoten op doelkader: 1
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 3/3 (100%)
Magnée Gary 90' 6.48 -
  • Nauwkeurige passes: 19/27 (70.4%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Schoten op doel: 1/1
  • Nauwkeurige voorzetten: 3/9 (33.3%)
Ngoura Steve 70' 6.81 -
  • Nauwkeurige passes: 10/14 (71.4%)
  • Schoten op doel: 1/2
  • Succesvolle dribbels: 1/3 (33.3%)
Diakite Oumar   83' 6.12 -
  • Nauwkeurige passes: 9/12 (75%)
  • Succesvolle dribbels: 2/4 (50%)
Bank
Warleson 0'  
Kakou Emmanuel 0'  
Erick 0'  
Minda Alan 7' 6.63  
Adewumi Oluwaseun 20' 6.55 -
Gerkens Pieter 7' 6.25  
  • Nauwkeurige passes: 7/7 (100%)
Diaby Ibrahima 0'  
Jurado Heriberto 0'  
De Wilde Nils 0'  
Herbeleef Zulte Waregem - Cercle Brugge

Vooraf

11:40

Zulte Waregem en Cercle Brugge spelen op zaterdagavond tegen elkaar een alweer belangrijk duel voor beide ploegen. Essevee wil er meteen staan en zo de druk houden op de pl...

