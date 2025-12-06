Heeft u zich net zo geërgerd als Johan Boskamp? "Die lijpzak moest zich drie keer verschonen"

Heeft u zich net zo geërgerd als Johan Boskamp? "Die lijpzak moest zich drie keer verschonen"
Johan Boskamp heeft zijn mening klaar over de loting voor het WK. Volgens hem is de groepsfase voor grote landen vooral een opwarmer, terwijl het voor kleinere landen een unieke kans biedt om zich te tonen.

Over de ceremonie zelf is Boskamp kritisch. “Trump kreeg eindelijk zijn zo gegeerde erkenning als internationale vredesduif, maar schei toch uit joh! Alleen die Infantino vond het prachtig. Die lijpzak is zich volgens mij drie keer moeten gaan verschonen tijdens de show", klinkt het in zijn typische stijl in HBvL.

De Belgische loting met Iran, Egypte en Nieuw-Zeeland noemt hij zeer haalbaar. “Het lijkt wel de Kirin Cup. Voor de nieuwe landen is het leuk dat ze erbij zijn, maar voor de grotere voetballanden wordt de groepsfase niets meer dan een opwarmertje.”

Dingen die het WK leuk maken

Boskamp kijkt uit naar enkele specifieke affiches. “In de eerste plaats België tegen Nederland natuurlijk. Voor de rest kan Brazilië-Marokko een heerlijk potje worden. Frankrijk tegen Noorwegen wil ik ook wel zien.” Echte verrassingen in de groepsfase verwacht hij niet.

Niet elke wedstrijd zal hij volgen. “Dat hou ik niet vol joh! Ik ga niet midden in de nacht opstaan om naar Oezbekistan tegen Nieuw-Caledonië te kijken. Maar ik ben wel benieuwd naar een paar van die nieuwe landen, zoals Curaçao en Kaapverdië.”

Voor Boskamp maakt de aanwezigheid van kleinere landen vooral het WK extra interessant. “In Rotterdam gaat de stad op zijn kop staan als zij spelen. Dat soort dingen maken het WK soms nog het leukst om te volgen.”

