Dit doet Lierse tegen Genk na aangekondigde boycot van supporters

In de Challenger Pro League stond op zaterdagnamiddag al één duel op het programma. Daarin speelde Lierse in eigen huis tegen Jong Genk. Het leverde een pittige wedstrijd op tussen beide ploegen.

De onverwachte en gratis overstap van de jonge Mauro Lenaerts van Lierse naar KV Mechelen zorgde deze week voor hevige reacties bij de fans van Lierse. De sfeergroep Pallieter 30 kondigde aan de komende thuiswedstrijd tegen Jong Genk te boycotten.

Zij noemden de situatie “onaanvaardbaar” en verwezen naar “onbekwaamheid en incompetentie” binnen de clubleiding. En dus was de vraag wat we daarvan te zien zouden zien in de wedstrijd tussen Lierse en Jong Genk op zaterdagnamiddag op het Lisp.

De Noorse groundhopper Anders Johansen liet alvast weten dat er ondanks alles toch wel de nodige supporters aanwezig waren in Lierse. En zij zagen hun team alles bij elkaar geen onaardige wedstrijd spelen tegen Jong Genk.

Lierse klopt Jong Genk met 2-1, Oyen scoort voor Limburgers

Vlak voor de pauze was het verdediger Jenthe Mertens die de thuisploeg op voorsprong wist te trappen, 1-0 was zo ook meteen de ruststand. En dus moesten de bezoekers na de pauze wat meer gaan komen richting doel van Lierse.

Dat leverde ook op: Genk kreeg een strafschop. Oyen miste die, maar kon daarna alsnog meteen scoren: 1-1 en op weg naar een spannend slotkwartier. Daarin was het een owngoal van Jong Genk dat de beslissing bracht. Lierse springt zo naar plek acht, Genk moet vooral naar onderen blijven kijken.