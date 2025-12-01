Topschutter JPL trapt zelfs strafschop niet en wordt na uur gewisseld: dit is er aan de hand

Jeppe Erenbjerg speelde de voorbije weken met de Gouden Stier van topschutter in de Jupiler Pro League op de rug. De voorbije weken gaat het echter ook iets minder met de Deense middenvelder. Tegen Cercle Brugge werd hij zelfs al op het uur gewisseld.

Zulte Waregem kreeg in de eerste helft een strafschop, maar het was opvallend genoeg Anton Tanghe die achter de bal ging staan. Het was nochtans een uitgelezen moment voor Jeppe Erenbjerg om zijn achtste van het seizoen binnen te leggen.

Het kanon van Erenbjerg zwijgt

De Deen liet het echter over aan Tanghe, die ook op het blad staat bij de namen die mogen trappen. "De strafschop? Ik voelde me goed en trapte hem goed binnen. Als Jeppe zich goed voelt, dan mag hij hem ook trappen."

Zo blijft Jeppe Erenbjerg de laatste drie wedstrijden zonder goals en assists achter, terwijl zijn team ook drie keer gelijkspeelde. Zeven goals en drie assists blijven goede cijfers na zestien wedstrijden, maar het kanon zwijgt dus al even.

Sven Vandenbroeck blij met de invallers tegen Cercle Brugge

Erenbjerg werd vervolgens op het uur gewisseld door coach Vandenbroeck. Vroeger dan verwacht? De coach legde in de perszaal van de Elindus Arena uit waarom hij de Deen naar de kant haalde.

