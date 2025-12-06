Ruud Vormer bekent dat hij kwaad was op trainer van Club Brugge: "Ik begreep hem niet"

Ruud Vormer bekent dat hij kwaad was op trainer van Club Brugge: "Ik begreep hem niet"
Foto: © photonews

Ruud Vormer, ex-speler van Club Brugge en Zulte Waregem, deelt openhartig zijn ervaringen over complimenten, kritiek en communicatie in het voetbal. 

Hij vertelt dat het mooiste compliment voor hem altijd was wanneer mensen die hem eerst arrogant vonden, hem later leerden kennen en beseften dat hij eigenlijk een gewone, normale jongen is. “Toen ik naar België kwam, hoorde ik vaak: ‘Hij is een arrogant mannetje.’ Terwijl ik gewoon vertel waar het op staat. Ik blijf altijd wie ik ben. Ik kan niet faken", aldus Vormer in HLN.

Volgens hem ontbreekt die openheid vaak in het voetbal. “Je mag elkaar best eens verrot schelden, anders schiet het niet op. Vrienden kunnen elkaar de waarheid vertellen, toch?”

Vormer benadrukt dat het hem nu minder uitmaakt wat mensen denken. “Wie mij niet moet, ook goed. Alleen kritiek van mensen die dicht bij mij stonden of die wisten waarover ze spraken, zoals Marc Degryse, nam ik mee en dacht ik over na.”

Preud'homme kon je neerhalen voor de hele groep

Bevestiging was vroeger belangrijk voor Vormer. “Veel mensen op de wereld hebben bevestiging nodig. Michel Preud’homme kon je helemaal neerhalen voor de ogen van de groep, maar als hij complimentjes had voor jou, dan gaf hij die evengoed voor de hele groep. Ivan Leko deed het op dezelfde manier.”

Vormer blikt ook terug op moeilijke momenten in zijn carrière. “Bij Club Brugge zette Clement mij op de bank. Dat was best moeilijk, hoor. Ze pakken je trots af. Ik was kwaad na alles wat ik voor de club had gedaan. Ik begreep ‘Fille’ niet.”

Hij sluit af met de boodschap dat communicatie cruciaal is in topsport. “Je kunt niet elke dag complimentjes verwachten, maar mensen moeten wél communiceren. Spelers die geen uitleg kregen, zagen hun motivatie kraken. Dat heb ik zelf meegemaakt.”

