Dit is hoelang het geleden is dat Anderlecht nog eens zeven matchen op rij kon winnen (schrik niet!)

Anderlecht kan zondag een zeldzaam parcours verderzetten als het Westerlo weet te verslaan. De club boekte de voorbije weken zes overwinningen op rij in alle competities.

De laatste keer dat paars-wit zes opeenvolgende overwinningen haalde, dateert van maart 2024 onder coach Brian Riemer. De laatste weken werden wedstrijden tegen Ninove, KV Mechelen, Club Brugge, La Louvière, Union SG en Genk gewonnen.

Als de zege tegen Westerlo lukt, zou Anderlecht voor het eerst in meer dan tien jaar zeven overwinningen op rij scoren. Het brengt de club terug naar een reeks uit 2014, toen Hasi zelf al aan het roer stond.

Die historische reeks in 2014 strekte zich uit over twee seizoenen: van april tot augustus noteerde paars-wit negen overwinningen op rij. Destijds was Hasi dus al de coach die het succes vormgaf.

In hetzelfde seizoen? Terug naar 2011

Om minstens zeven opeenvolgende zeges in één seizoen terug te vinden, moet je nog verder terug. In 2011-2012 onder Ariël Jacobs won Anderlecht tien keer op rij tussen september en oktober.

Met het oog op zondag lonkt dus niet alleen een zege tegen Westerlo, maar ook een plek in de geschiedenis van de club. Hasi kan zo een record uit zijn eerdere periode herhalen.