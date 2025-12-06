Tribune 2 op de Bosuil is terug, Ritchie De Laet heeft er iets over te zeggen

Ritchie De Laet kijkt vol nostalgie uit naar de terugkeer van het publiek aan de overkant van de Bosuil. Na meer dan vijf jaar zal Tribune 2 opnieuw gevuld zijn, iets wat bij de clublegende herinneringen oproept aan zijn jeugd.

“Den twee was elke keer een beetje Disneyland", zegt De Laet glimlachend in GvA. “Het was een magisch gevoel om telkens die stadionlichten te zien opdoemen, de arc door te wandelen en de steile trappen te beklimmen. Als kind blijven zulke impressies hangen.”

Sinds zijn afscheid in 2024 heeft De Laet een abonnement voor het leven. “Voor het seizoen stuur ik naar den Antwerp waar ik graag wil zitten. Dat is momenteel Tribune 4. Wanneer het in mijn agenda past, kom ik kijken", legt hij uit.

Hoewel veel supporters naar de nieuwe Tribune 2 trekken, blijft De Laet voorzichtig. “Den nieuwe twee wordt een open tribune. Daar kan je niet, zoals op Tribune 1 of 4, rustig binnen iets gaan drinken", lacht hij. Hij neemt soms zijn oudste dochter mee. “Dan is het net iets gezelliger om tijdens de pauze een warme chocomelk te gaan drinken. Voetbal blijft een wintersport. En ’t is soms koud.”

Nostalgie zal voor afwachtende houding zorgen

De Laet verwacht dat anderen ook een afwachtende houding aannemen. “Wat neergehaald was, had zoveel nostalgie en deed veel mensen pijn. Sommigen voelen misschien niet de urgentie om terug te keren. Ik houd voorlopig mijn abonnement op de 4 en zal via losse wedstrijdtickets eens proeven van de sfeer op den twee.”

Voor zondag verwacht De Laet veel van het weerzien. “’t Is zo lang geleden. Sinds de komst van de ‘visbokaal’ achter de goal hebben we nooit meer dat ‘volle’ stadiongevoel gekend. Desondanks bleef de sfeer spectaculair toen ik nog op het veld stond. Dat wordt voortaan nog vele malen straffer. Ik hoop dat de spelers er energie uit putten en we dan voorgoed vertrokken zijn.”