"Zo creëer je dat": Noah Mbamba is heel erg duidelijk over de scheidsrechter in duel met Westerlo

FCV Dender moest tegen Westerlo genoegen nemen met een gelijkspel na tweemaal op voorsprong te hebben gestaan. Noah Mbamba gaf na afloop zijn analyse van het duel en sprak openlijk over de rol van de scheidsrechter.

Wedstrijdverloop en broederduel

Dender begon sterk en kwam twee keer aan de leiding, maar kon de voorsprong niet vasthouden. Het duel eindigde onbeslist, wat voor de ploeg weinig opleverde in de strijd om punten. Voor Noah Mbamba was het bovendien een bijzondere wedstrijd.

Hij stond voor het eerst tegenover zijn broer Lucas, die bij Westerlo als rechtsachter speelde. Lucas dwong een strafschop af die door doelman Dietsch werd gestopt. “De eerste strafschop was misschien licht, maar wel terecht”, zegt Noah Mbamba aan Het Nieuwsblad.

Mbamba gaf aan dat de confrontatie met zijn broer speciaal was. “Die eerste strafschop was overigens goed uitgelokt door mijn broer. Deze week jenden we elkaar voortdurend. Vroeger speelden we vaak samen voetbal in de tuin. Voor het eerst stonden we tegenover elkaar tussen de lijnen in een officiële match.” Het duel kreeg zo een extra persoonlijke lading, maar de teleurstelling over het resultaat bleef overheersen.

Kritiek op de arbitrage

De middenvelder wees nadrukkelijk op de rol van scheidsrechter Jan Boterberg. “Onze fans waren boos op de scheidsrechter, maar ik vond hem ook ondermaats”, aldus Noah Mbamba. De strafschoppen waren licht en de gele kaarten vlogen in het rond, zo klinkt het. “Voor ons, terwijl Westerlo er mee weg leek te komen. Zo creëer je wel de indruk dat Dender als kleine club anders benaderd wordt.”

Ondanks de kritiek erkende Mbamba dat de ploeg zelf fouten maakte. “Al neemt dat niet weg dat we die tweede treffer nooit mogen slikken”, besluit hij. Daarmee gaf hij aan dat de defensieve organisatie tekortschiet en dat de spelers ook de hand in eigen boezem moeten steken.

Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

