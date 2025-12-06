Vijfklapper voor Bayern: Kane vernedert Stuttgart onder het oog van Kompany

Bayern München haalde zaterdag zwaar uit op het veld van Stuttgart. Vincent Kompany zag zijn team na de rust helemaal ontploffen, met een hoofdrol voor invaller Harry Kane.

Vincent Kompany nam het met zijn Bayern München zaterdag op tegen Stuttgart. Der Rekordmeister begon rustig aan de wedstrijd. Na 11 minuten spelen kon Laimer zijn ploeg op voorsprong zetten met een balletje achter het steunbeen.

Pas na de rust ging de wedstrijd écht van start. Rond het uur bracht Vincent Kompany Harry Kane op het veld. Zijn aanwezigheid zorgde ervoor dat Bayern een versnelling hoger schakelde.

Kane ontketent Bayern na de rust

Vijf minuten na zijn invalbeurt kon de Engelse spits er 0-2 van maken. Stanisic scoorde een dikke tien minuten voor het einde van de wedstrijd de 0-3, maar Kane was nog niet klaar met spelen.

In minuut 82 knalde hij zijn tweede van de avond binnen vanop de stip. Zijn hattrick volgde uiteindelijk nog in de 88e minuut. Zo won Bayern met 0-5 op het veld van Stuttgart.

De ploeg van Kompany blijft eerste in het klassement met 37 punten. Dat zijn er 11 meer dan eerste achtervolger RB Leipzig, al hebben zij wel een match minder. Harry Kane zit al aan 17 doelpunten in 13 competitiematchen.