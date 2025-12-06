Hij was de toekomst van Anderlecht, nu invaller: Yari Verschaeren wil er nog wat over kwijt

Foto: © photonews

Enkele jaren geleden werd Yari Verschaeren nog gezien als een toekomstige toptransfer voor Anderlecht. Vandaag moet hij vooral geduld oefenen op de bank.

Tenzij hij een werkelijk fenomenale tweede seizoenshelft neerzet, lijkt Yari Verschaeren (24) op weg naar een exit langs de achterdeur bij Anderlecht. Sportief directeur Olivier Renard was bijzonder duidelijk: een contractverlenging is niet uitgesloten, maar dan wel onder de voorwaarden van de club.

Een stevige realitycheck dus, zeker voor een speler die jarenlang het label "The Kid" meekreeg: het kind van de club, de zuivere Neerpedeboy die trots het nummer 10 droeg. Maar die periode lijkt voorbij.

Yari Verschaeren, een luxe-invaller?

Toch heeft Verschaeren trots, al liet hij die zelden zien. Die fierheid zal hij net nodig hebben om Besnik Hasi te overtuigen hem opnieuw te lanceren. Invalbeurten zoals die van donderdag in Genk kunnen helpen. "Ik denk dat ik mijn pleidooi wel heb gehouden", zei hij in de catacomben van de Cegeka Arena.

"Het is lang geleden dat ik nog eens in de basis stond (nvdr: 17 augustus in de competitie tegen Dender, 28 oktober in de beker tegen Ninove), maar mijn recente invalbeurten hebben me geholpen. Ik werk liever niet met dat label van ‘luxe-joker’ dat me nu aankleeft", geeft Verschaeren toe.

Wordt hij zondag basisspeler tegen Westerlo? Hasi heeft een elftal gevonden dat werkt, dat is het minste wat je kunt zeggen. En zonder Europese verplichtingen is roteren een stuk minder noodzakelijk…

Volg Westerlo - Anderlecht live op Voetbalkrant.com vanaf 16:00 (07/12).

