Degryse heeft een héél uitgesproken mening na de loting van de Rode Duivels voor het WK

Marc Degryse moest niet lang nadenken over de loting van de Rode Duivels voor het WK. Volgens hem is er maar één logische conclusie: België móét groepswinnaar worden. De tegenstanders — Iran, Egypte en Nieuw-Zeeland — vindt hij bijzonder haalbaar.

“Als je dat zo opsomt, zou je niet denken dat je op een WK zit”, klinkt het in HLN. Toch ziet Degryse een gemiste kans. Hij had liever een Europese tegenstander gehad voor een echte waardemeter. In de aanloop naar het toernooi speelt België oefenduels tegen de VS en Mexico, maar dat vindt hij onvoldoende. Hij raadt aan om nog één stevige test te boeken: “Je gaat naar anderhalf jaar onder Rudi Garcia zonder topmatchen.”

De voormalige Rode Duivel fileert ook de tegenstanders. Iran staat verrassend 20ste op de FIFA-ranking, maar volgens hem steunen ze vooral op oudere vedetten. Zo ziet hij in Mehdi Taremi nog altijd een topspits. “Als Olympiakos hem kan betalen, moet Club Brugge dat toch ook kunnen?”, merkt hij op. Ook Jahanbakhsh kent hij goed: die tekende recent bij Dender.

Nieuw-Zeeland een hapklare brok voor de Duivels

Egypte acht Degryse eveneens haalbaar. Het verlies tegen de Farao’s in 2022 zegt volgens hem weinig. “Salah is over zijn hoogtepunt heen en heeft een minder seizoen bij Liverpool.” En Nieuw-Zeeland? Dat noemt hij “een hapklare brok”, met Chris Wood als enige echte uitblinker — intussen ook al 34.

Volgens Degryse is het enige nadeel dat de matchuren voor Belgische fans minder ideaal zijn. Verder ziet hij enkel voordelen: milder klimaat, beperkte reistijden en een gunstige poule. “Je hebt geen excuses. Alleen een vroege misser zoals op het EK tegen Slovakije kan roet in het eten gooien.”

De ex-analist besluit dat de groepsfase vooral een opwarmronde is. De ambitie moet volgens hem de kwartfinale zijn, al gelooft hij dat deze selectie nog verder kan gaan. “Als je die namen voorin ziet: Doku, De Bruyne, Lukaku… Veel landen willen daar liever niet tegen uitkomen.”