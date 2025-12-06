Anderlecht mag zich zondag aan extra gemotiveerde ex-speler verwachten: "Het stoorde me dat er geen plan was"

Anderlecht mag zich zondag aan extra gemotiveerde ex-speler verwachten: "Het stoorde me dat er geen plan was"
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Amando Lapage, kleinzoon van Anderlecht-legende Paul Van Himst, staat zondag tegenover zijn ex-club als speler van Westerlo. Een bijzondere wedstrijd voor de jonge verdediger, die de afgelopen maanden een moeilijke periode kende.

Hij benadrukt dat hij mentaal sterk genoeg is om met de situatie om te gaan. “Mijn kans komt wel. Ik ben daar heel nuchter in. Ik ben niet de persoon die naar boven zal lopen om van zijn oren te maken. Integendeel, ik zal nog harder werken om beter te worden", zegt hij in Het Nieuwsblad.

Vorig jaar verhuisde Lapage naar Westerlo met de ambitie om veel te spelen, maar een vaste basisplaats veroveren lukte nog niet. “Het was niet altijd even leuk, maar ik ben hard blijven trainen, ik heb extra oefeningen gevraagd en ik heb altijd het gevoel gehad dat ze met mij bezig waren", zegt hij.

Lapage vraagt zich soms af wat er gebeurd zou zijn als hij bij Anderlecht was gebleven

Hij kijkt ook terug op zijn tijd bij Anderlecht, waar de voorbije maanden spelers als Kana en Sardella centraal stonden. "Je denkt wel eens: Wat als ik gebleven was? Maar dan moet je ook toegeven dat die jongens het goed hebben gedaan."

"Ik heb wel nog steeds het gevoel dat ik te weinig mijn kans heb gekregen. Ik ben ervan overtuigd dat ik mensen had kunnen verrassen. Het stoorde mij wel dat er geen plan voor mij klaar lag. Na mijn match tegen Club Brugge heb ik nooit feedback gekregen en is er niet met mij gewerkt."

Over een terugkeer bij Anderlecht is hij hoopvol. “Waarom niet? Het is altijd mijn droom geweest om bij Anderlecht te spelen, die droom is er nog altijd.”

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Volg Westerlo - Anderlecht live op Voetbalkrant.com vanaf 16:00 (07/12).

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Anderlecht
Westerlo

Meer nieuws

Staat de competitiehervorming voor volgend seizoen op barsten? CEO Lorin Parys legt uit

Staat de competitiehervorming voor volgend seizoen op barsten? CEO Lorin Parys legt uit

08:40
Icoon vindt dat Club Brugge zijn kern niet goed genoeg gebruikt: "Hoe triestig is dat?"

Icoon vindt dat Club Brugge zijn kern niet goed genoeg gebruikt: "Hoe triestig is dat?"

08:00
Pro League wil "niet knipperen" in tv-oorlog: "Wij hebben geen fout gemaakt door voor DAZN te kiezen"

Pro League wil "niet knipperen" in tv-oorlog: "Wij hebben geen fout gemaakt door voor DAZN te kiezen"

07:20
2
Degryse heeft een héél uitgesproken mening na de loting van de Rode Duivels voor het WK

Degryse heeft een héél uitgesproken mening na de loting van de Rode Duivels voor het WK

07:40
Een haalbare loting? Dit heeft Vincent Mannaert erover te zeggen

Een haalbare loting? Dit heeft Vincent Mannaert erover te zeggen

07:00
WK-loting zorgt voor verrassend moment: onverwachte boodschap aan... Jean-Marie Pfaff

WK-loting zorgt voor verrassend moment: onverwachte boodschap aan... Jean-Marie Pfaff

06:30
1
FC Dender leeft! Ze smeren La Louvière een nederlaag aan en lijken helemaal herrezen

FC Dender leeft! Ze smeren La Louvière een nederlaag aan en lijken helemaal herrezen

22:48
Alweer een nederlaag voor Sébastien Pocognoli: Monaco begint de draad kwijt te raken

Alweer een nederlaag voor Sébastien Pocognoli: Monaco begint de draad kwijt te raken

23:00
Deze voormalige Anderlecht-coach hoopte op loting tegen België op het WK

Deze voormalige Anderlecht-coach hoopte op loting tegen België op het WK

21:20
Challenger Pro League: dit deed Patro Eisden tegen Charleroi, Eupen duwt Seraing dieper weg

Challenger Pro League: dit deed Patro Eisden tegen Charleroi, Eupen duwt Seraing dieper weg

22:30
Trump zorgt voor verrassend moment tijdens WK-loting: "Het slaat nergens op"

Trump zorgt voor verrassend moment tijdens WK-loting: "Het slaat nergens op"

22:00
1
De tegenstanders van België onder de loep genomen: dit moet u weten met oog op het WK

De tegenstanders van België onder de loep genomen: dit moet u weten met oog op het WK

21:40
1
Anderlecht bevestigt zeer slecht nieuws over Augustinsson

Anderlecht bevestigt zeer slecht nieuws over Augustinsson

19:00
2
Rode Duivels mogen niet klagen over loting, Degryse ziet ander gevaar: "Hoe gaan ze daarmee om?"

Rode Duivels mogen niet klagen over loting, Degryse ziet ander gevaar: "Hoe gaan ze daarmee om?"

21:00
4
Belangrijke terugkeer bij KAA Gent: "Hebben hem lang gemist"

Belangrijke terugkeer bij KAA Gent: "Hebben hem lang gemist"

19:40
Dit zijn alle groepen van het aankomende WK: meteen enkele krakers in de groepsfase

Dit zijn alle groepen van het aankomende WK: meteen enkele krakers in de groepsfase

20:21
3
Belangrijke Standard-speler is duidelijk over zijn toekomst en wijst richting Wilmots Interview

Belangrijke Standard-speler is duidelijk over zijn toekomst en wijst richting Wilmots

19:20
Een héél haalbare WK-loting: dit zijn alle tegenstanders van de Rode Duivels, fans hebben toch pech

Een héél haalbare WK-loting: dit zijn alle tegenstanders van de Rode Duivels, fans hebben toch pech

19:42
29
Antwerp-spelers verklappen het al en doen tactiek van nieuwe coach uit de doeken Reactie

Antwerp-spelers verklappen het al en doen tactiek van nieuwe coach uit de doeken

18:46
Club Brugge maakt selectie bekend voor STVV: duidelijkheid over twijfelgevallen en één belangrijke terugkeer

Club Brugge maakt selectie bekend voor STVV: duidelijkheid over twijfelgevallen en één belangrijke terugkeer

18:20
Rik De Mil richt zich tot de Chaleroi-fans na speciale actie

Rik De Mil richt zich tot de Chaleroi-fans na speciale actie

18:00
Franky Van der Elst zegt wat de grote problemen bij Club Brugge zijn

Franky Van der Elst zegt wat de grote problemen bij Club Brugge zijn

17:20
KAA Gent-coach Ivan Leko niet helemaal gelukkig met Croky Cup-loting tegen Anderlecht

KAA Gent-coach Ivan Leko niet helemaal gelukkig met Croky Cup-loting tegen Anderlecht

17:00
Bondscoach Rudi Garcia is duidelijk voor WK-loting

Bondscoach Rudi Garcia is duidelijk voor WK-loting

17:40
Vincent Euvrard komt met snoeiharde waarschuwing voor zijn spelers: "Dan is het moment om je mond te houden" Interview

Vincent Euvrard komt met snoeiharde waarschuwing voor zijn spelers: "Dan is het moment om je mond te houden"

16:30
2
Wordt hij de reddende engel van Club NXT? Ervaren rot moet ploeg over de streep trekken

Wordt hij de reddende engel van Club NXT? Ervaren rot moet ploeg over de streep trekken

16:45
4
Eindelijk goed nieuws voor Ardon Jashari bij AC Milan

Eindelijk goed nieuws voor Ardon Jashari bij AC Milan

16:00
Een Brusselse derby in Deinze: "Meezeilen op successen van de A-ploeg"

Een Brusselse derby in Deinze: "Meezeilen op successen van de A-ploeg"

16:15
1
Factcheck: is dit echt de jongste ploeg van de JPL zoals hun coach beweert?

Factcheck: is dit echt de jongste ploeg van de JPL zoals hun coach beweert?

10:45
5
Ondanks spits van 6 miljoen euro: Cercle Brugge blijft jaar na vertrek van Denkey in hetzelfde bedje ziek Analyse

Ondanks spits van 6 miljoen euro: Cercle Brugge blijft jaar na vertrek van Denkey in hetzelfde bedje ziek

15:15
3
Antwerp zonder Praet tegen Genk: één naam springt nu echt naar voren

Antwerp zonder Praet tegen Genk: één naam springt nu echt naar voren

15:30
7
Nicky Hayen grijpt in bij Club Brugge voor clash met STVV

Nicky Hayen grijpt in bij Club Brugge voor clash met STVV

14:00
10
Chaos bij Lierse: opvallend ontslag na soap rond Mauro Lenaerts

Chaos bij Lierse: opvallend ontslag na soap rond Mauro Lenaerts

15:00
'Genk scout ruwe diamant in Italië: Limburgers denken aan Franse winger'

'Genk scout ruwe diamant in Italië: Limburgers denken aan Franse winger'

14:20
1
Moeten Belgische fans een zwart scherm vrezen? CEO van DAZN is er heel duidelijk over

Moeten Belgische fans een zwart scherm vrezen? CEO van DAZN is er heel duidelijk over

13:01
7
Derby van alles of niets? Frédéric Frans spreekt klare taal over mogelijk ontslag bij RWDM

Derby van alles of niets? Frédéric Frans spreekt klare taal over mogelijk ontslag bij RWDM

13:45
1

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 17
La Louvière La Louvière 1-2 FCV Dender EH FCV Dender EH
Cercle Brugge Cercle Brugge 16:00 Standard Standard
Union SG Union SG 18:15 KAA Gent KAA Gent
STVV STVV 20:45 Club Brugge Club Brugge
KV Mechelen KV Mechelen 07/12 Charleroi Charleroi
Westerlo Westerlo 07/12 Anderlecht Anderlecht
Antwerp Antwerp 07/12 KRC Genk KRC Genk
OH Leuven OH Leuven 07/12 Zulte Waregem Zulte Waregem

Nieuwste reacties

Stefaan_82 Stefaan_82 over Rode Duivels mogen niet klagen over loting, Degryse ziet ander gevaar: "Hoe gaan ze daarmee om?" Infernal Infernal over Boskamp keihard voor Karetsas: "Dat vind ik waardeloos" CringeMedia CringeMedia over Wordt hij de reddende engel van Club NXT? Ervaren rot moet ploeg over de streep trekken mantoch mantoch over Pro League wil "niet knipperen" in tv-oorlog: "Wij hebben geen fout gemaakt door voor DAZN te kiezen" CringeMedia CringeMedia over Grote baas DAZN geeft eindelijk meer uitleg bij situatie: "De Pro League kan niet beweren dat ze verrast is" J K J K over WK-loting zorgt voor verrassend moment: onverwachte boodschap aan... Jean-Marie Pfaff .. .. over Trump zorgt voor verrassend moment tijdens WK-loting: "Het slaat nergens op" Nelvafrel Nelvafrel over De tegenstanders van België onder de loep genomen: dit moet u weten met oog op het WK Panzer Panzer over Een héél haalbare WK-loting: dit zijn alle tegenstanders van de Rode Duivels, fans hebben toch pech Combat Feuerwerker Combat Feuerwerker over Vier topclubs trekken aan de noodrem: competitiehervorming opnieuw in gevaar Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved