Veel water, weinig golven: Zulte Waregem en Cercle Brugge serveren erg lauwe koffie

Zulte Waregem en Cercle Brugge hebben de neutrale kijker niet kunnen overtuigen in een natte Elindus Arena. Beide ploegen pakten uiteindelijk één punt en daar schiet niemand echt veel mee op in de stand.

Zulte Waregem kon bevrijd spelen, want het pakte uit de heenronde al twintig punten en stond daarmee net buiten de top-6. Met een overwinning tegen Cercle Brugge konden ze voorlopig zelfs in de top-6 gaan plaatsnemen.

Cercle Brugge van zijn kant ging op zoek naar punten. Het stond voorlaatste en wilde graag wat meer afstand nemen van hekkensluiter Dender. Vooraf kondigde coach Vandenbroeck een zeer open wedstrijd aan.

Zulte Waregem op voorsprong via strafschop

Bij de thuisploeg één noodgedwongen wissel: Lofolomo verving de geschorste Nnadi. Ook de bezoekers kozen voor tien dezelfde namen van vorig week: Oumar Diakité kwam aan de aftrap, hij nam de plek in van Ouattara.

De eerste helft leverde overwicht op voor Cercle Brugge. 57% balbezit, meer passen, meer schoten op en naast doel en meer in het aanvallende segment. Toch was het Zulte Waregem dat met een 1-0 kon gaan rusten.

Essevee kreeg een strafschop na een contact van Nazinho op Nyssen. Kapitein Tanghe stuurde Delanghe de verkeerde kant uit op een steeds natter wordende grasmat. In de blessuretijd van de eerste helft kwam Cercle Brugge op gelijke hoogte, maar Diakité stond buitenspel en zo ging het feest niet door.

Cercle Brugge maakt snel gelijk na rust

Gabriël moest een paar keer redden in die eerste helft, maar na de pauze was ook hij meteen gezien. Op de eerste corner kwam Utkus aan de tweede paal helemaal vrij en moederziel alleen kon hij de 1-1 tegen de touwen werken.

Daarna verzandde de wedstrijd in een steeds trager wordende partij, waarbij beide ploegen te veel slordigheden lieten zien. Op een corner scoorde Essevee wel nog eens, maar Jelle Vossen hinderde daarbij de doelman volgens de ref. Zo bleef het bij 1-1, een resultaat waar eigenlijk niemand wat mee opschiet.