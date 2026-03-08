DONE DEAL: Anderlecht speelt belangrijke pion (ex-Antwerp en Mechelen) kwijt aan Edward Still

Edward Still nam na het ontslag van Besnik Hasi bij RSC Anderlecht even over bij paars-wit, maar vertrok al snel opnieuw bij de Brusselaars voor een avontuur in Engeland. Nu heeft hij ook een staflid meegenomen naar Watford.

Anderlecht heeft zojuist weer een medewerker verloren. Dit keer is het Jordi Jansen die de Belgische hoofdstad verlaat om zich aan te sluiten bij de Engelse club Watford. Die deal is ondertussen helemaal afgerond.

Jordi Jansen, die als videoanalist voor Anderlecht werkte, maakte via zijn sociale media bekend dat hij ook de overstap naar Engeland en de Championship maakt, waar hij zich zal voegen bij de staf van Edward Still.

De Belg heeft op slechts 28-jarige leeftijd al aanzienlijke ervaring in de voetbalwereld en een indrukwekkend cv. Hij werkte eerder als videoanalist voor KV Mechelen en Antwerp, beide clubs uit de Belgische Pro League.

Jordi Jansen verlaat RSC Anderlecht

Sinds het voorjaar van 2025 maakte hij deel uit van de technische staf van Anderlecht en heeft hij nu gekozen voor een volgende stap, ditmaal in het buitenland bij Watford in The Championship van Engeland.

We willen Jordi Jansen veel succes wensen in zijn nieuwe club. Voor Anderlecht is het een nieuwe klap, want andermaal verlaat er iemand de club. Daardoor wordt de kern steeds smaller rondom de ploeg zelf en is er voor een nieuwe Technisch Directeur komende zomer veel werk.

