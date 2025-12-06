Dit doet Lierse tegen Genk na aangekondigde boycot van supporters

Dit doet Lierse tegen Genk na aangekondigde boycot van supporters
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

In de Challenger Pro League stond op zaterdagnamiddag al één duel op het programma. Daarin speelde Lierse in eigen huis tegen Jong Genk. Het leverde een pittige wedstrijd op tussen beide ploegen.

De onverwachte en gratis overstap van de jonge Mauro Lenaerts van Lierse naar KV Mechelen zorgde deze week voor hevige reacties bij de fans van Lierse. De sfeergroep Pallieter 30 kondigde aan de komende thuiswedstrijd tegen Jong Genk te boycotten.

Zij noemden de situatie “onaanvaardbaar” en verwezen naar “onbekwaamheid en incompetentie” binnen de clubleiding. En dus was de vraag wat we daarvan te zien zouden zien in de wedstrijd tussen Lierse en Jong Genk op zaterdagnamiddag op het Lisp. 

De Noorse groundhopper Anders Johansen liet alvast weten dat er ondanks alles toch wel de nodige supporters aanwezig waren in Lierse. En zij zagen hun team alles bij elkaar geen onaardige wedstrijd spelen tegen Jong Genk.

Lierse klopt Jong Genk met 2-1, Oyen scoort voor Limburgers

Vlak voor de pauze was het verdediger Jenthe Mertens die de thuisploeg op voorsprong wist te trappen, 1-0 was zo ook meteen de ruststand. En dus moesten de bezoekers na de pauze wat meer gaan komen richting doel van Lierse.

Dat leverde ook op: Genk kreeg een strafschop. Oyen miste die, maar kon daarna alsnog meteen scoren: 1-1 en op weg naar een spannend slotkwartier. Daarin was het een owngoal van Jong Genk dat de beslissing bracht. Lierse springt zo naar plek acht, Genk moet vooral naar onderen blijven kijken.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
2e klasse
2e klasse Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
KRC Genk
Lierse SK

Meer nieuws

LIVE: Union SG gaat op zoek naar gelijkmaker na rust tegen Gent! Live

LIVE: Union SG gaat op zoek naar gelijkmaker na rust tegen Gent!

19:19
Ligt de degradatiestrijd helemaal open? Dit hebben Marsoni en Ferraro van Dender te vertellen

Ligt de degradatiestrijd helemaal open? Dit hebben Marsoni en Ferraro van Dender te vertellen

19:15
Dit zijn de speelmomenten van de Rode Duivels in groepsfase op het WK

Dit zijn de speelmomenten van de Rode Duivels in groepsfase op het WK

18:52
🎥 "Is dit het voetbal dat jullie willen?" Supporters Union én Gent voeren opvallende actie

🎥 "Is dit het voetbal dat jullie willen?" Supporters Union én Gent voeren opvallende actie

18:45
Hij was de toekomst van Anderlecht, nu invaller: Yari Verschaeren wil er nog wat over kwijt

Hij was de toekomst van Anderlecht, nu invaller: Yari Verschaeren wil er nog wat over kwijt

18:30
Standard springt plots naar de top 5, degradatiestress en grote druk op de trainer een feit bij Cercle Brugge

Standard springt plots naar de top 5, degradatiestress en grote druk op de trainer een feit bij Cercle Brugge

18:05
Vijfklapper voor Bayern: Kane vernedert Stuttgart onder het oog van Kompany

Vijfklapper voor Bayern: Kane vernedert Stuttgart onder het oog van Kompany

18:00
Hein Vanhaezebrouck ziet groot probleem: "Illusie in de bestuurskamer van Club Brugge"

Hein Vanhaezebrouck ziet groot probleem: "Illusie in de bestuurskamer van Club Brugge"

17:31
Steeds meer enkel strijd tussen de 'grote drie'? Dit zegt Beerschot over strijd met Beveren en Kortrijk

Steeds meer enkel strijd tussen de 'grote drie'? Dit zegt Beerschot over strijd met Beveren en Kortrijk

16:15
Bondscoach Rudi Garcia kijkt al enorm uit naar één bepaalde WK-wedstrijd en verklapt waarom

Bondscoach Rudi Garcia kijkt al enorm uit naar één bepaalde WK-wedstrijd en verklapt waarom

17:00
Spektakel in absolute PL-topper met Duivels in de hoofdrol: Arsenal krijgt deksel op de neus tegen Aston Villa

Spektakel in absolute PL-topper met Duivels in de hoofdrol: Arsenal krijgt deksel op de neus tegen Aston Villa

16:30
Met een speciale boodschap voor de fans: Youri Tielemans is duidelijk over WK-loting

Met een speciale boodschap voor de fans: Youri Tielemans is duidelijk over WK-loting

16:00
Senne Lammens doet iedere wedstrijd iets heel speciaals: dit is waarom

Senne Lammens doet iedere wedstrijd iets heel speciaals: dit is waarom

15:30
'Oorlogje tussen JPL-clubs voor vlotscorende spits uit Challenger Pro League': dit zegt hij er zelf over

'Oorlogje tussen JPL-clubs voor vlotscorende spits uit Challenger Pro League': dit zegt hij er zelf over

14:45
De inhaalrace is nu helemaal ingezet: JPL-degradatiestrijd wordt nog heel spannend

De inhaalrace is nu helemaal ingezet: JPL-degradatiestrijd wordt nog heel spannend

15:00
WK-loting: Egypte, Iran en Nieuw-Zeeland reageren op sterke groep met België

WK-loting: Egypte, Iran en Nieuw-Zeeland reageren op sterke groep met België

14:30
4
Philippe Albert niet te spreken over WK-loting

Philippe Albert niet te spreken over WK-loting

14:00
2
Dat is even slikken: dit bedrag lopen JPL-clubs iedere maand mis omdat DAZN niet betaalt

Dat is even slikken: dit bedrag lopen JPL-clubs iedere maand mis omdat DAZN niet betaalt

13:00
4
LIVE: Hayen opnieuw op bekend terrein, extra goed voorbereid Club Brugge speelt topper op Stayen

LIVE: Hayen opnieuw op bekend terrein, extra goed voorbereid Club Brugge speelt topper op Stayen

13:10
Voormalig FIFA-voorzitter Sepp Blatter haalt snoeihard uit naar Infantino

Voormalig FIFA-voorzitter Sepp Blatter haalt snoeihard uit naar Infantino

13:30
3
Tribune 2 op de Bosuil is terug, Ritchie De Laet heeft er iets over te zeggen

Tribune 2 op de Bosuil is terug, Ritchie De Laet heeft er iets over te zeggen

10:30
6
Ruud Vormer bekent dat hij kwaad was op trainer van Club Brugge: "Ik begreep hem niet"

Ruud Vormer bekent dat hij kwaad was op trainer van Club Brugge: "Ik begreep hem niet"

12:30
2
Vincent Mannaert wil iets duidelijk maken over de positie van bondscoach Rudi Garcia

Vincent Mannaert wil iets duidelijk maken over de positie van bondscoach Rudi Garcia

12:00
8
Stadion van vijf miljard euro en eentje waar je oordopjes nodig hebt: dit zijn de WK-stadions van de Duivels

Stadion van vijf miljard euro en eentje waar je oordopjes nodig hebt: dit zijn de WK-stadions van de Duivels

11:30
Dit is hoelang het geleden is dat Anderlecht nog eens zeven matchen op rij kon winnen (schrik niet!)

Dit is hoelang het geleden is dat Anderlecht nog eens zeven matchen op rij kon winnen (schrik niet!)

11:00
Heeft u zich net zo geërgerd als Johan Boskamp? "Die lijpzak moest zich drie keer verschonen"

Heeft u zich net zo geërgerd als Johan Boskamp? "Die lijpzak moest zich drie keer verschonen"

10:00
1
"Dat is het gevaarlijkste team" - Bondscoach Rudi Garcia is op zijn hoede voor deze tegenstander op het WK

"Dat is het gevaarlijkste team" - Bondscoach Rudi Garcia is op zijn hoede voor deze tegenstander op het WK

09:30
Staat de competitiehervorming voor volgend seizoen op barsten? CEO Lorin Parys legt uit

Staat de competitiehervorming voor volgend seizoen op barsten? CEO Lorin Parys legt uit

08:40
26
"Drie vriendschappelijke wedstrijden" - Analist denkt dat België niets te vrezen heeft in zijn poule.

"Drie vriendschappelijke wedstrijden" - Analist denkt dat België niets te vrezen heeft in zijn poule.

09:00
3
Anderlecht mag zich zondag aan extra gemotiveerde ex-speler verwachten: "Het stoorde me dat er geen plan was"

Anderlecht mag zich zondag aan extra gemotiveerde ex-speler verwachten: "Het stoorde me dat er geen plan was"

08:20
1
Icoon vindt dat Club Brugge zijn kern niet goed genoeg gebruikt: "Hoe triestig is dat?"

Icoon vindt dat Club Brugge zijn kern niet goed genoeg gebruikt: "Hoe triestig is dat?"

08:00
1
Pro League wil "niet knipperen" in tv-oorlog: "Wij hebben geen fout gemaakt door voor DAZN te kiezen"

Pro League wil "niet knipperen" in tv-oorlog: "Wij hebben geen fout gemaakt door voor DAZN te kiezen"

07:20
6
Degryse heeft een héél uitgesproken mening na de loting van de Rode Duivels voor het WK

Degryse heeft een héél uitgesproken mening na de loting van de Rode Duivels voor het WK

07:40
1
Een haalbare loting? Dit heeft Vincent Mannaert erover te zeggen

Een haalbare loting? Dit heeft Vincent Mannaert erover te zeggen

07:00
1
WK-loting zorgt voor verrassend moment: onverwachte boodschap aan... Jean-Marie Pfaff

WK-loting zorgt voor verrassend moment: onverwachte boodschap aan... Jean-Marie Pfaff

06:30
2
Challenger Pro League: dit deed Patro Eisden tegen Charleroi, Eupen duwt Seraing dieper weg

Challenger Pro League: dit deed Patro Eisden tegen Charleroi, Eupen duwt Seraing dieper weg

22:30

Meer nieuws

Populairste artikels

2e klasse

 Speeldag 16
Olympic Charleroi Olympic Charleroi 0-0 Patro Eisden Maasmechelen Patro Eisden Maasmechelen
Seraing Seraing 0-1 Eupen Eupen
Lierse SK Lierse SK 2-1 Jong Genk Jong Genk
Club Brugge NXT Club Brugge NXT 20:00 K Beerschot VA K Beerschot VA
SK Beveren SK Beveren 20:00 Francs Borains Francs Borains
RSCA Futures RSCA Futures 20:00 RWDM Brussels RWDM Brussels
KAA Gent KAA Gent 07/12 KSC Lokeren KSC Lokeren
Luik FC Luik FC 07/12 KV Kortrijk KV Kortrijk

Nieuwste reacties

Sv1978 Sv1978 over Staat de competitiehervorming voor volgend seizoen op barsten? CEO Lorin Parys legt uit Negenduuzend Negenduuzend over Union SG - KAA Gent: 0-1 FoxMulder (Free Shaky!) FoxMulder (Free Shaky!) over Ruud Vormer bekent dat hij kwaad was op trainer van Club Brugge: "Ik begreep hem niet" Vital Verheyen Vital Verheyen over WK-loting: Egypte, Iran en Nieuw-Zeeland reageren op sterke groep met België FoxMulder (Free Shaky!) FoxMulder (Free Shaky!) over STVV - Club Brugge: - Andreas2962 Andreas2962 over Vincent Mannaert wil iets duidelijk maken over de positie van bondscoach Rudi Garcia FranskeVRooij FranskeVRooij over Tribune 2 op de Bosuil is terug, Ritchie De Laet heeft er iets over te zeggen Johnnie Walker Johnnie Walker over Romeo Vermant in Leuven afgevoerd met hersenschudding: dit heeft Club Brugge te zeggen over zijn toestand J K J K over Voormalig FIFA-voorzitter Sepp Blatter haalt snoeihard uit naar Infantino Asgeir Sigurvinsson Asgeir Sigurvinsson over Cercle Brugge - Standard: 1-2 Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved