Veel lof voor Anderlecht en vooral Hasi, ondanks hele tweede helft in de verdediging: "Is ook een kwaliteit"

Veel lof voor Anderlecht en vooral Hasi, ondanks hele tweede helft in de verdediging: "Is ook een kwaliteit"
Foto: © photonews

Analist Alex Teklak zag een derby waarin Anderlecht perfect inspeelde op de omstandigheden. Union miste volgens hem zijn gebruikelijke intensiteit na de zware trip naar Istanbul.

“Je voelde meteen dat ze hun normale tempo niet haalden”, zegt hij bij LDH. Anderlecht kon dankzij de vroege goal controle houden en compenseerde volgens Teklak “zijn tekort aan lengte door slim te verdedigen en nauwelijks stilstaande fasen weg te geven”.

Ook het winnen met het kleinste verschil vindt hij geen detail. “Met één goal verschil winnen zonder onnodige risico’s te nemen, is een kwaliteit”, stelde Teklak. Volgens hem hoort dat misschien niet bij het traditionele Anderlecht-DNA, maar is het realistisch in topwedstrijden waar de marges bijzonder klein zijn.

In de eerste helft zag de analist een duidelijk strategisch voordeel voor de thuisploeg. “Anderlecht creëerde een numeriek overwicht op het middenveld. Zorgane en Van De Perre wisten niet waar ze het hadden.” Omdat de Union-verdedigers niet durfden door te dekken, kreeg paars-wit vrije zones om het spel te sturen.

Hasi maakte de juiste keuze

Na de rust kantelde het beeld, maar Hasi greep volgens Teklak op het juiste moment in. “Hasi sloeg twee vliegen in één klap” door over te schakelen naar vijf achterin en controle aan de bal terug te brengen met invallers zoals Stroeykens en Verschaeren. Zo wist Anderlecht de hoge druk van Union beter te neutraliseren.

Lees ook... Peter Vandenbempt laat zich uit over RSC AnderlechtDie aanpassing was volgens hem noodzakelijk. Union schoof zijn wingbacks hoger, waardoor extra verdedigers nodig waren om diepteballen te stoppen. “Een man meer achterin was de enige oplossing”, aldus Teklak. Al bleef het winnen van de duels de cruciale factor in de slotfase.

