Hein Vanhaezebrouck ziet groot probleem: "Illusie in de bestuurskamer van Club Brugge"

Hein Vanhaezebrouck gelooft niet in de visie van Director of Football Dévy Rigaux, die onlangs stelde dat Club geen klassieke targetspits nodig heeft.

Dévy Rigaux, de Director of Football van Club Brugge, deed onlangs een zeer opmerkelijke uitspraak. Bij DAZN zei hij dat Club Brugge geen targetspits nodig heeft. Hij heeft liever veel verschillende spelers die een doelpunt kunnen maken.

"Ik hoor het bestuur van Club zeggen dat ze geen sterke targetspits die doelpunten maakt nodig hebben, dat past volgens hen niet in hun systeem waar ze spitsen nodig hebben die druk zetten", merkte ook Hein Vanhaezebrouck op.

Vanhaezebrouck fileert visie van Club Brugge

"Dan denk ik: er hangt een illusie in de bestuurskamer van Club Brugge. Zij denken dat ze hoog druk zetten. Ze zetten geen hoge druk. Ze kunnen dat niet", is de voormalige trainer van onder meer KAA Gent scherp bij de Sjotcast van Het Nieuwsblad.

En dat is volgens Vanhaezebrouck nu net het grote probleem. "Tegen Antwerp thuis was er plots een grote kans voor Tzolis, hij had het publiek mee in het verhaal. Maar de volgende fase was een doeltrap voor Antwerp en je zag Club alweer rond de middellijn gegroepeerd staan."

Ze lieten Antwerp rustig uitvoetballen, even op adem komen. In plaats van ze gewoon dood te knijpen. Binnen de vijf minuten had je zo het verschil gemaakt. Dat mis ik bij dit Club Brugge", besluit hij.