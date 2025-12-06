WK-loting: Egypte, Iran en Nieuw-Zeeland reageren op sterke groep met België

De Rode Duivels kennen hun tegenstanders op het WK 2026: Egypte, Iran en Nieuw-Zeeland. Op papier lijkt België favoriet, maar de drie andere bondscoaches benadrukken dat er op dit niveau geen eenvoudige wedstrijden meer bestaan.

De Rode Duivels zitten met Egypte, Iran en Nieuw-Zeeland samen in de groep voor het aankomende WK in Noord-Amerika. Voor België zou dit maar weinig problemen mogen opleveren.

Darren Bazeley, bondscoach van Nieuw-Zeeland, is blij met de loting. "Het is een goede groep met sterke tegenstanders, maar we wisten dat het sowieso allemaal moeilijke wedstrijden zouden worden. We hebben er ook een top 10-team van de wereld bij met België", zegt hij.

Tegenstanders van België reageren op WK-loting

De Egyptische bondscoach Hani Abourida is op zijn hoede, maar reist wel met grote ambities naar Noord-Amerika. "Op dit competitieniveau bestaan er geen eenvoudige wedstrijden."

"Alle geplaatste landen zijn sterk. Egypte zal de groep met veel respect benaderen, maar ook met het doel zover mogelijk door te stoten en een historische deelname neer te zetten", zegt hij volgens Het Nieuwsblad.

"Het voetbal is geëvolueerd", zegt Amir Ghalenoei, de bondscoach van Iran op zijn beurt. "Er bestaan geen gemakkelijke ploegen meer. Onze groep is zeker sterker dan sommige andere groepen, we hebben niet het recht om een tegenstander als gemakkelijk te beschouwen. We moeten trachten zo sterk mogelijk aan de competitie te beginnen."