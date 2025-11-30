Coach en kapitein eerlijk na puntendeling Zulte Waregem: "Over de gehele lijn ..."

Zulte Waregem raakte op zaterdagavond niet verder dan een 1-1 gelijkspel tegen staartploeg Cercle Brugge. Daar hadden de spelers en trainer van Essevee achteraf wel wat over te zeggen, zoveel was duidelijk.

Kapitein Anton Tanghe scoorde de 1-0 vanop de stip, maar zag Cercle Brugge snel na rust gelijkmaken. "Vooraf zouden we met een gelijkspel gedacht hebben dat we twee punten verloren hadden, maar nu mogen we misschien blij zijn met een punt."

Geen goede wedstrijd van Zulte Waregem

"Over de gehele lijn was het geen goede wedstrijd van ons. We speelden soms te gehaast en hadden het moeilijk om de ruimte te vinden. Aan de andere kant kregen ook zij niet veel uitgespeelde kansen", aldus de kapitein.

"De gelijkmaker zou er niet mogen zijn gekomen. We moeten vooral naar onszelf kijken na deze wedstrijd. De mentaliteit zat wel goed. We zijn blijven werken en zwoegen om het punt binnen te halen."

Gelijkspel het logische resultaat volgens coach Sven Vandenbroeck

Een gevoel dat ook leefde bij coach Sven Vandenbroeck: "Het was een moeilijke wedstrijd. We hadden het heel moeilijk met de druk die Cercle ontwikkelde, waardoor we verkeerde keuzes maakten en technische foutjes maakten."

"Een strafschop en een hoekschop als goals? Dat was een beetje de goede samenvatting van deze wedstrijd. We konden niet dominant zijn om tot kansen te komen, na de 1-1 was er aan beide kanten nog weinig spektakel dus dan denk ik dat een gelijkspel het logische resultaat is."