Bondscoach Rudi Garcia kijkt al enorm uit naar één bepaalde WK-wedstrijd en verklapt waarom

De Rode Duivels kennen hun WK-tegenstanders: Egypte, Iran en Nieuw-Zeeland. Bondscoach Rudi Garcia ziet één affiche nu al met bijzondere interesse tegemoet.

De Rode Duivels weten sinds vrijdagavond tegen wie ze zullen spelen op het WK 2026. Egypte, Iran en Nieuw-Zeeland zijn hun tegenstanders komende zomer. Bondscoach Rudi Garcia heeft vooral zin in één bepaalde match.

Garcia kijkt vooral uit naar duel met oude bekende

"Ik kijk uit naar de wedstrijd tegen Egypte", verklapte hij via de sociale media van de Rode Duivels. "Waarom? Omdat ik met Mohamed Salah samenwerkte bij AS Roma. Hij is een fantastische speler en ik ben heel blij dat ik hem opnieuw zal zien."

België speelt tegen landen die het praktisch niet kent op voetballend gebied. "We hebben een interessante groep met tegenstanders waar we niet gewoon van zijn tegen te spelen", stelt Garcia vast.

"We hebben geen enkel ander Europees land in onze groep. Met Iran wel eentje uit Azië en een ploeg uit Oceanië met Nieuw-Zeeland. We zullen hun speelstijl ontdekken en die voorzichtig bestuderen", besluit de bondscoach.

Lees ook... Vincent Mannaert wil iets duidelijk maken over de positie van bondscoach Rudi Garcia›Hij heeft nog enkele maanden om zich goed voor te bereiden op het Wereldkampioenschap. België speelt zijn eerste wedstrijd op 15 juni. De precieze locatie en het correcte tijdstip worden zaterdag bekendgemaakt.