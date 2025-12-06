Icoon vindt dat Club Brugge zijn kern niet goed genoeg gebruikt: "Hoe triestig is dat?"

Icoon vindt dat Club Brugge zijn kern niet goed genoeg gebruikt: "Hoe triestig is dat?"

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Club Brugge zoekt naar de juiste vorm, maar volgens analist Franky Van der Elst ligt de kern van het probleem niet bij coach Nicky Hayen. De jonge kern en het gebrek aan doelpunten zijn volgens hem doorslaggevend. 

“22 doelpunten in 16 competitiematchen, dat is te mager voor een topclub", klinkt het in Het Nieuwsblad. Vooral het ontbreken van een echte afwerker baart hem zorgen.

Van der Elst was ook niet te spreken over de recente uitspraak van director of football Dévy Rigaux. Die stelde dat Club Brugge geen scoringsprobleem heeft omdat meerdere spelers kunnen scoren. “Ik ga niet akkoord", reageert Van der Elst scherp. Hij wijst op de beperkte productie van de aanvallers en vergelijkt met Union, waar de doelpunten veel beter verdeeld zijn.

Volgens Van der Elst komen de Brugse spitsen te weinig in echte scoringsposities. “Wie scoorde er bij Club Brugge deze week? Tzolis via een penalty en Vetlesen, die nooit mag meedoen", merkt hij op. Dat Club veel balbezit heeft, vindt hij onvoldoende: Union is efficiënter met minder kansen én meer doelpuntenmakers.

Misschien heeft Club Brugge Nilsson nog nodig

Toch vindt hij niet dat Club Brugge hals over kop een nieuwe spits moet halen in de winter. “Dat niet, want ze hebben ook nog Furo en Gustaf Nilsson", zegt hij. Nilsson, van wie de club wil afstappen, speelde volgens hem nog bijzonder gretig tegen OH Leuven. “Directe versterkingen in de winter zijn trouwens nooit simpel", voegt hij eraan toe.

Lees ook... Club Brugge maakt selectie bekend voor STVV: duidelijkheid over twijfelgevallen en één belangrijke terugkeerHet gebrek aan speelminuten voor spelers als Vetlesen en Nilsson vindt hij problematisch. “Ze spelen niet altijd geweldig, maar je moet ze wel kunnen gebruiken als het nodig is", zegt Van der Elst. Dat Nilsson op de bank zat tegen OH Leuven vond hij veelzeggend. “Hoe triestig is dat? Misschien heeft Club Nilsson wel nodig tegen STVV, maar is die dan klaar?”

De jeugd krijgt veel kansen bij Club Brugge, maar dat is volgens Van der Elst niet zonder risico. “Nu slaat de slinger wat door", benadrukt hij. Hij wijst onder meer naar de dure aanwinst Diakhon. Toch blijft hij hoopvol: het model van jong kopen en later duur verkopen heeft gewerkt, al blijft voorzichtigheid geboden. Over de titelstrijd is hij duidelijk: “Ja ze kunnen de titel pakken, maar het zal een harde strijd worden met Union.”

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Volg STVV - Club Brugge live op Voetbalkrant.com vanaf 20:45.

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Club Brugge
STVV

Meer nieuws

Staat de competitiehervorming voor volgend seizoen op barsten? CEO Lorin Parys legt uit

Staat de competitiehervorming voor volgend seizoen op barsten? CEO Lorin Parys legt uit

08:40
Anderlecht mag zich zondag aan extra gemotiveerde ex-speler verwachten: "Het stoorde me dat er geen plan was"

Anderlecht mag zich zondag aan extra gemotiveerde ex-speler verwachten: "Het stoorde me dat er geen plan was"

08:20
Club Brugge maakt selectie bekend voor STVV: duidelijkheid over twijfelgevallen en één belangrijke terugkeer

Club Brugge maakt selectie bekend voor STVV: duidelijkheid over twijfelgevallen en één belangrijke terugkeer

18:20
Franky Van der Elst zegt wat de grote problemen bij Club Brugge zijn

Franky Van der Elst zegt wat de grote problemen bij Club Brugge zijn

17:20
Pro League wil "niet knipperen" in tv-oorlog: "Wij hebben geen fout gemaakt door voor DAZN te kiezen"

Pro League wil "niet knipperen" in tv-oorlog: "Wij hebben geen fout gemaakt door voor DAZN te kiezen"

07:20
2
Degryse heeft een héél uitgesproken mening na de loting van de Rode Duivels voor het WK

Degryse heeft een héél uitgesproken mening na de loting van de Rode Duivels voor het WK

07:40
Een haalbare loting? Dit heeft Vincent Mannaert erover te zeggen

Een haalbare loting? Dit heeft Vincent Mannaert erover te zeggen

07:00
WK-loting zorgt voor verrassend moment: onverwachte boodschap aan... Jean-Marie Pfaff

WK-loting zorgt voor verrassend moment: onverwachte boodschap aan... Jean-Marie Pfaff

06:30
1
FC Dender leeft! Ze smeren La Louvière een nederlaag aan en lijken helemaal herrezen

FC Dender leeft! Ze smeren La Louvière een nederlaag aan en lijken helemaal herrezen

22:48
Nicky Hayen grijpt in bij Club Brugge voor clash met STVV

Nicky Hayen grijpt in bij Club Brugge voor clash met STVV

14:00
10
Alweer een nederlaag voor Sébastien Pocognoli: Monaco begint de draad kwijt te raken

Alweer een nederlaag voor Sébastien Pocognoli: Monaco begint de draad kwijt te raken

23:00
Challenger Pro League: dit deed Patro Eisden tegen Charleroi, Eupen duwt Seraing dieper weg

Challenger Pro League: dit deed Patro Eisden tegen Charleroi, Eupen duwt Seraing dieper weg

22:30
Trump zorgt voor verrassend moment tijdens WK-loting: "Het slaat nergens op"

Trump zorgt voor verrassend moment tijdens WK-loting: "Het slaat nergens op"

22:00
1
De tegenstanders van België onder de loep genomen: dit moet u weten met oog op het WK

De tegenstanders van België onder de loep genomen: dit moet u weten met oog op het WK

21:40
1
Antwerp-spelers verklappen het al en doen tactiek van nieuwe coach uit de doeken Reactie

Antwerp-spelers verklappen het al en doen tactiek van nieuwe coach uit de doeken

18:46
Deze voormalige Anderlecht-coach hoopte op loting tegen België op het WK

Deze voormalige Anderlecht-coach hoopte op loting tegen België op het WK

21:20
Rode Duivels mogen niet klagen over loting, Degryse ziet ander gevaar: "Hoe gaan ze daarmee om?"

Rode Duivels mogen niet klagen over loting, Degryse ziet ander gevaar: "Hoe gaan ze daarmee om?"

21:00
4
Belangrijke terugkeer bij KAA Gent: "Hebben hem lang gemist"

Belangrijke terugkeer bij KAA Gent: "Hebben hem lang gemist"

19:40
Dit zijn alle groepen van het aankomende WK: meteen enkele krakers in de groepsfase

Dit zijn alle groepen van het aankomende WK: meteen enkele krakers in de groepsfase

20:21
3
Belangrijke Standard-speler is duidelijk over zijn toekomst en wijst richting Wilmots Interview

Belangrijke Standard-speler is duidelijk over zijn toekomst en wijst richting Wilmots

19:20
Een héél haalbare WK-loting: dit zijn alle tegenstanders van de Rode Duivels, fans hebben toch pech

Een héél haalbare WK-loting: dit zijn alle tegenstanders van de Rode Duivels, fans hebben toch pech

19:42
29
Rik De Mil richt zich tot de Chaleroi-fans na speciale actie

Rik De Mil richt zich tot de Chaleroi-fans na speciale actie

18:00
Anderlecht bevestigt zeer slecht nieuws over Augustinsson

Anderlecht bevestigt zeer slecht nieuws over Augustinsson

19:00
2
Eindelijk goed nieuws voor Ardon Jashari bij AC Milan

Eindelijk goed nieuws voor Ardon Jashari bij AC Milan

16:00
KAA Gent-coach Ivan Leko niet helemaal gelukkig met Croky Cup-loting tegen Anderlecht

KAA Gent-coach Ivan Leko niet helemaal gelukkig met Croky Cup-loting tegen Anderlecht

17:00
Meer nieuws over Romeo Vermant na zijn hersenschudding en het is toch niet zo goed

Meer nieuws over Romeo Vermant na zijn hersenschudding en het is toch niet zo goed

05/12
Bondscoach Rudi Garcia is duidelijk voor WK-loting

Bondscoach Rudi Garcia is duidelijk voor WK-loting

17:40
Vincent Euvrard komt met snoeiharde waarschuwing voor zijn spelers: "Dan is het moment om je mond te houden" Interview

Vincent Euvrard komt met snoeiharde waarschuwing voor zijn spelers: "Dan is het moment om je mond te houden"

16:30
2
Wordt hij de reddende engel van Club NXT? Ervaren rot moet ploeg over de streep trekken

Wordt hij de reddende engel van Club NXT? Ervaren rot moet ploeg over de streep trekken

16:45
4
Een Brusselse derby in Deinze: "Meezeilen op successen van de A-ploeg"

Een Brusselse derby in Deinze: "Meezeilen op successen van de A-ploeg"

16:15
1
Ondanks spits van 6 miljoen euro: Cercle Brugge blijft jaar na vertrek van Denkey in hetzelfde bedje ziek Analyse

Ondanks spits van 6 miljoen euro: Cercle Brugge blijft jaar na vertrek van Denkey in hetzelfde bedje ziek

15:15
3
Antwerp zonder Praet tegen Genk: één naam springt nu echt naar voren

Antwerp zonder Praet tegen Genk: één naam springt nu echt naar voren

15:30
7
Hoewel de signalen nog gemengd zijn: deze dingen moeten de supporters van Club Brugge blij maken Opinie

Hoewel de signalen nog gemengd zijn: deze dingen moeten de supporters van Club Brugge blij maken

10:15
Bankzitter van Club Brugge overtreft verrassend spelers van Real Madrid en Benfica

Bankzitter van Club Brugge overtreft verrassend spelers van Real Madrid en Benfica

11:00
3
Chaos bij Lierse: opvallend ontslag na soap rond Mauro Lenaerts

Chaos bij Lierse: opvallend ontslag na soap rond Mauro Lenaerts

15:00
Ex-vedette van Club Brugge kondigt pensioen aan en heeft grote woorden voor blauw-zwart: "Miljoen x bedankt"

Ex-vedette van Club Brugge kondigt pensioen aan en heeft grote woorden voor blauw-zwart: "Miljoen x bedankt"

09:30
2

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 17
La Louvière La Louvière 1-2 FCV Dender EH FCV Dender EH
Cercle Brugge Cercle Brugge 16:00 Standard Standard
Union SG Union SG 18:15 KAA Gent KAA Gent
STVV STVV 20:45 Club Brugge Club Brugge
KV Mechelen KV Mechelen 07/12 Charleroi Charleroi
Westerlo Westerlo 07/12 Anderlecht Anderlecht
Antwerp Antwerp 07/12 KRC Genk KRC Genk
OH Leuven OH Leuven 07/12 Zulte Waregem Zulte Waregem

Nieuwste reacties

Stefaan_82 Stefaan_82 over Rode Duivels mogen niet klagen over loting, Degryse ziet ander gevaar: "Hoe gaan ze daarmee om?" Infernal Infernal over Boskamp keihard voor Karetsas: "Dat vind ik waardeloos" CringeMedia CringeMedia over Wordt hij de reddende engel van Club NXT? Ervaren rot moet ploeg over de streep trekken mantoch mantoch over Pro League wil "niet knipperen" in tv-oorlog: "Wij hebben geen fout gemaakt door voor DAZN te kiezen" CringeMedia CringeMedia over Grote baas DAZN geeft eindelijk meer uitleg bij situatie: "De Pro League kan niet beweren dat ze verrast is" J K J K over WK-loting zorgt voor verrassend moment: onverwachte boodschap aan... Jean-Marie Pfaff .. .. over Trump zorgt voor verrassend moment tijdens WK-loting: "Het slaat nergens op" Nelvafrel Nelvafrel over De tegenstanders van België onder de loep genomen: dit moet u weten met oog op het WK Panzer Panzer over Een héél haalbare WK-loting: dit zijn alle tegenstanders van de Rode Duivels, fans hebben toch pech Combat Feuerwerker Combat Feuerwerker over Vier topclubs trekken aan de noodrem: competitiehervorming opnieuw in gevaar Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved