Stadion van vijf miljard euro en eentje waar je oordopjes nodig hebt: dit zijn de WK-stadions van de Duivels

De Rode Duivels reizen voor de groepsfase van het WK naar de Westkust van de VS en Canada. Drie indrukwekkende stadions zullen het strijdtoneel vormen, elk met hun unieke kenmerken. Van het duurste stadion ter wereld tot een arena die bekendstaat om oorverdovend lawaai.

In Los Angeles wacht het SoFi Stadium op de Belgen. Met een kostprijs van bijna 5 miljard euro is het het duurste stadion ter wereld. Het biedt plaats aan ruim 70.000 toeschouwers en beschikt over een golvend, transparant dak en een 360 graden LED-scherm van 70.000 m².

Het stadion huisvest ook luxueuze suites en maakt deel uit van het Hollywood Park-complex met winkels, hotels en restaurants. SoFi Stadium is de thuishaven van American football-teams de LA Rams en LA Chargers en was in 2022 al toneel van de Super Bowl. In 2028 vindt er de openings- en slotceremonie van de Olympische Spelen plaats.

Het geluid van de hel in Seattle

In Seattle spelen de Rode Duivels in het Lumen Field, bekend om het oorverdovende geluid dat er ontstaat tijdens wedstrijden. Fans omschrijven het vaak als “het geluid van de hel”. Het stadion werd in 2002 gebouwd om dat gejuich te versterken, met tribunes die als een akoestische kom werken.

Lumen Field heeft een capaciteit van bijna 69.000 plaatsen en staat bekend als het luidste stadion van de VS. Het stadion zorgde zelfs ooit voor een lichte aardbeving door het enthousiasme van de supporters.

Technologisch wonder in Vancouver

In Vancouver spelen de Belgen in BC Place, het kleinste van de drie stadions met ongeveer 54.000 plaatsen. Het uitschuifbare dak wordt als een technologisch wonder beschouwd en is het grootste stoffen dak ter wereld. Het stadion is speciaal ontworpen voor het klimaat van Vancouver en maakt evenementen het hele jaar door mogelijk.

BC Place opende in 1983 en werd vanaf 2008 grondig gerenoveerd. Het was ook de locatie van de openings- en slotceremonie van de Winterspelen van 2010 en is de thuishaven van de Vancouver Whitecaps, die dit weekend de MLS-finale spelen.