Senne Lammens doet iedere wedstrijd iets heel speciaals: dit is waarom

Senne Lammens doet iedere wedstrijd iets heel speciaals: dit is waarom
Foto: © photonews

Senne Lammens doet het uitstekend bij Manchester United en heeft er een opvallend ritueel. De jonge doelman onthulde bij Sky Sports waarom de cijfers 8 en 24 voor hem zo'n grote betekenis hebben.

Senne Lammens maakte afgelopen zomer een transfer naar Manchester United. De Belgische doelman doet het er bijzonder goed en is niet meer uit de basis van Ruben Amorim weg te denken.

In een interview met Sky Sport onthulde Lammens waarom hij zich aan een bijzonder ritueel houdt, en het verhaal erachter. De keeper speelt namelijk met de cijfers 8 en 24 op zijn handschoenen.

Waarom Lammens met 8 en 24 op zijn handschoenen speelt

"Toen ik opgroeide had soms moeilijkheden", opende de Rode Duivel. "Ik heb een heel kalme persoonlijkheid, meer introvert. Maar zoals je weet, als doelman moet je jezelf soms goed laten gelden, mede door eens te roepen."

Iets wat tegen zijn natuur ingaat, maar wel een cruciaal onderdeel van zijn takenpakket als doelman is. "Dan kun je niet zomaar wat toekijken. Iemand gaf me een boek, ‘Alter ego’, was de naam. Als je op het veld stapt moet je een mentale switch maken."

"Ik ben een grote basketbal-fan en mijn idool was Kobe Bryant, met zijn goede mentaliteit. De 8 en 24 zijn zijn rugnummers. Wanneer ik op het veld stap is het een herinnering om die knop om te draaien. Nu is het een ritueel geworden", besluit Lammens.

