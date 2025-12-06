Een haalbare loting? Dit heeft Vincent Mannaert erover te zeggen

België treft Egypte, Iran en Nieuw-Zeeland op het WK 2026. Een haalbare groep, zegt bondsbestuurder Vincent Mannaert, al waarschuwt hij dat onderschatting niet aan de orde mag zijn.

De Rode Duivels zijn in een groep met Egypte, Iran en Nieuw-Zeeland terechtgekomen. Volgende zomer spelen ze tegen hen op het Wereldkampioenschap. Sportief Directeur van de bond, Vincent Mannaert, is tevreden.

"Het kon slechter, vraag dat maar aan Frankrijk", zei hij volgens Het Laatste Nieuws. "Het zijn drie haalbare tegenstanders. Iran heeft een sterke generatie gehad, maar die loopt nu op haar laatste benen. Het is een beetje kijken hoe die jongere generatie het doet."

Haalbare tegenstanders volgens Mannaert

"Hetzelfde geldt eigenlijk voor Egypte, al zijn zij op papier wel de sterkste tegenstander. Met Salah hebben ze natuurlijk een speler van absolute wereldklasse", gaat Mannaert verder, die van onderschatting toch niet wil weten.

"Nieuw-Zeeland is dan weer écht een onbekende factor. Het profvoetbal staat daar nog in de kinderschoenen en het is er ook niet een van de grote sporten. Maar hen onderschatten zou dom zijn."

België zit in groep G en speelt in Seattle, Vancouver en Los Angeles. Aantrekkelijke steden, al is het uurverschil het grootste probleem. "Toch zijn we tevreden met deze loting. De vliegafstand tussen Seattle en Los Angeles bedraagt drie uur, tussen Seattle en Vancouver zelfs maar een uurtje. Dat is allemaal vlot te doen."