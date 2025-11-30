Zware frustratie met arbitrage bij JPL-coach: "Ik zou graag refs op het niveau van de competitie hebben"

Cercle Brugge heeft met een 1-1-gelijkspel op het veld van Zulte Waregem een einde gemaakt aan een reeks van drie opeenvolgende nederlagen. Coach Onur Cinel kon leven met de puntendeling, maar zijn voldoening maakte al snel plaats voor ergernis over de arbitrage.

Cinel hield zijn toon beheerst, maar zijn ergernis was duidelijk. Vooral de toegekende strafschop voor Zulte Waregem, na een overtreding van Nazinho, schoot hem in het verkeerde keelgat. “Ik weet eigenlijk niet of ik ermee moet lachen of ik boos moet zijn”, zei hij. “Het was een ongelukkige strafschop. Flavio was gewoon aan het lopen. Dat was per ongeluk. Het voelde wat oneerlijk.”

De uitleg die hij daarna kreeg, maakte het voor de coach nog onbegrijpelijker. “Later was er een duidelijke fout op een van onze spelers en toen was de uitleg van de ref dat het een ongeluk was. Als je een fout maakt en dat gebeurt per ongeluk, dan is het blijkbaar geen fout. Ik zal eens moeten opzoeken waar die regel vandaan komt.”

Volgens Cinel zou die redenering de wedstrijd volledig anders moeten kleuren. “Als dat de regel is, dan was het ook geen penalty voor Zulte Waregem, want dat was ook per ongeluk. Maar goed, ik ben nog een jonge coach. Ik leer nog elke dag bij”, klonk het sarcastisch.

Scheidsrechters op niveau van de competitie

Ook andere fases zorgden voor wrevel. "Er was een situatie waarbij iemand van achteren aan het truitje van een van mijn spelers trok. In elke andere competitie ter wereld is dat een fout en een gele kaart, maar hier blijkbaar niet."

