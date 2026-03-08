Hans Vanaken kan historische overwinning boeken tegen Anderlecht en ... naast Deschacht komen

Hans Vanaken kan historische overwinning boeken tegen Anderlecht en ... naast Deschacht komen
Foto: © photonews

Zondagnamiddag staat er opnieuw een belangrijk duel op het programma tussen Club Brugge en RSC Anderlecht. Hans Vanaken kan daarin voor een nieuw ijkpunt gaan zorgen. Maar dan moet blauw-zwart natuurlijk wel winnen.

Club Brugge en Anderlecht hebben het historisch gezien al héél vaak tegen elkaar opgenomen. Door de play-offs de voorbije jaren zijn dat heden ten dage vaak vier duels per seizoen geworden - dan kijken we nog niet eens naar de Beker van België.

Club Brugge en Anderlecht speelden al heel vaak tegen elkaar

Heel wat spelers hebben dan ook al heel veel topwedstrijden tegen elkaar gespeeld. Hugo Broos en Franky Van der Elst bijvoorbeeld speelden in hun carrière niet minder dan 39 wedstrijden tegen elkaar en ook van de huidige generatie zijn er met veel matchen op de teller.

Hans Vanaken kan op zondagnamiddag zijn 38e wedstrijd spelen tegen Anderlecht, voor Brandon Mechele wordt het ook al de 35e klassieker. Weinig spelers doen dus beter. En wat als we kijken naar het aantal gewonnen wedstrijden?

Hans Vanaken kan naast Olivier Deschacht komen

Qua percentage doet in de top-10 niemand beter dan Fons Bastijns, met 16 overwinningen uit 27 wedstrijden. De meeste andere toppers zitten net boven of onder de 50 procent qua aantal overwinningen ten opzichte van het totaal.

In absolute cijfers staat Olivier Deschacht helemaal bovenaan met 18 overwinningen in 37 wedstrijden tussen Anderlecht en Club Brugge. Hans Vanaken heeft momenteel 17 overwinningen uit 37 wedstrijden, dus hij kan co-leider worden. Brandon Mechele won al 16 keer van Anderlecht en staat dus ook dichtbij.

