Pro League wil "niet knipperen" in tv-oorlog: "Wij hebben geen fout gemaakt door voor DAZN te kiezen"

De Pro League zit in zwaar weer na de implosie van het tv-contract met DAZN. CEO Lorin Parys noemt de toestand zonder omwegen "zorgwekkend" en geeft in een uitgebreid gesprek in HLN duiding bij de crisis.

Volgens Parys is het vooral de top van DAZN die de stekker uit het contract wil trekken. “We weten goed genoeg dat het de tóp van DAZN is die de stekker uit het contract wil trekken.” Hij benadrukt dat medewerkers, cameramensen en technici daar niet de dupe van mogen worden.

Pro League zou exact dezelfde keuze maken indien de klok werd teruggedraaid

De CEO verdedigt ook de beslissing om vorig jaar voluit voor DAZN te kiezen. “Neen, we hebben géén fout gemaakt. Mocht je de klok terugdraaien, dan zouden we exact dezelfde keuze maken.” De Pro League mocht juridisch niet voor een lager bod gaan, zegt hij.

De communicatieoorlog tussen beide partijen leidde tot bizarre situaties. “We zijn in een staring contest terechtgekomen. Wie het eerst knippert, verliest.” Parys stelt dat DAZN hen herhaaldelijk probeerde te laten bevestigen dat uitzendingen buiten contract konden doorgaan.

Hij is scherp voor de claim van DAZN dat de Pro League een nieuwe constructie zou gevraagd hebben. “Quod non. Als dat zo was, mochten de clubs mij op staande voet ontslaan. Het enige wat we gezegd hebben, is dat DAZN verplicht is het contract na te komen.”

Telenet en Proximus kunnen juridische stappen ondernemen

Ook de communicatie van DAZN naar de overheid zorgde voor verbazing. "Ik viel net niet van mijn stoel toen ik hoorde dat DAZN beweerde dat er een deal was buiten het originele contract", aldus Parys, die zelfs ontdekte dat de Pro League was verwijderd uit de DAZN-mailinglijst.

Onderhandelen doen beide partijen momenteel niet. “DAZN wil graag een enorme prijsvermindering", zegt Parys. “Maar dat is heel vreemd, want ze weten goed dat wij dat niet mogen door de concurrentiewetgeving. Want dan kunnen Proximus en Telenet, die oorspronkelijk ook een bod hadden gedaan op de rechten, juridische stappen tegen ons ondernemen.”"