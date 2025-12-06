Anderlecht mag zich zondag aan extra gemotiveerde ex-speler verwachten: "Het stoorde me dat er geen plan was"

Amando Lapage, kleinzoon van Anderlecht-legende Paul Van Himst, staat zondag tegenover zijn ex-club als speler van Westerlo. Een bijzondere wedstrijd voor de jonge verdediger, die de afgelopen maanden een moeilijke periode kende.

Hij benadrukt dat hij mentaal sterk genoeg is om met de situatie om te gaan. “Mijn kans komt wel. Ik ben daar heel nuchter in. Ik ben niet de persoon die naar boven zal lopen om van zijn oren te maken. Integendeel, ik zal nog harder werken om beter te worden", zegt hij in Het Nieuwsblad.

Vorig jaar verhuisde Lapage naar Westerlo met de ambitie om veel te spelen, maar een vaste basisplaats veroveren lukte nog niet. “Het was niet altijd even leuk, maar ik ben hard blijven trainen, ik heb extra oefeningen gevraagd en ik heb altijd het gevoel gehad dat ze met mij bezig waren", zegt hij.

Lapage vraagt zich soms af wat er gebeurd zou zijn als hij bij Anderlecht was gebleven

Hij kijkt ook terug op zijn tijd bij Anderlecht, waar de voorbije maanden spelers als Kana en Sardella centraal stonden. "Je denkt wel eens: Wat als ik gebleven was? Maar dan moet je ook toegeven dat die jongens het goed hebben gedaan."

"Ik heb wel nog steeds het gevoel dat ik te weinig mijn kans heb gekregen. Ik ben ervan overtuigd dat ik mensen had kunnen verrassen. Het stoorde mij wel dat er geen plan voor mij klaar lag. Na mijn match tegen Club Brugge heb ik nooit feedback gekregen en is er niet met mij gewerkt."

Over een terugkeer bij Anderlecht is hij hoopvol. “Waarom niet? Het is altijd mijn droom geweest om bij Anderlecht te spelen, die droom is er nog altijd.”