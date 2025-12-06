Spektakel in absolute PL-topper met Duivels in de hoofdrol: Arsenal krijgt deksel op de neus tegen Aston Villa

Spektakel in absolute PL-topper met Duivels in de hoofdrol: Arsenal krijgt deksel op de neus tegen Aston Villa
Foto: © photonews

Zaterdag stond er een topper op het programma in de Premier League. Aston Villa, de nummer drie, ontving koploper Arsenal. Leandro Trossard scoorde, maar kon een nederlaag niet voorkomen.

Bij een overwinning kon Aston Villa het gat met Arsenal verkleinen tot drie punten. Een thuiszege tegen de Londenaren stond dan ook hoog op het verlanglijstje, al was dat geen eenvoudige opdracht.

Aan de rust gingen beide teams de kleedkamer in met een 1-0-voorsprong voor de ploeg van Youri Tielemans en Amadou Onana. Matty Cash opende de score in de 36e minuut met een geplaatst schot na een afgeweerde voorzet.

Leandro Trossard zorgt voor de gelijkmaker

In de tweede helft reageerde Arsenal snel. Amper zeven minuten na de herneming maakte Leandro Trossard gelijk. De Belg pikte de bal op aan de tweede paal en rondde koelbloedig af.

De Rode Duivel was nog maar net ingevallen: hij verving Eberechi Eze tijdens de rust. Een snelle impact dus van de winger van de Gunners, die nog maar pas hersteld is van een lichte enkelblessure.

Maar het was niet genoeg voor de Premier League-leiders. In minuut 95 scoorde Emiliano Buendia de 2-1. Zo springt Aston Villa plots naar de tweede plaats in het klassement en nadert het tot op 3 punten van Arsenal.

Premier League
Premier League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Arsenal
Aston Villa
Leandro Trossard

