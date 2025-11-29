Reactie Afgekeurd doelpunt was dé cruciale fase in #ZWACER: dit hebben spelers én coach te vertellen

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt vanuit Waregem
Afgekeurd doelpunt was dé cruciale fase in #ZWACER: dit hebben spelers én coach te vertellen
Zulte Waregem en Cercle Brugge deelden tegen elkaar de punten op zaterdagavond. Tien minuten voor tijd kwam Essevee nochtans op voorsprong na een corner, maar de scheidsrechter floot de beslissende fase af. Hallo, hoofdrolspelers?

Jelle Vossen zou volgens scheidsrechter Massimiliano Ledda een fout gemaakt hebben op doelman Maxime Delanghe van Cercle Brugge, waardoor het feest niet doorging en er geen late 2-1 op het scorebord kwam.

Worden doelmannen te snel beschermd?

Vossen zelf moest zoals dat gebruikelijk is met de spelers die geen minuten hadden gemaakt nog wat trainen op het veld na de wedstrijd, waardoor hij niet naar de mixed zone kwam. Onder meer kapitein Anton Tanghe nam dan maar de honneurs waar.

"Of het een fout was? Volgens mij stond Jelle Vossen er gewoon en was het de keeper die ertegen sprong. Volgens mij worden keepers misschien wat te snel beschermd", had hij bij Voetbalkrant.com zijn twijfels bij het afkeuren van het doelpunt.

Coach Sven Vandenbroeck kan de beslissing van de ref wel begrijpen

Delanghe van zijn kant was blij dat een paar cruciale fases in de wedstrijd deze keer goed vielen voor De Vereniging - hij verwees ook naar een goede redding van hemzelf bij een 1-0 stand, waardoor het geen 2-0 werd voor Zulte Waregem.

Lees ook... Veel water, weinig golven: Zulte Waregem en Cercle Brugge serveren erg lauwe koffieEn coach Sven Vandenbroeck van Zulte Waregem? Die was mild in zijn oordeel. ? "Ik kan het wel begrijpen, omdat Delanghe net in de lucht gaat. Als Jelle het iets vroeger doet … En de ref had misschien kunnen wachten op de VAR, maar ik kan het wel begrijpen."

