Bondscoach Rudi Garcia kijkt al enorm uit naar één bepaalde WK-wedstrijd en verklapt waarom

Bondscoach Rudi Garcia kijkt al enorm uit naar één bepaalde WK-wedstrijd en verklapt waarom
Foto: © photonews
Word fan van België! 2614

De Rode Duivels kennen hun WK-tegenstanders: Egypte, Iran en Nieuw-Zeeland. Bondscoach Rudi Garcia ziet één affiche nu al met bijzondere interesse tegemoet.

De Rode Duivels weten sinds vrijdagavond tegen wie ze zullen spelen op het WK 2026. Egypte, Iran en Nieuw-Zeeland zijn hun tegenstanders komende zomer. Bondscoach Rudi Garcia heeft vooral zin in één bepaalde match.

Garcia kijkt vooral uit naar duel met oude bekende

"Ik kijk uit naar de wedstrijd tegen Egypte", verklapte hij via de sociale media van de Rode Duivels. "Waarom? Omdat ik met Mohamed Salah samenwerkte bij AS Roma. Hij is een fantastische speler en ik ben heel blij dat ik hem opnieuw zal zien."

België speelt tegen landen die het praktisch niet kent op voetballend gebied. "We hebben een interessante groep met tegenstanders waar we niet gewoon van zijn tegen te spelen", stelt Garcia vast.

"We hebben geen enkel ander Europees land in onze groep. Met Iran wel eentje uit Azië en een ploeg uit Oceanië met Nieuw-Zeeland. We zullen hun speelstijl ontdekken en die voorzichtig bestuderen", besluit de bondscoach.

Lees ook... Vincent Mannaert wil iets duidelijk maken over de positie van bondscoach Rudi GarciaHij heeft nog enkele maanden om zich goed voor te bereiden op het Wereldkampioenschap. België speelt zijn eerste wedstrijd op 15 juni. De precieze locatie en het correcte tijdstip worden zaterdag bekendgemaakt.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
WK Kwalificatie (Europa)
WK Kwalificatie (Europa) Nieuws Kalender Download kalender Groepen Statistieken Transfers
België
Rudi Garcia

Meer nieuws

Vincent Mannaert wil iets duidelijk maken over de positie van bondscoach Rudi Garcia

Vincent Mannaert wil iets duidelijk maken over de positie van bondscoach Rudi Garcia

12:00
8
LIVE: Union SG gaat op zoek naar gelijkmaker na rust tegen Gent! Live

LIVE: Union SG gaat op zoek naar gelijkmaker na rust tegen Gent!

19:19
Ligt de degradatiestrijd helemaal open? Dit hebben Marsoni en Ferraro van Dender te vertellen

Ligt de degradatiestrijd helemaal open? Dit hebben Marsoni en Ferraro van Dender te vertellen

19:15
"Dat is het gevaarlijkste team" - Bondscoach Rudi Garcia is op zijn hoede voor deze tegenstander op het WK

"Dat is het gevaarlijkste team" - Bondscoach Rudi Garcia is op zijn hoede voor deze tegenstander op het WK

09:30
Dit zijn de speelmomenten van de Rode Duivels in groepsfase op het WK

Dit zijn de speelmomenten van de Rode Duivels in groepsfase op het WK

18:52
🎥 "Is dit het voetbal dat jullie willen?" Supporters Union én Gent voeren opvallende actie

🎥 "Is dit het voetbal dat jullie willen?" Supporters Union én Gent voeren opvallende actie

18:45
Met een speciale boodschap voor de fans: Youri Tielemans is duidelijk over WK-loting

Met een speciale boodschap voor de fans: Youri Tielemans is duidelijk over WK-loting

16:00
WK-loting: Egypte, Iran en Nieuw-Zeeland reageren op sterke groep met België

WK-loting: Egypte, Iran en Nieuw-Zeeland reageren op sterke groep met België

14:30
4
Hij was de toekomst van Anderlecht, nu invaller: Yari Verschaeren wil er nog wat over kwijt

Hij was de toekomst van Anderlecht, nu invaller: Yari Verschaeren wil er nog wat over kwijt

18:30
Philippe Albert niet te spreken over WK-loting

Philippe Albert niet te spreken over WK-loting

14:00
2
Standard springt plots naar de top 5, degradatiestress en grote druk op de trainer een feit bij Cercle Brugge

Standard springt plots naar de top 5, degradatiestress en grote druk op de trainer een feit bij Cercle Brugge

18:05
Vijfklapper voor Bayern: Kane vernedert Stuttgart onder het oog van Kompany

Vijfklapper voor Bayern: Kane vernedert Stuttgart onder het oog van Kompany

18:00
Dit doet Lierse tegen Genk na aangekondigde boycot van supporters

Dit doet Lierse tegen Genk na aangekondigde boycot van supporters

17:55
Hein Vanhaezebrouck ziet groot probleem: "Illusie in de bestuurskamer van Club Brugge"

Hein Vanhaezebrouck ziet groot probleem: "Illusie in de bestuurskamer van Club Brugge"

17:31
Spektakel in absolute PL-topper met Duivels in de hoofdrol: Arsenal krijgt deksel op de neus tegen Aston Villa

Spektakel in absolute PL-topper met Duivels in de hoofdrol: Arsenal krijgt deksel op de neus tegen Aston Villa

16:30
Stadion van vijf miljard euro en eentje waar je oordopjes nodig hebt: dit zijn de WK-stadions van de Duivels

Stadion van vijf miljard euro en eentje waar je oordopjes nodig hebt: dit zijn de WK-stadions van de Duivels

11:30
Steeds meer enkel strijd tussen de 'grote drie'? Dit zegt Beerschot over strijd met Beveren en Kortrijk

Steeds meer enkel strijd tussen de 'grote drie'? Dit zegt Beerschot over strijd met Beveren en Kortrijk

16:15
De tegenstanders van België onder de loep genomen: dit moet u weten met oog op het WK

De tegenstanders van België onder de loep genomen: dit moet u weten met oog op het WK

21:40
1
Senne Lammens doet iedere wedstrijd iets heel speciaals: dit is waarom

Senne Lammens doet iedere wedstrijd iets heel speciaals: dit is waarom

15:30
Heeft u zich net zo geërgerd als Johan Boskamp? "Die lijpzak moest zich drie keer verschonen"

Heeft u zich net zo geërgerd als Johan Boskamp? "Die lijpzak moest zich drie keer verschonen"

10:00
1
De inhaalrace is nu helemaal ingezet: JPL-degradatiestrijd wordt nog heel spannend

De inhaalrace is nu helemaal ingezet: JPL-degradatiestrijd wordt nog heel spannend

15:00
'Oorlogje tussen JPL-clubs voor vlotscorende spits uit Challenger Pro League': dit zegt hij er zelf over

'Oorlogje tussen JPL-clubs voor vlotscorende spits uit Challenger Pro League': dit zegt hij er zelf over

14:45
LIVE: Hayen opnieuw op bekend terrein, extra goed voorbereid Club Brugge speelt topper op Stayen

LIVE: Hayen opnieuw op bekend terrein, extra goed voorbereid Club Brugge speelt topper op Stayen

13:10
Voormalig FIFA-voorzitter Sepp Blatter haalt snoeihard uit naar Infantino

Voormalig FIFA-voorzitter Sepp Blatter haalt snoeihard uit naar Infantino

13:30
3
Dat is even slikken: dit bedrag lopen JPL-clubs iedere maand mis omdat DAZN niet betaalt

Dat is even slikken: dit bedrag lopen JPL-clubs iedere maand mis omdat DAZN niet betaalt

13:00
4
"Drie vriendschappelijke wedstrijden" - Analist denkt dat België niets te vrezen heeft in zijn poule.

"Drie vriendschappelijke wedstrijden" - Analist denkt dat België niets te vrezen heeft in zijn poule.

09:00
3
Degryse heeft een héél uitgesproken mening na de loting van de Rode Duivels voor het WK

Degryse heeft een héél uitgesproken mening na de loting van de Rode Duivels voor het WK

07:40
1
Ruud Vormer bekent dat hij kwaad was op trainer van Club Brugge: "Ik begreep hem niet"

Ruud Vormer bekent dat hij kwaad was op trainer van Club Brugge: "Ik begreep hem niet"

12:30
2
Een haalbare loting? Dit heeft Vincent Mannaert erover te zeggen

Een haalbare loting? Dit heeft Vincent Mannaert erover te zeggen

07:00
1
WK-loting zorgt voor verrassend moment: onverwachte boodschap aan... Jean-Marie Pfaff

WK-loting zorgt voor verrassend moment: onverwachte boodschap aan... Jean-Marie Pfaff

06:30
2
Dit is hoelang het geleden is dat Anderlecht nog eens zeven matchen op rij kon winnen (schrik niet!)

Dit is hoelang het geleden is dat Anderlecht nog eens zeven matchen op rij kon winnen (schrik niet!)

11:00
Tribune 2 op de Bosuil is terug, Ritchie De Laet heeft er iets over te zeggen

Tribune 2 op de Bosuil is terug, Ritchie De Laet heeft er iets over te zeggen

10:30
6
Staat de competitiehervorming voor volgend seizoen op barsten? CEO Lorin Parys legt uit

Staat de competitiehervorming voor volgend seizoen op barsten? CEO Lorin Parys legt uit

08:40
26
Anderlecht mag zich zondag aan extra gemotiveerde ex-speler verwachten: "Het stoorde me dat er geen plan was"

Anderlecht mag zich zondag aan extra gemotiveerde ex-speler verwachten: "Het stoorde me dat er geen plan was"

08:20
1
Rode Duivels mogen niet klagen over loting, Degryse ziet ander gevaar: "Hoe gaan ze daarmee om?"

Rode Duivels mogen niet klagen over loting, Degryse ziet ander gevaar: "Hoe gaan ze daarmee om?"

21:00
5
Icoon vindt dat Club Brugge zijn kern niet goed genoeg gebruikt: "Hoe triestig is dat?"

Icoon vindt dat Club Brugge zijn kern niet goed genoeg gebruikt: "Hoe triestig is dat?"

08:00
1

Meer nieuws

Populairste artikels

WK Kwalificatie (Europa)

 Speeldag 10
Hongarije Hongarije 2-3 Ierland Ierland
Portugal Portugal 9-1 Armenië Armenië
Oekraïne Oekraïne 2-0 IJsland IJsland
Servië Servië 2-1 Letland Letland
Albanië Albanië 0-2 Engeland Engeland
Azerbeidzjan Azerbeidzjan 1-3 Frankrijk Frankrijk
Israël Israël 4-1 Moldavië Moldavië
Italië Italië 1-4 Noorwegen Noorwegen
Duitsland Duitsland 6-0 Slovakije Slovakije
Malta Malta 2-3 Polen Polen
Montenegro Montenegro 2-3 Kroatië Kroatië
Tsjechië Tsjechië 6-0 Gibraltar Gibraltar
Noord-Ierland Noord-Ierland 1-0 Luxemburg Luxemburg
Nederland Nederland 4-0 Litouwen Litouwen
Bulgarije Bulgarije 2-1 Georgië Georgië
Wit-Rusland Wit-Rusland 0-0 Griekenland Griekenland
Wales Wales 7-1 Noord-Macedonië Noord-Macedonië
Schotland Schotland 4-2 Denemarken Denemarken
België België 7-0 Liechtenstein Liechtenstein
Spanje Spanje 2-2 Turkije Turkije
Oostenrijk Oostenrijk 1-1 Bosnië-Herzegovina Bosnië-Herzegovina
Zweden Zweden 1-1 Slovenië Slovenië
Roemenië Roemenië 7-1 San Marino San Marino
Kosovo Kosovo 1-1 Zwitserland Zwitserland

Nieuwste reacties

Sv1978 Sv1978 over Staat de competitiehervorming voor volgend seizoen op barsten? CEO Lorin Parys legt uit Negenduuzend Negenduuzend over Union SG - KAA Gent: 0-1 FoxMulder (Free Shaky!) FoxMulder (Free Shaky!) over Ruud Vormer bekent dat hij kwaad was op trainer van Club Brugge: "Ik begreep hem niet" Vital Verheyen Vital Verheyen over WK-loting: Egypte, Iran en Nieuw-Zeeland reageren op sterke groep met België FoxMulder (Free Shaky!) FoxMulder (Free Shaky!) over STVV - Club Brugge: - Andreas2962 Andreas2962 over Vincent Mannaert wil iets duidelijk maken over de positie van bondscoach Rudi Garcia FranskeVRooij FranskeVRooij over Tribune 2 op de Bosuil is terug, Ritchie De Laet heeft er iets over te zeggen Johnnie Walker Johnnie Walker over Romeo Vermant in Leuven afgevoerd met hersenschudding: dit heeft Club Brugge te zeggen over zijn toestand J K J K over Voormalig FIFA-voorzitter Sepp Blatter haalt snoeihard uit naar Infantino Asgeir Sigurvinsson Asgeir Sigurvinsson over Cercle Brugge - Standard: 1-2 Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved