Met een speciale boodschap voor de fans: Youri Tielemans is duidelijk over WK-loting

Youri Tielemans reageerde op de loting voor het aankomende WK. De aanvoerder van onze nationale ploeg had ook een boodschap voor de fans.

België neemt het op tegen Egypte, Iran en Nieuw-Zeeland. Op papier een haalbare groep. Youri Tielemans beseft dat natuurlijk ook. "De loting heeft gesproken. Dit is een goede groep voor ons. We hebben vertrouwen."

"We weten dat we het potentieel hebben om deze groep te winnen. Maar makkelijk wordt het zeker niet", vervolgt de Rode Duivel in een spraakbericht dat via de sociale media van de Belgische voetbalbond werd gedeeld.

De Rode Duivels zullen in topvorm moeten zijn. "We zullen op ons best moeten zijn. Hopelijk zien we jullie massaal aanwezig. We gaan alles geven en rekenen op jullie steun. Leve België! Tot snel!"

Youri Tielemans, de ‘vaste’ kapitein

Tielemans krijgt op dit WK een bijzondere rol, aangezien hij door Rudi Garcia werd aangeduid als vaste aanvoerder. Hij wordt een sleutelspeler in de Belgische selectie en zijn aanwezigheid lijkt dan ook gegarandeerd, tenzij blessureleed roet in het eten gooit.

Intussen heeft België ook zijn tegenstanders voor de volgende interlandbreak officieel aangekondigd. De Duivels reizen naar Amerika voor wedstrijden tegen de Verenigde Staten en Mexico.