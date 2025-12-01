Er moet Marc Degryse iets van het hart over RSC Anderlecht: "Nog één keer en dan ..."

Er moet Marc Degryse iets van het hart over RSC Anderlecht: "Nog één keer en dan ..."

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

RSC Anderlecht boekte een belangrijke overwinning tegen Union SG. Door hun 12 op 12 zijn ze opgerukt in de stand en staan ze nu op één punt van Club Brugge en op amper vijf van leider Union SG. Is paars-wit nu een volwaardige titelkandidaat?

Door een 12 op 12 speelt RSC Anderlecht helemaal mee om de knikkers. De overwinning van zondag tegen Union SG was een belangrijke. Dat erkende ook gewezen Rode Duivel en huidig analist Philippe Albert al.

Degryse spreekt over RSC Anderlecht

Ook Marc Degryse zag de wedstrijd tussen RSC Anderlecht en Union SG en zag hoe Anderlecht in de Brusselse derby Union met zijn wapens wist te verslaan. 

Volgens Degryse deed Anderlecht het op z'n Unions: met intensiteit en duelkracht. "Union kreeg een koekje van eigen deeg; het heeft nu zelf ondervonden hoe lastig het is om een achterstand goed te maken tegen een ploeg die verbeten de voorsprong verdedigt", klinkt het in Het Laatste Nieuws.

Tegen de kleine ploegen werk maken van beter voetbal

En zo doet RSC Anderlecht een geweldige zaak in het klassement. Het verschil met vorig seizoen kan haast niet groter zijn. "Anderlecht haalde vorig seizoen 1 op 36 — play-offs inbegrepen — tegen Club, Union, en Racing Genk. Nu heeft het in drie weken tijd zowel van Club als van Union gewonnen."

Lees ook... Anderlecht-uitblinker bedankt Besnik Hasi: "Dat betekent veel"Laat Anderlecht donderdag in de Beker van België spelen tegen Racing Genk. Daar mag paars-wit van Anderlecht nog één keer op het resultaat spelen. Daarna moet het voetbal beter gaan worden, want de 12 op 12 is een basis. "Tegen de kleinere ploegen moet Anderlecht werk maken van beter voetbal."

Wie is uw titelfavoriet op dit moment?

U bent niet ingelogd! Klik hier om u aan te melden...
46%
22%
22%
2%
7%

Je kan nog stemmen tot 04/12/2025 08:00.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Anderlecht
Union SG

Meer nieuws

Anderlecht-uitblinker bedankt Besnik Hasi: "Dat betekent veel" Reactie

Anderlecht-uitblinker bedankt Besnik Hasi: "Dat betekent veel"

09:15
Ariel Jacobs verrast: "Ik heb geen goede wedstrijd van Romelu Lukaku bij de jeugd gezien"

Ariel Jacobs verrast: "Ik heb geen goede wedstrijd van Romelu Lukaku bij de jeugd gezien"

08:20
Is RSC Anderlecht nu écht een titelkandidaat? Philippe Albert laat er geen twijfel over bestaan

Is RSC Anderlecht nu écht een titelkandidaat? Philippe Albert laat er geen twijfel over bestaan

08:00
19
RWDM-fans misnoegd na nieuwe nederlaag: "We hebben ze in de steek gelaten"

RWDM-fans misnoegd na nieuwe nederlaag: "We hebben ze in de steek gelaten"

11:50
Sporteconoom laat een bom vallen over de toekomst van het Belgisch voetbal

Sporteconoom laat een bom vallen over de toekomst van het Belgisch voetbal

11:40
Anderlecht-spelers gingen tot het gaatje, maar focus verschoof direct: "Ik ben kapot!"

Anderlecht-spelers gingen tot het gaatje, maar focus verschoof direct: "Ik ben kapot!"

05:30
Waarom speelde Enrick Llansana ineens met een masker? Anderlecht-ploegmaat bezorgde hem dat

Waarom speelde Enrick Llansana ineens met een masker? Anderlecht-ploegmaat bezorgde hem dat

22:40
David Hubert spaart zijn ploeg niet en heeft toch wel een probleem met één van hen: "Dat is de uitdaging" Reactie

David Hubert spaart zijn ploeg niet en heeft toch wel een probleem met één van hen: "Dat is de uitdaging"

22:20
6
Marc Degryse formeel: "Was ik de coach van Antwerp ..."

Marc Degryse formeel: "Was ik de coach van Antwerp ..."

11:20
Titeldroom is weer helemaal levend bij Anderlecht-supporters, Besnik Hasi reageert daarop na tweede topwinst Reactie

Titeldroom is weer helemaal levend bij Anderlecht-supporters, Besnik Hasi reageert daarop na tweede topwinst

21:38
🎥 Verschrikkelijke beelden: verdediger Olympic Charleroi loopt horrorblessure op tegen Jong Genk

🎥 Verschrikkelijke beelden: verdediger Olympic Charleroi loopt horrorblessure op tegen Jong Genk

11:10
Anderlecht doet dé zaak van het weekend: zowaar op intensiteit, wilskracht én karakter voorbij Union

Anderlecht doet dé zaak van het weekend: zowaar op intensiteit, wilskracht én karakter voorbij Union

20:29
Peter Vandenbempt is kritisch voor Club Brugge: "Dan is het écht crisis"

Peter Vandenbempt is kritisch voor Club Brugge: "Dan is het écht crisis"

10:30
3
'KV Mechelen slaat nu al transferslag ... bij grote concurrent'

'KV Mechelen slaat nu al transferslag ... bij grote concurrent'

11:00
1
KV Diksmuide Oostende zet clubicoon fraai in de bloemetjes

KV Diksmuide Oostende zet clubicoon fraai in de bloemetjes

10:45
Iedereen vol lof voor één man: "Wie - buiten Vanaken - houdt bal beter bij dan hem?"

Iedereen vol lof voor één man: "Wie - buiten Vanaken - houdt bal beter bij dan hem?"

09:30
Marc Degryse laat zich uit over Club Brugge - Antwerp en Nicky Hayen: "Hoe is het in godsnaam mogelijk?"

Marc Degryse laat zich uit over Club Brugge - Antwerp en Nicky Hayen: "Hoe is het in godsnaam mogelijk?"

08:40
9
🎥 "Ronduit schandalig": Ajax-supporters gaan helemaal over de schreef tegen Groningen

🎥 "Ronduit schandalig": Ajax-supporters gaan helemaal over de schreef tegen Groningen

09:00
4
Mag Amando Lapage geloven in een basisplek tegen RSC Anderlecht?

Mag Amando Lapage geloven in een basisplek tegen RSC Anderlecht?

23:30
"KV Mechelen-speler lijkt onmisbaar, maar algemeen probleem geen nieuwigheid en dat heeft ook een lichtpunt" Opinie

"KV Mechelen-speler lijkt onmisbaar, maar algemeen probleem geen nieuwigheid en dat heeft ook een lichtpunt"

06:40
"I don't care anymore": Aleksandar Stankovic zegt wat hem en zijn broers altijd achtervolgde

"I don't care anymore": Aleksandar Stankovic zegt wat hem en zijn broers altijd achtervolgde

07:00
Man met stevig verleden in België neemt ontslag als bondscoach, ook al is het WK nabij

Man met stevig verleden in België neemt ontslag als bondscoach, ook al is het WK nabij

07:40
🎥 En of hij terug is: Thibaut Courtois pakt op deze manier uit in LaLiga

🎥 En of hij terug is: Thibaut Courtois pakt op deze manier uit in LaLiga

07:20
3
Topschutter JPL trapt zelfs strafschop niet en wordt na uur gewisseld: dit is er aan de hand

Topschutter JPL trapt zelfs strafschop niet en wordt na uur gewisseld: dit is er aan de hand

06:00
Aad De Mos zegt waar het op staat over Nathan De Cat en maakt opvallende vergelijking

Aad De Mos zegt waar het op staat over Nathan De Cat en maakt opvallende vergelijking

19:30
2
Gouden zet: Yves Vanderhaeghe schrikt zelf van wat hij doet bij Francs Borains

Gouden zet: Yves Vanderhaeghe schrikt zelf van wat hij doet bij Francs Borains

06:20
📷 Amper 29, maar ex-speler van Cercle Brugge gaat aan de slag in vierde klasse

📷 Amper 29, maar ex-speler van Cercle Brugge gaat aan de slag in vierde klasse

23:00
Gent-speler streng na nederlaag tegen STVV: "Dat is kinderlijk, moeten hierover praten"

Gent-speler streng na nederlaag tegen STVV: "Dat is kinderlijk, moeten hierover praten"

21:56
4
Van invaller tot sleutelspeler: Karetsas duwt Steuckers uit de ploeg en pikt zijn titel Reactie

Van invaller tot sleutelspeler: Karetsas duwt Steuckers uit de ploeg en pikt zijn titel

21:47
7
"Zo creëer je dat": Noah Mbamba is heel erg duidelijk over de scheidsrechter in duel met Westerlo

"Zo creëer je dat": Noah Mbamba is heel erg duidelijk over de scheidsrechter in duel met Westerlo

22:00
STVV doet gouden zaak na tien dolle minuten in Gent

STVV doet gouden zaak na tien dolle minuten in Gent

21:13
Toby Alderweireld is resoluut en wil de fout van zijn vader niet maken De derde helft

Toby Alderweireld is resoluut en wil de fout van zijn vader niet maken

21:20
📷 "Bodem bereikt": Thomas Meunier doet zijn zegje over... kerststal in Brussel De derde helft

📷 "Bodem bereikt": Thomas Meunier doet zijn zegje over... kerststal in Brussel

21:50
5
En nu? Nicky Hayen staat bijna op punt... dat Carl Hoefkens zijn kop kostte bij Club Brugge

En nu? Nicky Hayen staat bijna op punt... dat Carl Hoefkens zijn kop kostte bij Club Brugge

21:00
11
Coach en kapitein eerlijk na puntendeling Zulte Waregem: "Over de gehele lijn ..."

Coach en kapitein eerlijk na puntendeling Zulte Waregem: "Over de gehele lijn ..."

19:50
1
🎥 De Ketelaere met de assist... maar het is een ex-speler uit de JPL die à la Dries Mertens scoort

🎥 De Ketelaere met de assist... maar het is een ex-speler uit de JPL die à la Dries Mertens scoort

20:30

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 16
KV Mechelen KV Mechelen 0-1 Standard Standard
FCV Dender EH FCV Dender EH 2-2 Westerlo Westerlo
Zulte Waregem Zulte Waregem 1-1 Cercle Brugge Cercle Brugge
Charleroi Charleroi 0-0 La Louvière La Louvière
Club Brugge Club Brugge 0-1 Antwerp Antwerp
KRC Genk KRC Genk 2-1 OH Leuven OH Leuven
Anderlecht Anderlecht 1-0 Union SG Union SG
KAA Gent KAA Gent 1-2 STVV STVV

Nieuwste reacties

Afzuip Afzuip over 'KV Mechelen slaat nu al transferslag ... bij grote concurrent' Atletico1988 Atletico1988 over David Hubert spaart zijn ploeg niet en heeft toch wel een probleem met één van hen: "Dat is de uitdaging" Snoek Snoek over 🎥 En of hij terug is: Thibaut Courtois pakt uit in LaLiga Vermeiren Willy Vermeiren Willy over 'Deze club laat er geen gras over groeien: dit bedrag voor Nathan De Cat bij transfer in januari' laszlo laszlo over Marc Degryse laat zich uit over Club Brugge - Antwerp en Nicky Hayen: "Hoe is het in godsnaam mogelijk?" Jasperd Jasperd over Is RSC Anderlecht nu écht een titelkandidaat? Philippe Albert laat er geen twijfel over bestaan PhP PhP over Peter Vandenbempt is kritisch voor Club Brugge: "Crisis loert om de hoek" King of Highbury King of Highbury over 🎥 "Ronduit schandalig": Ajax-supporters gaan helemaal over de schreef tegen Groningen Bandencentrale Luyckx Bandencentrale Luyckx over Gent-speler streng na nederlaag tegen STVV: "Dat is kinderlijk, moeten hierover praten" Andreas2962 Andreas2962 over Top 24 in gevaar: zo ziet Vanhaezebrouck de kansen van Club en Union Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved