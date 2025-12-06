Dat is even slikken: dit bedrag lopen JPL-clubs iedere maand mis omdat DAZN niet betaalt

DAZN zendt de wedstrijden nog uit, maar betaalt geen cent meer aan de Pro League. Fans betalen door, clubs krijgen niets. CEO Lorin Parys legt uit waarom de situatie financieel bijzonder zwaar wordt.

Bij Het Nieuwsblad onthulde Pro League-CEO Lorin Parys om welk bedrag het nu effectief gaat. "Ongeveer zes miljoen euro. Per maand", zegt hij. Het mediabedrijf stelde al voor om een deel van de opbrengst door te storten, maar daar wil Parys niet over onderhandelen.

"En waarom zouden we daarmee akkoord moeten gaan? Dat zou maar een fractie opbrengen van wat DAZN eigenlijk aan ons moet betalen. DAZN zegt dat ze zich beroepen op ‘de Belgische wetgeving’ om het contract te verbreken", gaat de CEO verder.

Parys slaat alarm over impact op profclubs

"Ik ben nog steeds op zoek naar welke wetgeving ze exact bedoelen. Ik denk dat die nog gestemd moet worden, want ik vind ze niet. We gaan ons ook niet laten doen, hè."

Lees ook... LIVE: Meteen doelpunt van Cercle afgekeurd in de openingsminuut›Voor de Belgische voetbalfan is het niet leuk, maar vooral voor de clubs zijn het onzekere tijden. Parys noemt de situatie zorgwekkend voor een aantal profclubs. "Dit kan een grote impact hebben. Er zullen clubs zijn die spelers moeten verkopen om hun lopende rekeningen te betalen. Dan daalt ook de kwaliteit van ons voetbal", besluit hij.