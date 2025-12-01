Peter Vandenbempt laat zich uit over RSC Anderlecht

RSC Anderlecht boekte een knappe overwinning tegen Union SG. Dankzij een stevige 12 op 12 zijn ze dichterbij Union en Club Brugge gekomen. Is paars-wit plots een titelkandidaat? De analisten roeren zich massaal.

Peter Vandenbempt bleef zondagavond nog voorzichtig bij DAZN: "Er moet nog meer bevestiging komen om van Anderlecht een titelkandidaat te maken. De kwaliteit bij Club en Union is toch groter."

Spanning bovenaan het klassement

Het is in ieder geval iets spannender geworden in de stand. De top-4 staat ondertussen plots binnen de zes punten van elkaar. "De overwinning van Anderlecht tegen Union SG was wat mij betreft toch wel verrassend", klinkt het bij Vandenbempt.

"Union SG had vorig seizoen maar één keer verloren in 25 competitiewedstrijden en in de derby's tegen Anderlecht waren ze de voorbije jaren heel dominant. Dinsdag waren ze nog heel sterk in de Champions League in Istanbul."

Is RSCA Anderlecht nu een titelkandidaat?

"Wat mij betreft moet je Anderlecht nog niet bij de titelfavorieten rekenen, maar er is nog ruimte voor verbetering. Als er nog wat versterkingen bijkomen, dan kunnen ze wel een rol spelen. En dan gaan ze niet achteraan strompelen."

"Ook al is het niet conform de huisstijl ... Ze pakken nu wel de punten tegen de topploegen. Ze hebben nu ook al acht clean sheets, dat zijn er evenveel als Union, toch de koningen op dat gebied. Er zijn veel spelers met progressiemarge, maar het voetbal moet nog beter." Een gevoel dat ook al leefde bij Marc Degryse.