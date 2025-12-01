Is RSC Anderlecht nu écht een titelkandidaat? Philippe Albert laat er geen twijfel over bestaan

RSC Anderlecht boekte een belangrijke overwinning tegen Union SG. Door hun 12 op 12 zijn ze opgerukt in de stand en staan ze nu op één punt van Club Brugge en op amper vijf van leider Union SG. Is paars-wit nu een volwaardige titelkandidaat?

Door een 12 op 12 speelt RSC Anderlecht helemaal mee om de knikkers. De overwinning van zondag tegen Union SG was een belangrijke. Dat erkent ook gewezen Rode Duivel en huidig analist Philippe Albert.

Philippe Albert lovend voor Anderlecht

RSC Anderlecht speeldde misschien geen topwedstrijd, maar zette in de eerste 45 minuten Union SG wel onder druk - iets wat ze dit seizoen nog niet (veel) hebben meegemaakt in de Belgische competitie. "Ik was tevreden over hun organisatie, hun mentaliteit en zelfs enkele interessante spelmomenten", klinkt het in Sudpresse.

"Na de rust had Sporting het wat moeilijker, maar het gaf nooit op. Anderlecht houdt ook de nul. Ze hebben duidelijk optimaal geprofiteerd van het weekend door de achterstand op Brugge, dat verrast werd door Antwerp, terug te brengen tot slechts één punt en drie punten te pakken tegen Union."

Anderlecht onvermijdelijk een titelkandidaat

En dus is het voor Albert duidelijk: als je daar staat in het klassement, dan ben je onvermijdelijk een titelkandidaat. Hij denkt dat ze binnen paars-wit zelf daar niet over zullen spreken met een relatief jonge kern.

Lees ook... Anderlecht-uitblinker bedankt Besnik Hasi: "Dat betekent veel"Druk zetten heeft volgens Albert geen zin. Met Genk en Westerlo volgen deze week twee belangrijke uitwedstrijden. Sowieso zit het speelschema tot eind 2025 goed vol voor Anderlecht.

Wie is uw titelfavoriet op dit moment?

45%
35%
10%
5%
5%

Je kan nog stemmen tot 04/12/2025 08:00.

9 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

