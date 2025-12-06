Vincent Mannaert wil iets duidelijk maken over de positie van bondscoach Rudi Garcia

Vincent Mannaert reageerde op de loting van het WK en verduidelijkte de situatie van Rudi Garcia met een duidelijke en weloverwogen boodschap.

Aanwezig in Washington voor de loting van het WK 2026, wilde Vincent Mannaert de situatie van Rudi Garcia verduidelijken. De sportief directeur van de Rode Duivels wilde zich uitspreken na enkele weken van kritiek uit de pers (waaronder wij) en een deel van het publiek.

Bij Sporza benadrukte hij dat het "duidelijk is dat we naar het WK zullen gaan met Rudi Garcia". De bond voerde een klassieke evaluatie uit, "zoals altijd na elk internationaal venster, en nu na de gehele kwalificatiecampagne". Niets ongewoons, ondanks de geruchten.

KBVB heeft volledig vertrouwen in Rudi Garcia

Voor Mannaert zijn de conclusies glashelder. "Er is geen reden om te twijfelen aan de capaciteiten van Rudi Garcia om het WK van België succesvol te leiden." Een boodschap die bedoeld is om gerust te stellen en de debatten rond de coach, die de afgelopen maanden regelmatig bekritiseerd werd, te kalmeren.

De kritiek was toegenomen na de 1-1 tegen Kazachstan, een resultaat dat België verhinderde zich direct te kwalificeren. Veel mensen hadden vragen bij de wedstrijdvoering en de tactiek van de coach. De kwalificatie tegen Liechtenstein had de twijfels niet weggenomen.

Lees ook... "Dat is het gevaarlijkste team" - Bondscoach Rudi Garcia is op zijn hoede voor deze tegenstander op het WK›Door te concluderen dat "daar zijn we voor", wilde Mannaert de soliditeit van het project opnieuw bevestigen. Voor hem markeert de loting een nieuw begin.