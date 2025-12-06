"Dat is het gevaarlijkste team" - Bondscoach Rudi Garcia is op zijn hoede voor deze tegenstander op het WK

Vanuit Washington heeft Rudi Garcia gereageerd op de loting en verklaard dat België zich moet voorbereiden om als eerste in de groep te eindigen.

Vanuit Washington heeft Rudi Garcia zijn eerste indrukken gegeven na de loting van België. De bondscoach spreekt van een "interessante loting, laten we zeggen", gekenmerkt door de aanwezigheid van Egypte, een team dat hij kent en dat hij omschrijft als "een van de beste Afrikaanse landen". Hij herinnert eraan dat België "de twee andere teams niet kent" en dat zij "nog nooit tegen hen hebben gespeeld".

Welke uitvalsbasis kiezen?

Garcia heeft vooruitgekeken naar de geografie van het toernooi: "We zouden in het westen moeten zijn, tussen Los Angeles, Seattle en Vancouver." Hij spreekt over "de temperaturen in Los Angeles" en benadrukt dat "het in het noorden koeler is, wat ook goed is". Zijn staf moet "kijken waar ze de beste uitvalsbasis kunnen vinden om de kortste reizen mogelijk te maken", een optie die "eerder in het noorden" zou liggen.

De coach benadrukt het belang van deze voorbereiding. "We gaan daar werk van maken, het wereldkampioenschap begint echt, we kennen onze groep." En de ambitie verandert niet: "Ongeacht de loting zouden we de ambitie hebben om als eerste te eindigen, het is beter om als eerste te eindigen, we gaan er alles aan doen."

Een confrontatie tegen Egypte?

Volgens hem zou de eerste wedstrijd een confrontatie moeten zijn. "Het lijkt Egypte te zijn, dat zou de grote openingswedstrijd zijn." Maar het doel is duidelijk: "We willen uit de poulefase komen en bij voorkeur als eerste, dat is interessanter voor het vervolg. Als ik me niet vergis, zouden we tegen een nummer 3 spelen. Dat is altijd interessanter."

