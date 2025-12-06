Philippe Albert niet te spreken over WK-loting

Het minste wat u kan zeggen, is dat de loting van het WK een typisch Amerikaanse show was. De officiële start stond gepland om 18 uur, maar de volledige groepsindeling was uiteindelijk pas rond 20 uur bekend.

Het evenement, dat eindeloos leek voort te slepen, zorgt voor verdeeldheid. Veel mensen vinden het belachelijk om zo’n spektakel op te zetten voor iets dat uiteindelijk gewoon een loting is. Meer dan twee uur live-uitzending om de volledige groepen voor het WK 2026 te ontdekken, dat zal plaatsvinden in de Verenigde Staten, Mexico en Canada.

Voormalig Rode Duivel Philippe Albert kon dat spektakel niet smaken. "Wat een komedie! En dan heb ik het nog niet eens over die ellendige Amerikaanse show die maar bleef duren. Sorry, maar wanneer ik zo’n overdreven verpakking rond een WK-loting zie, herken ik mijn sport niet meer."

"Het voetbal van Gianni Infantino lijkt steeds meer op een mix tussen het Filmfestival van Cannes en de Grammy Awards", benadrukt de voormalige Rode Duivel bij Sudinfo.

"Glitter, glamour, oude sterren die uit hun gouden pensioen worden gehaald, de FIFA-baas als zaalanimateur en de Amerikaanse president die zijn momentje krijgt terwijl hij een speciaal voor de gelegenheid uitgevonden prijs ontvangt. Eerlijk: als de loting van de tegenstanders van de Duivels er niet was geweest, had ik mijn tv uitgezet!"

Donald Trump krijgt een vredesprijs

Donald Trump ontving de vredesprijs die door de FIFA werd uitgereikt vóór de officiële start van de loting. Voetbal en politiek tot het uiterste vermengd. Dat zorgde op sociale media voor heel wat discussie.