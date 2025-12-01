Er moet Marc Degryse iets van het hart over RSC Anderlecht: "Nog één keer en dan ..."

RSC Anderlecht boekte een belangrijke overwinning tegen Union SG. Door hun 12 op 12 zijn ze opgerukt in de stand en staan ze nu op één punt van Club Brugge en op amper vijf van leider Union SG. Is paars-wit nu een volwaardige titelkandidaat?

Door een 12 op 12 speelt RSC Anderlecht helemaal mee om de knikkers. De overwinning van zondag tegen Union SG was een belangrijke. Dat erkende ook gewezen Rode Duivel en huidig analist Philippe Albert al.

Degryse spreekt over RSC Anderlecht

Ook Marc Degryse zag de wedstrijd tussen RSC Anderlecht en Union SG en zag hoe Anderlecht in de Brusselse derby Union met zijn wapens wist te verslaan.

Volgens Degryse deed Anderlecht het op z'n Unions: met intensiteit en duelkracht. "Union kreeg een koekje van eigen deeg; het heeft nu zelf ondervonden hoe lastig het is om een achterstand goed te maken tegen een ploeg die verbeten de voorsprong verdedigt", klinkt het in Het Laatste Nieuws.

Tegen de kleine ploegen werk maken van beter voetbal

En zo doet RSC Anderlecht een geweldige zaak in het klassement. Het verschil met vorig seizoen kan haast niet groter zijn. "Anderlecht haalde vorig seizoen 1 op 36 — play-offs inbegrepen — tegen Club, Union, en Racing Genk. Nu heeft het in drie weken tijd zowel van Club als van Union gewonnen."

Lees ook... Anderlecht-uitblinker bedankt Besnik Hasi: "Dat betekent veel"›Laat Anderlecht donderdag in de Beker van België spelen tegen Racing Genk. Daar mag paars-wit van Anderlecht nog één keer op het resultaat spelen. Daarna moet het voetbal beter gaan worden, want de 12 op 12 is een basis. "Tegen de kleinere ploegen moet Anderlecht werk maken van beter voetbal."