WK-loting zorgt voor verrassend moment: onverwachte boodschap aan... Jean-Marie Pfaff

De WK-loting leverde opvallende momenten op. Na een lange show begon eindelijk de trekking, met onverwachte uitspraken in de VS.

De WK-loting zit erop, met enkele opvallende momenten. Pas na meer dan een uur van optredens, speeches en filmpjes ging de echte loting van start. Een kleine twee uur na het begin van de uitzendingen kenden we alle groepen.

Het showgehalte lag hoog, waarschijnlijk omdat het georganiseerd werd in de Verenigde Staten. In zijn thuisland zorgde Donald Trump al even voor een opvallend moment, toen het over de naam van de sport ging.

Maar wie ook voor een verrassend moment zorgde was Hugo Sanchez. Hij was een legendarische voetballer van Mexico. De voormalige spits werd gevraagd naar het WK, want de openingswedstrijd gaat door in zijn land.

Met de groeten aan... Pfaff

In het Estadio Azteca wordt de eerste WK-match gespeeld door Mexico zelf en Zuid-Afrika. "Het is een indrukwekkend stadion", zei Sanchez meteen. Nadien dook hij de geschiedenis in... en deed hij de groeten aan Jean-Marie Pfaff.

"Ik had de eer om in die wedstrijd mijn enige WK-doelpunt te scoren. Dat was tegen België, en we wonnen toen ook. Mijn goede vriend Jean-Marie Pfaff stond erbij. Bij deze wil ik hem graag de groeten doen", besloot Sanchez.