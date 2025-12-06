Staat de competitiehervorming voor volgend seizoen op barsten? CEO Lorin Parys legt uit

De recente oproep van Anderlecht, Union, Standard en Gent om de geplande competitiehervorming uit te stellen, zorgt voor opschudding in het Belgische voetbal. Pro League-CEO Lorin Parys benadrukt dat het management van de Pro League geen beslissingsmacht heeft in dit dossier.

“Het besluit om de play-offs af te schaffen en terug te keren naar een competitie met 18 teams is al met een meerderheid van twee derde goedgekeurd door de Algemene Vergadering", zegt hij bij Sudinfo.

Parys wijst erop dat de Autoriteit voor de Concurrentie zich over sommige punten van de hervorming zal buigen. “Ik ben verplicht om het huidige besluit te verdedigen totdat er eventueel een andere beslissing wordt genomen. We bekijken manieren om het probleem op een minnelijke manier op te lossen", aldus de CEO.

Regels kunnen niet gewijzigd worden in het midden van een seizoen

Wat betreft technische aanpassingen tijdens de competitie, is hij duidelijk: “Wij kunnen de regels niet wijzigen midden in een seizoen. Voor volgend seizoen kunnen clubs uiteraard een debat aanvragen, maar dat verloopt via de officiële procedures en het Belgisch Voetbalbestuur.”

Over zijn eigen positie en eventuele kritiek zegt Parys zich gesteund te voelen. “Ik ervaar vooral appreciatie. Clubs zijn verenigd in de discussie rond DAZN, maar verschillen van mening over het competitieformat binnen de Algemene Vergadering is normaal", legt hij uit.

Over zijn eigen positie en eventuele kritiek zegt Parys zich gesteund te voelen. "Ik ervaar vooral appreciatie. Clubs zijn verenigd in de discussie rond DAZN, maar verschillen van mening over het competitieformat binnen de Algemene Vergadering is normaal", legt hij uit.

Hij sluit af met een persoonlijke noot over zijn betrokkenheid. "Toen we dinsdag het nieuws van DAZN vernamen, bleef ik laat op kantoor om met mijn team een actie voor te bereiden. Ik stapte daarna in mijn auto met de overtuiging dat er geen betere groep is om aan te voeren in dit gevecht."