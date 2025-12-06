Icoon vindt dat Club Brugge zijn kern niet goed genoeg gebruikt: "Hoe triestig is dat?"

Club Brugge zoekt naar de juiste vorm, maar volgens analist Franky Van der Elst ligt de kern van het probleem niet bij coach Nicky Hayen. De jonge kern en het gebrek aan doelpunten zijn volgens hem doorslaggevend.

“22 doelpunten in 16 competitiematchen, dat is te mager voor een topclub", klinkt het in Het Nieuwsblad. Vooral het ontbreken van een echte afwerker baart hem zorgen.

Van der Elst was ook niet te spreken over de recente uitspraak van director of football Dévy Rigaux. Die stelde dat Club Brugge geen scoringsprobleem heeft omdat meerdere spelers kunnen scoren. “Ik ga niet akkoord", reageert Van der Elst scherp. Hij wijst op de beperkte productie van de aanvallers en vergelijkt met Union, waar de doelpunten veel beter verdeeld zijn.

Volgens Van der Elst komen de Brugse spitsen te weinig in echte scoringsposities. “Wie scoorde er bij Club Brugge deze week? Tzolis via een penalty en Vetlesen, die nooit mag meedoen", merkt hij op. Dat Club veel balbezit heeft, vindt hij onvoldoende: Union is efficiënter met minder kansen én meer doelpuntenmakers.

Misschien heeft Club Brugge Nilsson nog nodig

Toch vindt hij niet dat Club Brugge hals over kop een nieuwe spits moet halen in de winter. “Dat niet, want ze hebben ook nog Furo en Gustaf Nilsson", zegt hij. Nilsson, van wie de club wil afstappen, speelde volgens hem nog bijzonder gretig tegen OH Leuven. “Directe versterkingen in de winter zijn trouwens nooit simpel", voegt hij eraan toe.

Lees ook... Club Brugge maakt selectie bekend voor STVV: duidelijkheid over twijfelgevallen en één belangrijke terugkeer›Het gebrek aan speelminuten voor spelers als Vetlesen en Nilsson vindt hij problematisch. “Ze spelen niet altijd geweldig, maar je moet ze wel kunnen gebruiken als het nodig is", zegt Van der Elst. Dat Nilsson op de bank zat tegen OH Leuven vond hij veelzeggend. “Hoe triestig is dat? Misschien heeft Club Nilsson wel nodig tegen STVV, maar is die dan klaar?”

De jeugd krijgt veel kansen bij Club Brugge, maar dat is volgens Van der Elst niet zonder risico. “Nu slaat de slinger wat door", benadrukt hij. Hij wijst onder meer naar de dure aanwinst Diakhon. Toch blijft hij hoopvol: het model van jong kopen en later duur verkopen heeft gewerkt, al blijft voorzichtigheid geboden. Over de titelstrijd is hij duidelijk: “Ja ze kunnen de titel pakken, maar het zal een harde strijd worden met Union.”