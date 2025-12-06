Voormalig FIFA-voorzitter Sepp Blatter haalt snoeihard uit naar Infantino

De loting voor het komende WK zorgde voor felle kritiek. Niet alleen omdat het spektakel veel te lang duurde, maar ook door de opvallende uitreiking van een FIFA-vredesprijs aan Donald Trump. Voormalig FIFA-voorzitter Sepp Blatter reageerde snoeihard.

De loting voor het aankomende WK zorgt voor bijzonder veel negatieve reacties, om veel verschillende redenen. Het duurde al veel te lang, dat is er een van. Verder was het ook opvallend dat Donald Trump een FIFA-prijs voor vrede kreeg.

Voormalig FIFA-voorzitter Sepp Blatter heeft zwaar uitgehaald naar zijn opvolger Gianni Infantino. Dat deed hij in een groot interview met The Telegraph. "Zo’n prijs zouden ze eigenlijk niet moeten uitreiken."

Blatter haalt fors uit naar Infantino

"Voetbal hoeft geen vredesprijzen te geven. We moeten er net naar streven om als voetbalwereld de Nobelprijs voor de Vrede te verdienen door écht iets bij te dragen. Dat gebeurt hier totaal niet, en dat is fout en jammer. Heel jammer. Ik weet intussen niet eens meer of ik nu door Trump of door Infantino ben opgevolgd", zegt Blatter.

De 89-jarige Zwitser blijft hard. "Ik vind wel dat mijn opvolger een beetje respect zou moeten tonen richting degene die deze FIFA-nalatenschap heeft geschapen."

"Hij heeft de FIFA kunnen overnemen in een zeer goede financiële positie. Maar in plaats daarvan gaat hij tegen mij in. Daar begrijp ik niks van", besluit Blatter.